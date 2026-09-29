ZUMA Press Wire
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Mauricio Pochettino, Manchester City’yi mali ihlaller nedeniyle sert sözlerle eleştirdi; USMNT teknik direktörü, hiçbir cezanın “zarar görmüş” Premier League’i düzeltemeyeceğini savundu
City, emsal niteliğindeki kararda suçlu bulundu
Son haberler, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında Premier League'in mali kurallarını ihlal etmesine ilişkin 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğunu doğruladı. Bu dokuz yıllık süreçte Manchester ekibi üç lig şampiyonluğu, bir FA Cup ve üç Lig Kupası kazandı. Bu dönemden, Sergio Aguero'nun 2012'de Queens Park Rangers'a karşı attığı dramatik şampiyonluk golü dahil efsanevi anlar, artık meşruiyetleri konusunda yoğun kamuoyu incelemesiyle karşı karşıya.
City kupa kazanırken, Pochettino Tottenham'ı sıkı mali kısıtlamalar altında yönetiyordu. Spurs, yeni stadını finanse etmek için 18 ay boyunca tek bir oyuncu bile transfer etmeden dikkat çekmiş, 2017-18 sezonunu üçüncü sırada ve bir önceki yılı da mali kuralları da ihlal eden Chelsea'nin arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.
- Getty Images Sport
"Sportif adalet diye bir şey yoktu"
ABD'nin Şili ile oynayacağı maç öncesinde bir tercüman aracılığıyla konuşan Pochettino, kararın benzeri görülmemiş boyutu karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Arjantinli teknik adam, lig yetkililerinin böylesine yaygın ihlallerin bu kadar uzun süre fark edilmeden yaşanmasına nasıl izin verdiğini sorguladı.
Pochettino, "115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulunulduğunda, adil olması için cezanın ne olması gerektiğini bilmek çok zor" dedi. "Çünkü kuralları ihlal eden ve puan silme ya da para cezaları gibi farklı yaptırımlar alan Nottingham Forest veya Everton gibi başka kulüpler de var. Kararın büyüklüğü düşünüldüğünde bu, şaşkınlık yaratan çok zor bir durum. Kuralların bu şekilde ihlal edilebilmesi için denetimlerin nerede olduğunu sormak da adil. Benim en çok dikkatimi çeken şey bu."
Eski Chelsea teknik direktörü, bu ihlallerin geçmiş başarıların üzerine gölge düşürmesinden de yakındı. "Bu çok üzücü bir durum çünkü daha önce elde edilip kutlanan şeyler belki de gerçek değildi ve iyi olmayan şeyler daha iyi olabilirdi" diye ekledi. "Sportif adaletin olmadığı bir dönem yaşadık. Eğer suçlamalar kanıtlanırsa, yaşananları telafi etmek çok zor. En azından bunun gelecekte eşitliğin sağlanmasına hizmet etmesini umuyorum."
İngiliz futbolu için gölgeli bir miras
Bu açıklama, 2019'da son derece kısıtlı bir bütçeyle Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Pochettino için özellikle acı. Eski kulübünün kemer sıkma politikasıyla rakiplerinin harcama gücü arasındaki bariz farkın altını çizdi.
"Bu büyük bir dezavantajdı çünkü en iyi takımlarla mücadele ediyor ve bir Şampiyonlar Ligi finaline ulaşıyorduk [2019'da]," diye açıkladı Pochettino. "Neden bu kontroller bize karşı bu kadar katıydı da başkalarına karşı o kadar değildi? Bu yüzden her şeyin çok tuhaf olduğunu söylüyorum ve sorun şu ki her şey bulanıklaşıyor. Eğer 114 kuralı ihlal ettikleri doğruysa, bir aldatmaca döneminden geçtik. Verilecek hiçbir ceza yapılanı telafi etmeyi mümkün kılmayacak ve Premier League'in kontrolleri ağır şekilde zarar görmüş durumda."
Pochettino ayrıca Chelsea ile geçmişte yaşadığı şampiyonluk yarışlarına da değindi ve bu sezonların adilliğini sorguladı. Sözlerini şöyle tamamladı: "O dönemde, Tottenham'dayken onlarla şampiyonluk yarışı verdiğimiz Chelsea'nin durumuyla ilgili, onların daha iyi olduğunu çünkü daha fazla puan aldıklarını söylemiştim ama bunu kuralları çiğneyerek yaptılar. Bunu nasıl düzeltebilirsiniz?"
- Getty Images Sport
ABD Milli Takımı'nı Güney Amerika sınavları bekliyor
İngiltere'deki iç saha dramını geride bırakan Pochettino, şimdi Amerika Birleşik Devletleri erkek millî takımıyla yürüttüğü mevcut projeye odaklanmak zorunda. ABD, yeni teknik direktör yönetimindeki hazırlıklarını sürdürürken salı günü özel maçta Şili ile karşı karşıya gelecek.
Güney Amerika ekibiyle oynanacak karşılaşmanın ardından ABD erkek millî takımı, eylül/ekim uluslararası maç takviminin sonunu Meksika ve Kanada'ya karşı kıtasal düzeyde iki zorlu sınavla getirecek. Bu maçlar, Pochettino'nun gelecekteki rekabetçi turnuvalar öncesinde kadrosunu değerlendirmesi açısından kritik önem taşıyacak.
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