Pochettino, bu tür durumları yönetmenin bir milli takım teknik direktörü için zor olduğunu kabul etti, ancak Balogun'a desteğini net biçimde sürdürüyor. Eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü, forvetin gelişebileceği bir ortam bulmasını sağlamak istiyor.

"Bu zor, çünkü kararı etkileyemezsiniz ve sadece kararları veren kişilerle birlikte onların yaptıklarını desteklemeniz gerekir," diyen Pochettino'nun sözlerini ESPN aktardı.

"Elbette, bazı özel durumlarda, [örneğin] Flo konusunda, önümüzdeki birkaç gün içinde onu arayacağım çünkü Everton'daki durumuyla ilgili yaşananlardan sonra biraz alan tanımak istiyorum.

"Olanları ondan öğrenmek istiyorum, ama her zaman desteğimizi sunarak ve onların yanında olarak, hepsi bu. Bence o bizim için önemli bir oyuncu, Dünya Kupası'nda da önemli bir oyuncuydu ve umarım Monaco'da ya da başka bir yerde, en iyi şekilde performans gösterebileceği en doğru yeri bulabilir."