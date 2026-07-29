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Ryan Tolmich

Çeviri:

Mauricio Pochettino'nun USMNT'deki ikinci perdesi: 2030'a kadar uzatma iddiası yaklaşırken en büyük beş soru, gençleşme hareketinden kaçınılmaz kulüp bağlantılarına kadar

Analysis
ABD
M. Pochettino
FEATURES
J. Hall
Z. Gozo

Mauricio Pochettino'nun 2030'a kadar uzanacak yeni bir sözleşmeye yaklaştığı bildirilirken, GOAL onun ikinci ABD Erkek Milli Takımı dönemini şekillendirebilecek oyuncu havuzu kararlarını, genişleyen rolünü ve kulüp bağlantılarını inceliyor.

ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Mauricio Pochettino, hem kendisinin hem de U.S. Soccer'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Takımın Belçika'ya yenildiği maçın hemen sonrası, gelecek hakkında karar verme zamanı değildi. Bu kararlar daha sonra alınacaktı. Öncelik ise "dinlenmek ve rahatlamak"tı.

Görünüşe göre dinlenme dönemi sona yaklaşmış durumda. Çarşamba günü çıkan haberlerde, Pochettino'nun bir döngü daha USMNT'nin başında kalmak için imza atmaya yakın olduğu belirtildi. The Athletic'e göre, Pochettino'nun 2026 Dünya Kupası yolunda bir kez daha takımın başına geçmesi için görüşmeler sürüyor.

Her iki tarafın da bu ilişkiyi sürdürmek istemesinin nedenini görmek zor değil. U.S. Soccer, Pochettino ile birlikte programın ve açıkçası Amerikan futbolunun vitrin yüzü olacak büyük bir isme sahip. Pochettino ise U.S. Soccer'da keyif aldığı anlaşılan bir çalışma ortamı buldu ve ikinci döngüye girerken, bir kulüp teknik direktörünün yapamayacağı şekilde bir ülkenin futbol geleceğine damgasını vurmasına imkan tanıyacak bir yapı içinde yer alıyor.

Bununla birlikte, bu anlaşma görünüşe göre sona yaklaşırken ortada pek çok soru var. Bunu göz önünde bulunduran GOAL, Pochettino'nun olası ikinci döneminden önce öne çıkan büyük soruları mercek altına alıyor...

  • imago-sport-1074027431.jpgAlberto Gardin

    Bu ne kadar sürer?

    USMNT teknik direktörü olarak geçirdiği bir buçuk yıllık dönemde Pochettino sık sık manşetlerde yer aldı. AC Milan, Tottenham, Manchester United, Real Madrid; hepsi bir noktada Arjantinli teknik adamla anıldı.

    Bu nedenle, söz konusu sözleşmenin 2030'a kadar sürmesinin beklendiği bildirilse de, işin sonunda buna gerçekten ulaşılıp ulaşılamayacağını sorgulamak makul.

    Pochettino'nun futboldaki konumu düşünüldüğünde, büyük kulüplerle ilgili bağlantılar ortadan kalkmayacak. Bu da hem onun hem de U.S. Soccer'ın, düzenli olarak söylentileri yalanlamak zorunda kaldıkları bir dünyada yaşayacağı anlamına geliyor. Ta ki bunlardan biri, belki de, gerçeğe dönüşene kadar. Çünkü bir noktada başka bir yerden geri çevrilemeyecek kadar iyi bir iş teklifi gelebilir.

    Bu teklif hiç gelir mi? Belki gelir, belki gelmez ama bu konu Pochettino'nun görev süresi boyunca gündemde kalacak.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oyuncu havuzu için sırada ne var?

    Teknik direktörlerin ikinci bir dönem için geri getirilmesi konusunda tereddüt yaşanmasının nedenlerinden biri aşinalık. Uluslararası futbolda oyuncu havuzlarının yenilenmesi gerekir ve çoğu zaman bunun acımasızca yapılması gerekir. Çoğu teknik adam bunu yapacak cesareti gösteremez, çünkü çoğu güvendiği oyunculardan vazgeçmekte zorlanır.

    Pochettino, kararlarında acımasız davranma konusunda hiç sorun yaşamadı, ancak oyuncu havuzuna yeni bir soluk katmaya hazırlanırken bunu nasıl yapacak?

    Yükselişte olan genç yıldızlar var; Zavier Gozo ve Julian Hall gibi oyuncular şanslarını hak etti. Ancak herhangi bir kampta kadro kontenjanı sınırlı, bu yüzden bu yeni yüzlerin araya girebilmesi için daha yaşlı bir ismin ayrılması gerekecek. Tim Ream'in kademeli olarak devre dışı bırakılacağını varsaymak güvenli, ancak mevcut kadrodaki yaş profilleri düşünüldüğünde değişime gidilecek diğer mevkileri seçmek kolay olmayacak.

    Öte yandan, Diego Luna, Tanner Tessmann ve Yunus Musah gibi Dünya Kupası kadrosunun dışında bırakılan oyuncular da var ve bunların büyük olasılıkla yeniden entegre edilmesi gerekecek. Bu oyuncularla yapılacak görüşmelerin kuşkusuz rahatsız edici olması beklenir. Pochettino'nun dönüşü muhtemelen bu gruptaki oyuncuları çoğundan daha fazla etkiliyor, çünkü geçen yaz onları bu yolculuğa dahil etmeyen bir ekibi yeniden etkilemeleri gerekiyor.

