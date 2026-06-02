Mauricio Pochettino, herkesin ABD Milli Takımı'na inanmasını istiyor – peki, onun bu Amerika macerası unutulmaz bir Dünya Kupası ile sonuçlanacak mı?

İşte o gün New York'ta Pochettino ilk büyük hamlesini yaptı ve Amerikan futbolunu şekillendirecek, hatta belki de yeniden tanımlayacak, neredeyse iki yıl sürecek bir ilişkinin tonunu belirledi: "Gerçekten inanmalı ve büyük hedefler kurmalıyız. Kazanabileceğimize, tüm maçları kazanabileceğimize inanmalıyız. Dünya Kupası'nı kazanabiliriz."

Şimdi, Dünya Kupası'nın arifesinde, Pochettino'nun büyük anı nihayet geldi. O, bu ABD erkek milli takımını kaosun içinden geçerek buraya getirdi. Bu takımın ilerlemesi hiçbir zaman doğrusal olmadı ve gerçekte, ne kadar ilerleme kaydedildiği hala tartışmaya açık. Bu takım, Pochettino'nun devraldığı takımdan ne kadar daha iyi? Oyuncuları bu yaz başarıya ulaşacak durumda mı? Bu takım, hem grup içinde hem de dışında, Pochettino'nun istediği o inancı gerçekten tesis edebilecek mi?

Bunlar hala cevaplanmamış sorular ve henüz cevaplanabilecek sorular da değil. Pochettino'nun işe alınması hiçbir zaman ilk 20 ayla ilgili değildi, daha çok son 20 ayla ilgiliydi. Pochettino'nun anı geldi, o bu ABD Erkek Milli Takımı'na inanıyor - ama diğer herkes de inanacak mı?

Dünya Kupaları çılgın, öngörülemez ve nadiren plana göre gider. Pochettino'nun planının hayata geçmesi için an nihayet geldi ve bunu anlamak için, bundan sorumlu olan adamı anlamak gerekir. Ancak o zaman, onun neden bu işi kabul ettiğini gerçekten anlayabilirsiniz.