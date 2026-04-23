Mauricio Pochettino, Tottenham'a dönme isteğini doğrularken, ABD Milli Takımı teknik direktörü ise "burada kendimi evimde hissediyorum" dedi
Kuzey Londra ile kurulan duygusal bağ
Paris Saint-Germain ve Chelsea'deki son teknik direktörlük görevlerine rağmen, Pochettino Tottenham'a duyduğu derin sevgisini hiçbir zaman gizlemedi. Arjantinli teknik adam, Lilywhites'ın başında beş yılı aşkın bir süre geçirdi; takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve Premier Lig'in zirvesinde sürekli mücadele etti. Kulüp ile olan hikayesinin henüz tamamlanmamış bir bölümü olduğunu açıkça hissediyor.
FourFourTwo'ya verdiği röportajda kulüp ve taraftarlarla olan ilişkisi hakkında konuşan Pochettino, Kuzey Londra'da geçirdiği zamanı nasıl gördüğü konusunda samimi davrandı. "Tottenham benim için evim gibi. Tabii ki, koşullar uygun olursa geri dönerim. Bu kulüp her zaman kalbimde olacak," diye itiraf eden Pochettino, 54 yaşındaki teknik direktörün ikinci bir döneminin olup olmayacağına dair yeni spekülasyonları ateşledi.
Tottenham'ın serüveni üzerine düşünceler
Pochettino’nun Spurs’taki görevi, Harry Kane ve Dele Alli gibi genç yeteneklerin gelişimi ve kulübün son teknoloji ürünü yeni stadyumuna geçişiyle şekillendi. Orada geçirdiği süre boyunca kupa kazanamasa da, sergilediği futbol anlayışı ve takım ile taraftarlar arasındaki bağ, on yıllardır görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Bu bağ, Arjantinli teknik adam için hâlâ güçlü bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.
Pochettino'nun gelişinden önce Tottenham, Premier Lig döneminde sadece bir kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı, ancak onun liderliğinde kulüp, üst üste dört kez Şampiyonlar Ligi'ne katılarak Avrupa'nın elit kulüpleri arasında önemli bir yere sahip oldu. Bu dönüşüm dönemi, Spurs'un şampiyonluk mücadelesine katıldığı ve 86 puanla rekor kıran bir ikinci sırada bitirdiği 2016-17 sezonunda zirveye ulaştı. Ayrıca, 2019 Şampiyonlar Ligi finaline kadar heyecan verici bir serüvene imza attılar, ancak sonunda Liverpool'a yenildiler.
Yeniden bir araya gelmek için uygun koşullar
Pochettino'nun teknik direktörlük profili, 2019'dan bu yana önemli ölçüde olgunlaştı; Paris Saint-Germain'de Ligue 1, Coupe de France ve Trophée des Champions şampiyonluklarını kazanarak başarılarına yenilerini ekledi ve ayrıca ABD milli takımını CONCACAF Altın Kupa'da ikinciliğe taşıdı. Chelsea'deki zorlu görevi de dahil olmak üzere bu çeşitli deneyimler, onu daha deneyimli bir teknik direktör haline getirmiştir. Pochettino, ancak proje gelişen hedefleriyle uyumlu olursa Spurs'a geri dönecektir.
Şimdi ne olacak?
Şu an için Pochettino’nun en acil önceliği, ABD’yi kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlamak gibi devasa bir görev; bu projeye, yetenekli Amerikalı oyunculardan oluşan ‘altın nesil’i yönetirken kendini tamamen adamış durumda. “Şu anda önemli olan Dünya Kupası’nın tadını çıkarmak,” diye ekledi. “Bundan sonra ise, her zaman söylediğim gibi, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya çok yaklaştım ve tekrar denemek istiyorum. Her ikisini de kazanma hedefine sahip bir projenin parçası olmak isterim."
Tottenham, zorlu bir sezonun ortasında bulunuyor. Şu anda 18. sırada yer alan takım, sadece beş maç kala küme düşmemek için çaresiz bir mücadele veriyor. Premier Lig'de kalmayı garantilemek için son bir girişimde bulunan kulüp, kısa süre önce Roberto De Zerbi'yi teknik direktör olarak atadı. De Zerbi, Spurs'un küme düşmesi durumunda fesih maddesi içermeyen beş yıllık bir sözleşme imzaladı.