    Bir oyuncu havuzunu yenilemek bir süreçtir ve bu hem uzun hem de sancılı bir süreçtir. Bu nedenle Pochettino'nun bunu nasıl yöneteceğini görmek ilginç olacak.

  • Pochettino Parlow Cone USMNT 2024Getty

    Pochettino ne kadar dahil olacak?

    ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson, Pochettino'nun “uzun vadeli planlama” konusunda görüşmeler yaptığını zaten söylemişti, peki bu nasıl görünecek?

    Şu anda ABD Futbol Federasyonu'nda Matt Crocker'ın ayrılığının ardından bir sportif direktör yok ve Batson ile ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cindy Parlow Cone'un yapacağı yeni atama ya da atamaların ardından yapının nasıl şekilleneceği henüz belli değil. Bu gerçekleştiğinde, Pochettino'nun hem USMNT seviyesinde hem de onun altındaki birçok seviyede geleceğin nasıl görüneceği konusunda mutlaka söz hakkı olacaktır.

    Bu, 2026 döngüsünde onun ve ekibinin odaklandığı bir konu değildi. Genel olarak bakıldığında Pochettino, tekerleği yeniden icat etmesi için değil, Dünya Kupası maçları kazanması için göreve getirildi. Bu kez durum böyle olmayacak, çünkü 2030 koşusu için geri dönüş bir ölçüde tekerleği yeniden icat etmeyi içeriyor. Acaba cazibenin bir parçası da bu mu? Pochettino'nun teknik direktörlükten daha fazlası olarak Amerikan futboluna damgasını vurma fırsatı, geri dönmek istemesinin nedenlerinden biri mi?

    Bu mümkün olabilir, çünkü Pochettino yalnızca taktikler ve oyuncu seçimlerinden ibaret olmayan bir şekilde oyunu yeniden şekillendirmede mutlaka büyük bir rol oynayacaktır.

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  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    Mali işler nasıl yürüyecek?

    Pochettino'nun göreve getirilmesine yönelik ilk süreç ancak dışarıdan gelen destek sayesinde işe yaradı. Pochettino anlaşmasının tamamlanması ve onun ABD Futbolu tarihinin en yüksek maaşlı teknik direktörü yapılması için hayırseverlerin katkıları gerekti.

    Peki şimdi, ev sahipliği yapılacak bir Dünya Kupası'nın cazibesi de ortada yokken, mali yapı nasıl işleyecek? Karşılaştırma yapmak gerekirse, Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola'nın, Pochettino'nun ilk döneminde yıllık kazandığı 6 milyon doların iki katından fazla ücret aldığı bildiriliyor. ABD Futbolu Pochettino'nun maliyetini nasıl karşılayacak ve bunu karşılasa bile, bunu uzun vadeli kılacak bir rakamı ona ödeyebilir mi?

    Atlanta'da gazetecilere konuşan Batson, ABD Futbolu'nun bir sonraki dönemi hakkında bağışçılar ve hayırseverlerle bir dizi görüşme yaptığını söyledi. Bu görüşmelerin bazıları altyapı gelişimini yenilemeye odaklandı. Bazılarının ise, elbette, teknik direktör etrafında şekillendiği düşünülebilir.

    Öyleyse ABD Futbolu bunu nasıl yürütecek ve nihayetinde, büyük bir kulüp kapısını çalarsa Pochettino'yu takımda tutmak için mali şartlar uygun olacak mı?

  • Mauricio Pochettino Getty

    Doğru karar mı?

    Nihayetinde büyük mesele bu. Önemli olan soru bu. Bildiğimiz her şeyi göz önüne aldığımızda, ilgili herkesin atması gereken doğru adım bu mu?

    Ortada bariz zirveler vardı; bunların başında da Dünya Kupası'ndaki ilk dört maç geliyordu. Bunlar, USMNT'nin şimdiye kadar ortaya koyduğu en iyi performanslardan bazılarıydı ve Pochettino da bunun takdirini haklı olarak alıyor. Herkesin bir yıl boyunca sürece güvenmesi istendikten sonra süreç işe yaradı ve ABD'ye harika bir futbol oynattı.

    Düşüş de barizdi. Belçika maçı, tarihe geçecek bir çöküştü; daha önce yapılan işlerin büyük bölümünü boşa çıkaran tam anlamıyla yüzüstü düşülen bir andı. Bardağın boş tarafına bakan biri, bunun Pochettino dönemine leke sürdüğünü söyler. Bardağın dolu tarafına bakan biri ise bunun, Pochettino'ya burada kalıp bu takımın bir sonraki adımı atmasına yardımcı olması için bolca motivasyon verdiğini söyler.

    Bunu yapacak doğru isim o mu? Bundan asla tamamen emin olamazsınız ama bütün işaretler kesinlikle olabileceğini gösteriyor. Artık mesele, Pochettino ile U.S. Soccer'ın bunu gerçekten işlemesini sağlamak ve USMNT programını tarihindeki en iyi noktaya taşımak.