Ryan Tolmich

Çeviri:

Mauricio Pochettino, herkesin ABD Milli Takımı'na inanmasını istiyor – peki, onun bu Amerika macerası unutulmaz bir Dünya Kupası ile sonuçlanacak mı?

13 Eylül 2024. Mauricio Pochettino yüzü gülüyor. Yaka kısmında büyük bir ABD Futbol Federasyonu rozeti bulunan mavi bir takım elbise giymiş olan Pochettino, Amerikan futbolunun çılgın dünyasıyla ilk kez tanışıyor. Yeni patronlarının yanında duran Pochettino, doğru bir ilk izlenim bırakmaya kararlı görünüyor; Amerika’da ilk izlenim genellikle cesur davranarak en iyi şekilde bırakılır.

İşte o gün New York'ta Pochettino ilk büyük hamlesini yaptı ve Amerikan futbolunu şekillendirecek, hatta belki de yeniden tanımlayacak, neredeyse iki yıl sürecek bir ilişkinin tonunu belirledi: "Gerçekten inanmalı ve büyük hedefler kurmalıyız. Kazanabileceğimize, tüm maçları kazanabileceğimize inanmalıyız. Dünya Kupası'nı kazanabiliriz."

Şimdi, Dünya Kupası'nın arifesinde, Pochettino'nun büyük anı nihayet geldi. O, bu ABD erkek milli takımını kaosun içinden geçerek buraya getirdi. Bu takımın ilerlemesi hiçbir zaman doğrusal olmadı ve gerçekte, ne kadar ilerleme kaydedildiği hala tartışmaya açık. Bu takım, Pochettino'nun devraldığı takımdan ne kadar daha iyi? Oyuncuları bu yaz başarıya ulaşacak durumda mı? Bu takım, hem grup içinde hem de dışında, Pochettino'nun istediği o inancı gerçekten tesis edebilecek mi?

Bunlar hala cevaplanmamış sorular ve henüz cevaplanabilecek sorular da değil. Pochettino'nun işe alınması hiçbir zaman ilk 20 ayla ilgili değildi, daha çok son 20 ayla ilgiliydi. Pochettino'nun anı geldi, o bu ABD Erkek Milli Takımı'na inanıyor - ama diğer herkes de inanacak mı?

Dünya Kupaları çılgın, öngörülemez ve nadiren plana göre gider. Pochettino'nun planının hayata geçmesi için an nihayet geldi ve bunu anlamak için, bundan sorumlu olan adamı anlamak gerekir. Ancak o zaman, onun neden bu işi kabul ettiğini gerçekten anlayabilirsiniz.

    Rüya kabusa dönüşür

    1994 ve 1998 yıllarında Pochettino bu çağrıyı alamadı. O da bunu çaresizce istiyordu. Yıllarca Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil etmeyi hayal etti ve yıllarca hem ülkesinde Newell's Old Boys'ta, hem de yurtdışında Espanyol ve ardından Paris Saint-Germain'de bu hayali için mücadele etti. Bu hayal, Murphy'deki ilk yıllarında şekillendi. O günlerde ailesinin çiftliğinde çalışan Pochettino'nun hayalleri filizlendi. Hayalleri nihayet 2002'de gerçek oldu.

    Ancak Pochettino'nun Dünya Kupası'yla ilk tanışması bir rüya değil, tam tersine bir kabustu. Arjantin, her zamanki gibi 2002 Dünya Kupası yazında favoriler arasındaydı, ancak grup aşamasında elendi. Pochettino, Michael Owen'a yaptığı faulün David Beckham'ın penaltıdan gol atmasına ve nihayetinde o yaz kaderlerini belirleyen İngiltere'ye 1-0 yenilgiye yol açması nedeniyle en azından kısmen sorumluydu.

