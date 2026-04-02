Mauricio Pochettino, "her şey olabilir" demesine rağmen neden ABD Milli Takımı ve Tottenham'da "çift görev" üstlenmeyi hiçbir zaman bir seçenek olarak görmedi?
Spurs, küme düşme mücadelesinde De Zerbi'ye yöneldi
Spurs'un bu sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve Premier Lig'deki yeri ciddi şekilde tehlikeye girmesiyle, Thomas Frank ve Hırvat teknik direktör Tudor takımın başına geçmişti. Takımın son teknik direktörü sadece yedi maçta görev yaptı ve bu süreçte birinci ligde tek bir puan toplayabildi.
Takımın başına, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi getirildi. İtalyan teknik adam, beş yıllık bir sözleşmeyle İngiliz futboluna geri döndü. Eğer beklentileri karşılayabilirse, en az 2031 yılına kadar Tottenham'ın teknik direktör koltuğunda başka bir isim olmayacak.
Spurs, başlangıçtaki geçici yaklaşımına sadık kalmak yerine, başka bir kalıcı atama yaptı ve bu da Pochettino'yu yarışın dışında bıraktı. Dünya Kupası finalleri Haziran ortasına kadar başlamayacağı için, uzun vadeli geleceği hakkında kesin bir karar vermeden önce 2025-26 sezonunun sonuna kadar olayları yönetmeye hazır olup olmadığı sorulabilirdi.
Pochettino, Tottenham ve ABD Milli Takımı'nda görev alabilir miydi?
Eski ABD Milli Takımı ve Tottenham kalecisi Friedel, görev paylaşımı seçeneğinin ciddiye alınacağına pek ikna olmuş değil. İngiltere’de güvenilir kumarhane sitelerini bulabileceğiniz Gambling.com aracılığıyla GOAL’a konuşan eski kaleci şöyle dedi: “Buna çok şaşırırdım.
“Tottenham'ın onu isteyeceğini düşünüyor muyum? Onun Tottenham'a geri dönmek isteyeceğini düşünüyor muyum? Bu iki sorunun cevabının evet olduğunu düşünüyorum, çünkü yeni yönetim kurulu ile konuşmaktan hoşlandığını düşünüyorum. O akıllı bir adam. Başarılı olamayacağını düşündüğü bir duruma girmeyecektir. Ama o kadar dürüst ve çalışkan bir adam ki, kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde ABD milli takımıyla ilgilenirken dikkatinin dağıldığını düşünen tek bir kişi bile olacağını sanmıyorum. Onun böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum.
“Dünya Kupası'ndan sonra Tottenham'ın başına geçeceğini tahmin edebilirim, sonra göreve gelir ve tamamen odaklanır, bunu görebiliyorum. Aslında, iki işi birden yaparsa çok şaşırırım.”
Pochettino, Tottenham'da ikinci bir döneme kapıyı açık bırakıyor
Pochettino, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD milli takımıyla olan bağlılığının devam ettiğini yineledi: “Şu anda, bence çok ama çok odaklanmış durumdayız; tüm dikkatimiz burada, Dünya Kupası’nda. Herkesin bildiği gibi, ben buradaki milli takıma kendimi adadım. Şu anda gelecek hakkında konuşmanın bir anlamı yok bence.”
Ancak, Spurs'un başına ikinci kez geçme olasılığını da reddetmedi ve şöyle dedi: “Asla, asla deme. Futbolda her şey olabilir.”
Arjantinli teknik adam şunları ekledi: “Tottenham ile olan bağım nedeniyle, Tottenham'a, kulübe, orada çalışan insanlara ve taraftarlara karşı hiçbir şey hissetmemek imkansız. Bu, hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi.
“Elbette bu benim dileğim ve oyuncular sayesinde ligde kalacaklarından eminim. Bence oyuncular var ve ardından kazanmak için gerekli enerjiyi yaratmak üzere her şeyi yapacak taraftarları olan bir kulüp var. Elbette bu zor olacak çünkü sinerji ve yönlendirme zor.
“Demek istediğim, bence kazanma kapasiteleri var ve buna gerçekten inanıyorum, elbette. Biz burada olacağız ve tüm dikkatimiz Dünya Kupası'nda olacak, ama bana o kulüp hakkında sorarsanız, gerçekten değer verdiğim bir kulüp ve elbette, hak ettikleri için Premier Lig'de kalacaklarına güveniyorum.”
Premier Lig durumu: De Zerbi'nin teknik direktör olarak ilk maçında Tottenham kiminle karşılaşacak?
Tottenham, şu anda Premier Lig tablosunda 17. sırada yer alıyor; ligin bitmesine yedi maç kala, küme düşme hattının bir sıra ve tek bir puan üzerinde bulunuyor. De Zerbi’nin teknik direktörlük görevindeki ilk maçı, Pazar günü Sunderland deplasmanında oynanacak.
Bu arada Pochettino, Mart ayı milli maç aralarında ABD Milli Takımı'nın Belçika ve Portekiz'e yenilmesini izledi. Bu durum, 11 Haziran'da başlayacak büyük turnuva için 26 kişilik nihai kadroyu belirlemeden önce üzerinde düşünmesi gereken çok şey bıraktı.