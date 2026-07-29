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Mauricio Pochettino'nun sözleşme belirsizliğinin ardından USMNT'ye dönmek için dört yıllık anlaşmaya yaklaştığı bildirildi
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Anlaşma neredeyse tamamlandı
İki taraf anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın, ancak mali şartlar henüz net değil. Efsanevi spiker Andres Cantor, salı akşamı anlaşmanın yakın olduğunu ilk kez duyurdu. The Athletic ise çarşamba sabahı işlerin doğru yönde ilerlediğini ekledi. U.S. Soccer, Dünya Kupası öncesinde Pochettino'ya uzatma teklif etti, ancak ABD'nin turnuvadaki serisi sırasında görüşmeler beklemeye alındı.
Pochettino, görevde kalma isteğini defalarca yineledi ve ABD'nin Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'ya yenilmesinin ardından yeni bir anlaşmaya kapının açık olabileceğini ima etti.
"Şu anda mesele biraz dinlenmek, düşünmek, federasyonla konuşup kararın ne olacağını görmek. Çok mutluyum. Çok iyi bir ilişki kurduk" dedi.
İlerleme kaydedildi
Çarşamba günkü haberler, ABD'nin Dünya Kupası'ndaki saygın performansının ardından geldi. Kendi sahasında oynadığı üç grup maçının ikisini kazandı ve grubu lider tamamladıktan sonra son 32 turunda Bosna-Hersek'i yenerek programın 2002'den bu yana Dünya Kupası eleme aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti.
ABD, sonunda turnuvaya son derece etkili bir Belçika takımı karşısında veda etti; son 16 turunda, Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının FIFA tarafından tartışmalı şekilde kaldırılmasından 72 saatten kısa bir süre sonra 4-1 mağlup oldu.
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Kulüp takımlarıyla flört mü ediyor?
Yeni bir anlaşma Pochettino'nun sözleşmesini uzatacak olsa da, bu durum mutlaka programda sözleşme süresinin tamamı boyunca kalacağını garanti etmez. 2026 sezonunun ardından kulüp Max Allegri'nin halefini ararken Milan ile görüştü, adı da 2025-26 sezonu öncesinde Brentford göreviyle anıldı.
Pochettino, daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'yi çalıştırmış olması nedeniyle Premier League'de geniş bir deneyime sahip ve Avrupa'daki kulüp görevleri için değerlendirilmeye devam edebilir.
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Uzun vadeli bir taahhüt
Dört yıllık bir anlaşma, Pochettino'yu ABD'yi iki büyük turnuvada yönetebilecek konuma getirecek: Haberlere göre ABD'nin ev sahipliği yapabileceği 2028 Copa America ve 2030 Dünya Kupası.
ABD Futbol Federasyonu da genç oyuncu gelişim sistemini yeniden gözden geçirmeyi planladığını açıkladı, ancak Pochettino'nun bu süreçte nasıl bir rol üstleneceği hâlâ belirsizliğini koruyor.
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