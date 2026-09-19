Gözde çifte vatandaş savunmacı Banks, uluslararası geleceğini resmen Almanya'ya bağladı. Alman Futbol Federasyonu, cuma günü bu kararı duyurarak Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan uzun soluklu çekişmeye kesin olarak son noktayı koydu.

Bu haber, USMNT yapılanması açısından önemli bir darbe niteliği taşıyor. Amerikan kadrosu şu anda stoper bölgesinde dikkat çekici ölçüde yetersiz görünüyor; bu da 19 yaşındaki yeteneğin kaybını teknik direktör Pochettino için özellikle acı bir gelişme haline getiriyor.

Karlsruher SC'nin Tunus asıllı çifte vatandaş forveti Louey Ben Farhat ile birlikte Banks de artık Alman milli takım sistemi içinde belirlenmiş bir yolu izlemeyi kabul etti.