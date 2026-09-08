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Mauricio Pochettino, USMNT patronu olarak “destek” görüşmeleri planlarken Folarin Balogun'un Everton'a gerçekleşmeyen transferi hakkında sessizliğini bozdu
USMNT patronu Balogun'u aramayı planlıyor
Pochettino, golcünün Everton'a son gün gerçekleşmeyen transferinin ardından Balogun'la iletişime geçme niyetini açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, Premier League'e dönüşten son anda vazgeçmesinin ardından hâlâ Monaco oyuncusu. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı bildirildiği halde, Everton'ın forvetin sağlık kontrolüyle ilgili soru işaretleri olduğu belirtildi.
Bu durum, Balogun'un seçeneklerini yeniden değerlendirmesine yol açtı ve sonunda oyuncu transferi reddederek şimdilik Ligue 1'de kalmayı tercih etti. Pochettino, pazartesi günü Londra'dan video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, hücum oyuncusuyla henüz konuşmadığını ancak ona tam destek vermeyi kesinlikle düşündüğünü doğruladı.
- Getty Images Sport
Pochettino alan ve destek sunuyor
Pochettino, bu tür durumları yönetmenin bir milli takım teknik direktörü için zor olduğunu kabul etti, ancak Balogun'a desteğini net biçimde sürdürüyor. Eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü, forvetin gelişebileceği bir ortam bulmasını sağlamak istiyor.
"Bu zor, çünkü kararı etkileyemezsiniz ve sadece kararları veren kişilerle birlikte onların yaptıklarını desteklemeniz gerekir," diyen Pochettino'nun sözlerini ESPN aktardı.
"Elbette, bazı özel durumlarda, [örneğin] Flo konusunda, önümüzdeki birkaç gün içinde onu arayacağım çünkü Everton'daki durumuyla ilgili yaşananlardan sonra biraz alan tanımak istiyorum.
"Olanları ondan öğrenmek istiyorum, ama her zaman desteğimizi sunarak ve onların yanında olarak, hepsi bu. Bence o bizim için önemli bir oyuncu, Dünya Kupası'nda da önemli bir oyuncuydu ve umarım Monaco'da ya da başka bir yerde, en iyi şekilde performans gösterebileceği en doğru yeri bulabilir."
Monaco, sağlık kontrolündeki şüphelere işaret ediyor
Balogun'un Everton'a transferini iptal etme kararı, Merseyside ekibinin görüşmelerin son aşamalarını ele alış biçimine duyduğu büyük hayal kırıklığından kaynaklandı. Monaco sportif direktörü Thiago Scuro, transfer dönemi kapandıktan kısa süre sonra golcünün bakış açısına ışık tuttu. Scuro'ya göre Balogun, sağlık kontrollerinin ardından uzun vadeli bir sözleşmeye imza atma konusunda kendini rahat hissetmedi.
Scuro, "Balogun'un iddiası şu: 'Kulübün bana davranış şekli, sağlık ekibinin geleceğim ya da sağlığım hakkında şüpheler ortaya koyma biçimi nedeniyle kendimi iyi hissetmiyorum. Burada transfer dönemini tamamlama şeklimizin ardından burada uzun süreli bir sözleşme imzalamakta rahat değilim'" dedi.
- Getty
Balogun için sırada ne var?
Balogun, yakın dönemdeki transfer seçenekleri giderek azalırken şimdi Monaco'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Avrupa'daki ana transfer pencerelerinin artık kapanmış olması nedeniyle, prenslikten ayrılacak bir transferi gerçekleştirme şansı son derece sınırlı. Ancak birkaç alternatif ligin transfer dönemi hâlâ açık. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin transfer dönemi 12 Ekim'e kadar sürüyor ve bu da olası bir çıkış yolu sunuyor. Portekiz, Brezilya ve Meksika'daki kulüplerin de geç hamlelerini tamamlamak için eylül ortasına kadar süreleri var.
Eğer bir transfer gerçekleşmezse, Balogun Monaco'da yerini kazanmak için mücadele etmek ve Pochettino'nun USMNT planlarında merkezî bir figür olarak kalmayı garantilemek adına en iyi formunu yeniden bulmak zorunda kalacak.
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