    "Dünya Kupası'na gelirsiniz ve en iyi formumuzda geldiğimizi hatırlıyorum," dedi. "O turnuva Japonya ve Kore'deydi, Japonya'daydık ve sonra elendik. Milli takım tarihinin en hayal kırıklığı yaratan dönemlerinden biriydi. O yıllarda neler yaşadığımızı kimse hatırlamıyor, sadece ben ve oyuncular. Yenilmemiştik. Almanya'da Almanya'yı, Brezilya'da Brezilya'yı yendik. İspanya'yı yendik. Tamam, güzel, aferin, Dünya Kupası'nda yenildiniz ve herkes ne kadar kötü olduğumuzu hatırlıyor.

    "Kimse güzel günleri hatırlamıyor."

    Amerika'ya Giden Yol

    Neyse ki, Pochettino'nun teknik direktörlüğe adım attığından bu yana pek çok güzel gün yaşandı. Espanyol'daki fırsat ve Southampton'da parladığı dönem vardı. Tottenham'da efsane statüsüne ulaştığı o beş yıl vardı. PSG ona ikonları çalıştırma şansı verirken, Chelsea ise bir sonraki adımda ne yapmak istediğine dair bir bakış açısı kazandırdı.

    Tüm bu duraklar onu ABD'ye götürdü. Bunlar ona, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak tanınmasını sağlayan belirli bir statü de kazandırdı. 2024 Copa America'da grup aşamasında elendikten sonra, ABD Futbol Federasyonu'nun enerjiye ihtiyacı vardı ve bunu sağlayacak birine ihtiyaçları vardı. Bu sadece bir teknik direktör işe alımı değildi; bu, ABD'de sporun en büyük anına doğru ilerleyen Amerikan futbolunun yüzünü seçmekti.

    Bu görevi üstlenen kişi sadece taktikler belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda bir elçi olacaktı. Bu rolde, teknik direktör Amerikan futbolunu dünyanın geri kalanına temsil etmek zorunda kalacaktı. Ayrıca Amerikan futbolunun dünyanın geri kalanına yetişmesine yardımcı olmalıydı - ve bunu hızlı bir şekilde yapmalıydı.

    Chelsea'den ayrıldıktan sonra Pochettino bir proje arıyordu ve USMNT'de, Dünya Kupası anılarını yeniden tanımlama şansı verecek bir proje buldu. Ancak "proje" kelimesini kullanırken bunu hafife almıyoruz. Pochettino bile, Amerikan futboluna iki ayağıyla atladığında, içine girdiği duruma tam olarak hazırlıklı değildi.

    Bir şeyin başlangıcı

    Pochettino döneminin ilk maçı tam bir şenlikti. 2024 yılının Ekim ayında Teksas’ın Austin kentinde, havada haklı bir heyecan vardı. Taraftarlara, bir başka efsanevi Amerikan futbol koçu Ted Lasso’nun sloganını anımsatan “İnan” yazılı posterler dağıtıldı.

    O gece inanmak için bir neden vardı, çünkü ABD Panama'yı 2-0 yendi. Ancak, uygun bir şekilde, başlangıçta bile hiçbir şey basit değildi. Teksas'taki bu galibiyetten birkaç gün sonra, ABD büyük ölçüde rotasyon yapılmış bir kadroyla Meksika'ya gitti ve El Tri'ye yenildi, böylece büyük zirveler ve aşırı çöküşlerle dolu bir dönem başladı.

    Kasım ayında Pochettino'nun takımı, arka arkaya oynanan iki maçta Jamaika'yı mağlup etti. Ocak ayında, MLS oyuncularıyla dolu bir kadronun desteğiyle Venezuela ve Kosta Rika'yı toplamda 6-1'lik skorla yendiler. O dönemde Pochettino hayatının en güzel günlerini yaşıyor gibi görünüyordu. Milli takıma yeni nesil oyuncuları kazandırırken, eski neslin özgüvenini de yeniden inşa ediyordu. Her şey plana göre gidiyordu.

    Sonra 2025 yılının Mart ayı geldi; o kadar kötü bir uluslararası maç arasıydı ki, üzerinden 15 ay geçmesine rağmen hâlâ konuşuluyor.

