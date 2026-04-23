Mauricio Pochettino, Tottenham'a dönme isteğini doğrularken, ABD Milli Takımı teknik direktörü ise "burada kendimi evimde hissediyorum" dedi

Paris Saint-Germain ve Chelsea'deki son teknik direktörlük görevlerine rağmen, Pochettino Tottenham'a duyduğu derin sevgisini hiçbir zaman gizlemedi. Arjantinli teknik adam, Lilywhites'ın başında beş yılı aşkın bir süre geçirdi; takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve Premier Lig'in zirvesinde sürekli mücadele etti. Kulüp ile olan hikayesinin henüz tamamlanmamış bir bölümü olduğunu açıkça hissediyor.

FourFourTwo'ya verdiği röportajda kulüp ve taraftarlarla olan ilişkisi hakkında konuşan Pochettino, Kuzey Londra'da geçirdiği zamanı nasıl gördüğü konusunda samimi davrandı. "Tottenham benim için evim gibi. Tabii ki, koşullar uygun olursa geri dönerim. Bu kulüp her zaman kalbimde olacak," diye itiraf eden Pochettino, 54 yaşındaki teknik direktörün ikinci bir döneminin olup olmayacağına dair yeni spekülasyonları ateşledi.