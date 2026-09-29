Mauricio Pochettino, Manchester City’yi mali ihlaller nedeniyle sert sözlerle eleştirdi; USMNT teknik direktörü, hiçbir cezanın “zarar görmüş” Premier League’i düzeltemeyeceğini savundu

ABD'nin Şili ile oynayacağı maç öncesinde bir tercüman aracılığıyla konuşan Pochettino, kararın benzeri görülmemiş boyutu karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Arjantinli teknik adam, lig yetkililerinin böylesine yaygın ihlallerin bu kadar uzun süre fark edilmeden yaşanmasına nasıl izin verdiğini sorguladı.

Pochettino, "115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulunulduğunda, adil olması için cezanın ne olması gerektiğini bilmek çok zor" dedi. "Çünkü kuralları ihlal eden ve puan silme ya da para cezaları gibi farklı yaptırımlar alan Nottingham Forest veya Everton gibi başka kulüpler de var. Kararın büyüklüğü düşünüldüğünde bu, şaşkınlık yaratan çok zor bir durum. Kuralların bu şekilde ihlal edilebilmesi için denetimlerin nerede olduğunu sormak da adil. Benim en çok dikkatimi çeken şey bu."

Eski Chelsea teknik direktörü, bu ihlallerin geçmiş başarıların üzerine gölge düşürmesinden de yakındı. "Bu çok üzücü bir durum çünkü daha önce elde edilip kutlanan şeyler belki de gerçek değildi ve iyi olmayan şeyler daha iyi olabilirdi" diye ekledi. "Sportif adaletin olmadığı bir dönem yaşadık. Eğer suçlamalar kanıtlanırsa, yaşananları telafi etmek çok zor. En azından bunun gelecekte eşitliğin sağlanmasına hizmet etmesini umuyorum."



