Mauricio Pochettino, "her şey olabilir" demesine rağmen neden ABD Milli Takımı ve Tottenham'da "çift görev" üstlenmeyi hiçbir zaman bir seçenek olarak görmedi?

Spurs'un bu sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve Premier Lig'deki yeri ciddi şekilde tehlikeye girmesiyle, Thomas Frank ve Hırvat teknik direktör Tudor takımın başına geçmişti. Takımın son teknik direktörü sadece yedi maçta görev yaptı ve bu süreçte birinci ligde tek bir puan toplayabildi.

Takımın başına, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi getirildi. İtalyan teknik adam, beş yıllık bir sözleşmeyle İngiliz futboluna geri döndü. Eğer beklentileri karşılayabilirse, en az 2031 yılına kadar Tottenham'ın teknik direktör koltuğunda başka bir isim olmayacak.

Spurs, başlangıçtaki geçici yaklaşımına sadık kalmak yerine, başka bir kalıcı atama yaptı ve bu da Pochettino'yu yarışın dışında bıraktı. Dünya Kupası finalleri Haziran ortasına kadar başlamayacağı için, uzun vadeli geleceği hakkında kesin bir karar vermeden önce 2025-26 sezonunun sonuna kadar olayları yönetmeye hazır olup olmadığı sorulabilirdi.