    Dönüm noktası

    Kelebek etkisi muazzamdı. O Mart ayında, ABD Milli Takımı, maçın büyük bir bölümünde üstünlük kurmasına rağmen, CONCACAF Uluslar Ligi yarı finalinde son saniye golüyle Panama’ya 1-0 yenildi. Ardından, birkaç gün sonra rakibi Kanada da onları mağlup etti. O anda Pochettino, takımının mücadeleden yoksun kalmasına öfkelenmişti.

    "Biz ABD'yiz," dedi o anda. "Formanızla kazanamazsınız, ya da burada, orada ya da bilmiyorum nerede oynarsanız oynayın kazanamazsınız. Kendinizi göstermeniz, buraya gelip daha iyi olmanız, acı çekmeniz, ikili mücadeleleri kazanmanız ve çok çalışmanız gerekiyor. Aksi takdirde, bu yeterli olmayacak."

    Durum kısa sürede daha da kötüleşti. Yazın düzenlenecek Gold Cup öncesinde, yıldız forvet Christian Pulisic, Pochettino'ya dinlenmek için turnuvaya katılmamayı tercih edeceğini bildirdi. Yunus Musah da aynı şeyi söyledi. Weston McKennie, Tim Weah ve Gio Reyna ise Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle kadroda yer alamazken, Sergino Dest, Antonee Robinson, Folarin Balogun ve Ricardo Pepi de sakatlıkları nedeniyle kadro dışı kaldı.

    Pochettino bu yaz dönemini yeniden başlangıç yapmak ve hatırlatmak için kullandı. O andan itibaren hiçbir şey garanti değildi ve oyuncuların kazandıklarını düşündükleri statü resmi olarak geçersiz hale gelmişti.

    "Kampa geldiğinizde güzel vakit geçirmek, golf oynamak, akşam yemeğine çıkmak, ailemi ziyaret etmek, arkadaşımı ziyaret etmek istiyorsanız, yaratmak istediğimiz kültür bu mu?" Pochettino o yaz şöyle demişti. "Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Yapmak istediğimiz şey milli takıma gitmek, oraya vardığımızda odaklanmak ve tüm dikkatimizi ve enerjimizi milli takıma harcamaktır.

    "Bir yıl sonra iyi olmak istiyorsak, bugünün en önemli gün olduğunu düşünmeliyiz."

    Kültürel sıfırlama

    Mayıs ayında ABD Futbol Federasyonu’nun yeni Ulusal Antrenman Merkezi’nde gazetecilere konuşan Pochettino, neye bulaştığını bildiğini kabul etti. Yaşadığı ve futbol oynadığı yerler – Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere – Amerika Birleşik Devletleri’ne hiç benzemiyordu. Burada, iyi ya da kötü, farklı bir kültür vardı. Dolayısıyla en önemli zorluklardan biri, bu kültürün içinde çalışırken aynı zamanda onu yeniden inşa etmekti.

    Dünya Kupası hazırlıkları tam anlamıyla başladığında, "Artık gerçek Amerikan futbolcusunu görüyoruz," dedi. "Bence önemli olan şu ki, artık milli takım olarak rekabetçiyiz. Onlarla vakit geçirdiğimizde, bizim bir kültürümüz ve felsefemiz olduğunu anladık ve onlar da anladı. Farklı ülkelerden geldik ve burada yerleşip, olaylara bakış açımızı yeniden şekillendirdik.

    "Bence bu gerekliydi ve öncelikliydi, çünkü Brezilya, Arjantin gibi tüm bu ülkelerle oynamak istiyorsak, spora daha önce gördüğümüzden farklı bir şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyorum."

    Değişiklikler Brezilya veya Arjantin maçlarında değil, Trinidad & Tobago, Suudi Arabistan ve Haiti maçlarında gerçekleşti. Ardından Kosta Rika ve Guatemala geldi. Kültürün temelleri büyük dostluk maçlarında değil, takımın en büyük yıldızlarının çoğunun yer almadığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ay süren çılgın bir yaz macerası olan Gold Cup'ta atıldı.

