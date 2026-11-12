2026-27 sezonuna yavaş bir başlangıç yapılmasının ardından ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan statta değişim kapıda. Yeni sezon öncesinde iyimserlik yüksekti; geçen sezon üçüncülük ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edilmişti. Ancak yaz transfer dönemindeki hamleler beklentilerin altında kaldı.

United, kadrosunu yeterince güçlendirmemesinin ve en acil sorunlarına çözüm bulmamasının bedelini ödüyor. Takım endişe verici bir hızla gol yemeye devam ediyor; tüm kulvarlardaki son beş maçında kalesinde 15 gol gördü.

Avrupa’da Roma karşısında mücadele ederek alınan 3-2’lik galibiyet, toparlanma umutlarını kısa süreliğine yeşertti. Ancak Carrick’in ekibi, son maçında Aston Villa karşısında iki kez iki farklı geriye düştükten sonra dramatik bir şekilde 4-4’lük beraberliği kurtardı.

Bu maç, takımın başındaki isim için bardağı taşıran son damla olacak gibi görünüyor. United, ABD’nin ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nı da kapsayan iki yıllık ABD teknik direktörlüğü görevinin ardından Pochettino’yu İngiliz futboluna geri getirmeye hazır.

54 yaşındaki teknik direktör, Premier Lig’i ve yoğun ilgi altında çalışmanın ne demek olduğunu iyi biliyor. Daha önce Paris Saint-Germain’de Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar’dan en iyi verimi almaya çalışmıştı.

Fransa’da edindiği bu deneyim, Güney Amerikalıyı Manchester’daki en büyük sınavına hazırladı. Küme düşme mücadelesinin içine sürüklenen uyuyan devde üzerinde çalışması ve düzeltmesi gereken çok şey olduğu açık.