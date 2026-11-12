Mauricio Pochettino'nun Manchester United'daki yapılacaklar listesinin başında ne var? Morgan Schneiderlin, ABD Milli Takımı'ndan ayrılacak teknik direktörün Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'yle ilgili ilk görevini anlatıyor
Pochettino, Manchester United ile anlaşma şartlarında uzlaştı
Son haberler, prensip anlaşmasına varıldığını gösteriyor. Anlaşmaya varılan teknik direktör, İngiltere'de Tottenham ile Chelsea'de görev yaptı ve Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.
Manchester United, Carrick'i henüz resmen görevden almadı. Geçen sezon takımın başına ilk etapta geçici olarak geçen Carrick'in Manchester'daki görevinden alınması yalnızca an meselesi olarak görülüyor. Kulüp, bu adımı atmadan önce yerine geçecek ismi belirlemeye çalışıyor.
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Pochettino, Tottenham Hotspur, Chelsea ve PSG'de görev yaptı
2026-27 sezonuna yavaş bir başlangıç yapılmasının ardından ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan statta değişim kapıda. Yeni sezon öncesinde iyimserlik yüksekti; geçen sezon üçüncülük ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edilmişti. Ancak yaz transfer dönemindeki hamleler beklentilerin altında kaldı.
United, kadrosunu yeterince güçlendirmemesinin ve en acil sorunlarına çözüm bulmamasının bedelini ödüyor. Takım endişe verici bir hızla gol yemeye devam ediyor; tüm kulvarlardaki son beş maçında kalesinde 15 gol gördü.
Avrupa’da Roma karşısında mücadele ederek alınan 3-2’lik galibiyet, toparlanma umutlarını kısa süreliğine yeşertti. Ancak Carrick’in ekibi, son maçında Aston Villa karşısında iki kez iki farklı geriye düştükten sonra dramatik bir şekilde 4-4’lük beraberliği kurtardı.
Bu maç, takımın başındaki isim için bardağı taşıran son damla olacak gibi görünüyor. United, ABD’nin ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nı da kapsayan iki yıllık ABD teknik direktörlüğü görevinin ardından Pochettino’yu İngiliz futboluna geri getirmeye hazır.
54 yaşındaki teknik direktör, Premier Lig’i ve yoğun ilgi altında çalışmanın ne demek olduğunu iyi biliyor. Daha önce Paris Saint-Germain’de Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar’dan en iyi verimi almaya çalışmıştı.
Fransa’da edindiği bu deneyim, Güney Amerikalıyı Manchester’daki en büyük sınavına hazırladı. Küme düşme mücadelesinin içine sürüklenen uyuyan devde üzerinde çalışması ve düzeltmesi gereken çok şey olduğu açık.
Pochettino'nun ele alması gereken ilk sorun ne?
Pochettino'nun United'ın başına geçmeyi kabul etmesi hâlinde yapılacaklar listesinin başında ne olacağı sorulan ve ComeOn ile iş birliği kapsamında konuşan Schneiderlin, GOAL'e şunları söyledi: “Bence listenin başında kulübe yeniden bir kimlik kazandırmak var. Elbette bunu söylemek kolay, yapmak daha zor.
“Mauricio Pochettino, takımlarından da görülebileceği gibi, benim de tanıdığım kadarıyla takımda egosu yüksek oyuncular istemiyor. Kendisi, kulüp, arma ve taraftarlar için mücadele edecek oyuncular istiyor. Bence yerleştirmeye çalışacağı anlayış bu.
“Bireysel egosunu kulübün önüne koyan bir oyuncu gördüğünde, o oyuncunun takımdan ayrılmasını sağlayacağını düşünüyorum. Paris Saint-Germain'de egosu yüksek oyuncularla çalışma deneyimi yaşadı ve bu kolay değildi.
“O dönem Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe ve o seviyedeki oyuncuları yönetmek onun için çok zordu. O, daha çok bir kültür, bir kadro ve birlikte çok çalışacak bir takım oluşturan bir teknik direktör.
“Bence değiştireceği şey bu olacak; sistemini benimseyen oyuncularla temelleri atacak.”
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Manchester United'ın sahipleri ve yönetim kurulu eleştirilerin hedefi oldu
United'da herkesin aynı çizgide olması gerekiyor. Şu anda yaşanan ortak sıkıntılarda iletişim kopukluklarının da payı var. Glazer ailesinin kulüp sahipliği ekibine, CEO Omar Berrada'ya ve futbol direktörü Jason Wilcox'a çok sayıda eleştiri yöneltildi.
Şimdi onların görevi, teknik direktörler için en zorlu koltuklardan birine oturacak bir sonraki kişinin bu iş için en doğru isim olmasını sağlamak. Bu isim olarak Pochettino belirlendi. Pochettino'nun da bir kez daha geriye gidişe geçen kulübün talihini tersine çevirebileceğini kanıtlaması gerekiyor.
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