Getty Images Sport
Çeviri:
Thomas Frank'ın kovulmasının ardından Tottenham, Igor Tudor'u geçici teknik direktör olarak atadı ve Mauricio Pochettino'nun dönüşüne kapı açık bırakıldı
Geçici çözüm yaz seçeneklerini canlı tutuyor
Tottenham, Tudor'u göreve getirerek Premier Lig tablosundaki endişe verici düşüşünü durdurmak için kararlı bir adım attı. Çarşamba günü Thomas Frank'ın görevine son verilmesinin ardından, kulüp yönetimi Hırvat teknik adamı kısa vadede takımı istikrara kavuşturacak ideal aday olarak belirledi.
Ancak, taraftarların ilgisini çekecek bir hamle ile 47 yaşındaki teknik adamla yapılan anlaşma, kesinlikle geçici bir düzenleme. Haberler, Tudor'un sözleşmesinin yaz aylarına kadar süreceğini ve önemli bir şekilde, bu sözleşmenin kalıcı hale getirilme seçeneği içermediğini doğruluyor. Genel müdür Vinai Venkatesham ve teknik direktör Johan Lange tarafından yönlendirilen bu strateji, Spurs'un sezon dışı dönemde önemli bir atama için hazırlık yaptığını gösteriyor. Uzun vadeli taahhütler içermeyen geçici bir seçenek getirerek, kuzey Londra kulübü Haziran ayında daha geniş bir aday havuzuna geri dönmek için kapıyı açık tuttu.
Eski Spurs patronu Pochettino, yaz aylarında ABD ile Dünya Kupası'nda yer almasına rağmen, bu listede yer alması muhtemel. Arjantinli teknik adam, ayrıldığından bu yana Londra kulübüne olan sevgisini defalarca dile getirdi ve son olarak kulübün hedeflerini eleştirirken bunu bir kez daha yaptı. Hatta bu hafta, yönetim kurulunun kalıcı patron olarak atamak istediği kişinin o olduğu, ancak onu İngiliz başkentine geri getirebilmek için yazın sonuna kadar beklemek zorunda kalacakları bildirildi.
- AFP
Tudor, felaketle sonuçlanan bir kampanyayı kurtarmakla görevlendirildi.
Eski Juventus ve Marsilya teknik direktörünün görevi açık: sezonu kurtarmak. Tudor, Tottenham'ın Premier Lig'de 16. sırada olduğu bir kriz dönemine giriyor. Frank'ın felaketle sonuçlanan görevi, Lilywhites'i küme düşme bölgesinin sadece beş puan üzerinde bıraktı, bu da sezonun başında düşünülemez bir gerçeklikti.
Tudor, anında etki yaratma becerisiyle tanınıyor ve Venkatesham ile Lange, bu özelliğin kuzey Londra'da da tekrarlanmasını umut ediyor. Hırvat teknik adam, ciddi yaklaşımı ve yüksek yoğunluklu stiliyle tanınıyor. Bu özellikler, Spurs'un son sekiz lig maçında galibiyet alamadığı dönemde çok eksikliği hissedilen özelliklerdi. Yurtiçi performansı çok kötü olsa da, Tudor garip bir paradoksla karşı karşıya. Küme düşme mücadelesi sürerken, kulübü Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıyacak ve aksi takdirde kasvetli geçecek bir sezonda bir umut ışığı sunacak.
"Odak noktam net" - Tudor
Tudor, Londra'nın kuzeyinde üstleneceği görev hakkında hiçbir yanılgıya kapılmıyor. Kulübün basın mensuplarına şunları söyledi: "Bu önemli dönemde kulübe katılmak benim için bir onur. Üstlendiğim sorumluluğun farkındayım ve hedefim net.'deki performansımızı daha istikrarlı hale getirmek ve her maçta kararlılıkla mücadele etmek. Bu kadroda büyük bir kalite var ve benim görevim bu kadroyu organize etmek, enerji vermek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek."
Spor Direktörü Johan Lange ise şunları ekledi: "Igor, zorlu anlarda adım atma ve etki yaratma konusunda netlik, yoğunluk ve deneyim getiriyor. Hedefimiz çok net: Performansları istikrara kavuşturmak, kadronun kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde mücadele etmek."
Kuzey Londra derbisinde ateşli bir sınav bekliyor
Yeni gelen geçici teknik direktör için balayı dönemi olmayacak. Sadece futbolun yazabileceği bir kader cilvesiyle, Tudor'un teknik direktörlükteki ilk maçı, önümüzdeki hafta sonu ezeli rakibi Arsenal ile oynanacak Kuzey Londra Derbisi olacak. Bu, ateşten bir vaftiz olacak, ama aynı zamanda hayal kırıklığına uğramış taraftarları anında kazanmak için eşsiz bir fırsat.
Hazırlık süresi çok kısa olacak, ancak Tudor'un Galatasaray, Marsilya ve Juventus gibi büyük kulüplerdeki deneyimi, derbi atmosferinin ateşinde ona büyük fayda sağlayacaktır. Oyuncular, Arsenal karşısında gururlarını kurtarmak istiyorlarsa, Tudor'un yöntemlerine hemen uyum sağlamaları gerekecek. Frank'ın kovulması, Newcastle'a 2-1 yenildikleri maçın ardından geldi ve takım, şehirdeki ezeli rakibiyle karşılaşmadan önce ciddi bir güven aşısı ihtiyacı duyuyor.
- Getty Images Sport
Juventus'un çaresizliğinden Premier Lig'in kurtarma görevine
Tudor, kanıtlaması gereken bir şey ile geliyor. Eski defans oyuncusu, sadece yedi ay görevde kaldıktan sonra Juventus tarafından kovulduğu Ekim ayından beri işsizdi. Torino'daki görevi, Old Lady'nin sekiz maçlık galibiyetsiz serinin ardından Serie A'da sekizinci sırada kalmasıyla buruk bir şekilde sona erdi - bu istatistik, Frank'in Spurs'taki işini kaybetmesine neden olan durumu ürkütücü bir şekilde yansıtıyor.
Ancak, koçluk özgeçmişi bu kısa görev süresinden daha fazlasını içeriyor. Juve ile iki Serie A şampiyonluğu kazandığı futbol kariyerinin ardından, Hajduk Split, PAOK ve Udinese'yi çalıştırarak tecrübe kazandı, ardından Hellas Verona ve Marsilya'da etkileyici performanslar sergiledi.
Reklam