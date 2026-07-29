ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Mauricio Pochettino, hem kendisinin hem de U.S. Soccer'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Takımın Belçika'ya yenildiği maçın hemen sonrası, gelecek hakkında karar verme zamanı değildi. Bu kararlar daha sonra alınacaktı. Öncelik ise "dinlenmek ve rahatlamak"tı.

Görünüşe göre dinlenme dönemi sona yaklaşmış durumda. Çarşamba günü çıkan haberlerde, Pochettino'nun bir döngü daha USMNT'nin başında kalmak için imza atmaya yakın olduğu belirtildi. The Athletic'e göre, Pochettino'nun 2026 Dünya Kupası yolunda bir kez daha takımın başına geçmesi için görüşmeler sürüyor.

Her iki tarafın da bu ilişkiyi sürdürmek istemesinin nedenini görmek zor değil. U.S. Soccer, Pochettino ile birlikte programın ve açıkçası Amerikan futbolunun vitrin yüzü olacak büyük bir isme sahip. Pochettino ise U.S. Soccer'da keyif aldığı anlaşılan bir çalışma ortamı buldu ve ikinci döngüye girerken, bir kulüp teknik direktörünün yapamayacağı şekilde bir ülkenin futbol geleceğine damgasını vurmasına imkan tanıyacak bir yapı içinde yer alıyor.

Bununla birlikte, bu anlaşma görünüşe göre sona yaklaşırken ortada pek çok soru var. Bunu göz önünde bulunduran GOAL, Pochettino'nun olası ikinci döneminden önce öne çıkan büyük soruları mercek altına alıyor...