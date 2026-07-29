Mauricio Pochettino'nun sözleşme belirsizliğinin ardından USMNT'ye dönmek için dört yıllık anlaşmaya yaklaştığı bildirildi

İki taraf anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın, ancak mali şartlar henüz net değil. Efsanevi spiker Andres Cantor, salı akşamı anlaşmanın yakın olduğunu ilk kez duyurdu. The Athletic ise çarşamba sabahı işlerin doğru yönde ilerlediğini ekledi. U.S. Soccer, Dünya Kupası öncesinde Pochettino'ya uzatma teklif etti, ancak ABD'nin turnuvadaki serisi sırasında görüşmeler beklemeye alındı.

Pochettino, görevde kalma isteğini defalarca yineledi ve ABD'nin Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'ya yenilmesinin ardından yeni bir anlaşmaya kapının açık olabileceğini ima etti.

"Şu anda mesele biraz dinlenmek, düşünmek, federasyonla konuşup kararın ne olacağını görmek. Çok mutluyum. Çok iyi bir ilişki kurduk" dedi.