    Beklentiler o yaz yeniden belirlendi. Çaba, bağlılık ve adanmışlık konusunda temel standartlar belirlendi. Bir oyuncu bu standartlara uymak istemiyorsa, Pochettino o oyuncuyu milli takımda istemiyordu. Bu nedenle, birçok isim eksik olsa da, Pochettino, koça ne kadar önemsediklerini göstermek için can atan bir grup hırslı yeni oyuncu ve tecrübeli oyuncuya güvendi. Bu karışım onları finale taşıdı, ancak finalde Meksika'ya yenildiler. Ancak bu, onları tekrar rayına oturtmayı da başardı.

    Sonbahar programına Güney Kore'ye yenilerek başlayan ABD, daha sonra Japonya, Ekvador, Avustralya, Paraguay ve Uruguay'a karşı yenilmez bir seri yakaladı ve bu maçların bir tanesi hariç hepsini kazandı. En iyisi sona saklandı, ABD 2025'i Uruguay'ı 5-1 mağlup ederek kapattı.

    Mart ayında Belçika ve Portekiz'e karşı alınan ağır yenilgiler çok geçmeden geldi, ancak Pochettino'nun takımı, Afrika'nın güçlü takımı Senegal'i 3-2 yenerek Dünya Kupası kampına en iyi şekilde başladı.

    ABD'de moraller yüksek, en azından bu döngünün büyük bir bölümünde olduğundan daha yüksek. Peki bu moraller, bizi Pochettino'nun asıl hedefi olan Dünya Kupası'nı kazanmaya geri götürecek kadar yüksek mi?


    İnanmak için bir neden mi?

    Artık herkesin bildiği bir sırrı açığa çıkarma zamanı geldi: ABD muhtemelen Dünya Kupası’nı kazanamayacak. Bu turnuvada çok fazla yetenekli takım var; savaş tecrübesi olan ve hata yapmayan çok fazla takım var. Bu takım favorilerden biri olsa bile, en üst seviyedeki kalite seviyesi nedeniyle şansları pek yok.

    O halde, Pochettino'nun asıl görevinin Dünya Kupası'nı kazanmak olmadığını hatırlamakta fayda var. Asıl görev, ABD'ye bunu başarabileceğine inandırmaktı. Belki bu yıl değil, belki dört yıl sonra değil, ama bir gün... Pochettino, ABD'nin bu sporun en ikonik kupasını kaldıracağı günün yakında geleceğine ülkeyi inandırabilir mi?

    Temelde, bu Pochettino dönemi tamamen inançla ilgili. Baş antrenöre ve bu takımı Dünya Kupası'na taşıyabileceğine olan inanç. Gelecekte daha birçok başarıya imza atabilecek, yaygın olarak altın nesil olarak görülen bir oyuncu grubuna olan inanç. 1994 yazında Amerikan futbolunun ilk kez küresel sahneye çıktığı günden bu yana, 32 yılın büyük bir bölümünde bu an için hazırlanan bir programa olan inanç.

    Bu amaçla Pochettino, inanç mesajını durmadan vurguladı. Sürekli olarak "Buz Üzerindeki Mucize"den alıntı yaptı. Düzenli olarak "Neden biz olmayalım?" diye sordu. Ve özellikle de bir slogan buldu.

    Pochettino takımına, "Gerçekçi olalım ve imkansızı başaralım" demiştir. 

    Pochettino cesur olmaya devam ediyor. Şimdi, Amerikan futbol serüveninin son günlerinde olabilecek bu dönemde, Arjantinli teknik direktör büyük hedefler peşinde koşmaya devam ediyor. Bu cesaret somut bir sonuca dönüşecek mi? Bunu sadece Futbol Tanrıları bilebilir.

    Ancak ABD bunu öğrenene kadar Pochettino, Amerika'dan bu yolculuğa katılmasını ve her adımda kendisine ve takımına inanmasını istiyor.

