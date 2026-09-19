Getty Images Sport
Çeviri:
Mauricio Pochettino büyük darbe aldı: Bundesliga'nın genç yıldızı Noahkai Banks, USMNT yerine Almanya'yı seçti
USMNT için büyük darbe
Gözde çifte vatandaş savunmacı Banks, uluslararası geleceğini resmen Almanya'ya bağladı. Alman Futbol Federasyonu, cuma günü bu kararı duyurarak Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan uzun soluklu çekişmeye kesin olarak son noktayı koydu.
Bu haber, USMNT yapılanması açısından önemli bir darbe niteliği taşıyor. Amerikan kadrosu şu anda stoper bölgesinde dikkat çekici ölçüde yetersiz görünüyor; bu da 19 yaşındaki yeteneğin kaybını teknik direktör Pochettino için özellikle acı bir gelişme haline getiriyor.
Karlsruher SC'nin Tunus asıllı çifte vatandaş forveti Louey Ben Farhat ile birlikte Banks de artık Alman milli takım sistemi içinde belirlenmiş bir yolu izlemeyi kabul etti.
- Getty Images Sport
Almanya, öncelikli hedeflerini başarıyla kadrosuna kattı
Almanya 21 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Antonio Di Salvo, büyük gelecek vaat eden genç oyuncuları kadroya katmaktan duyduğu açık memnuniyeti dile getirdi. DFB, genç kadrolarını güçlendirmek için her iki oyuncuyu da öncelikli takviyeler olarak belirlemişti. Di Salvo, açıklamanın ardından medyaya başarılı ikna sürecini anlattı.
Di Salvo, DFB internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bir süredir ikisiyle de temas halindeydik ve çabalarımızı onlara yoğunlaştırmıştık. Onlar için Almanya ile geleceğe yönelik bir yol haritası ortaya koyabilmiş olmamızdan ve onların da bunu kabul etmesinden çok memnunum" dedi.
Honolulu'dan Augsburg'a yolculuk
Hawaii'de Amerikalı bir baba ve Alman bir anneden dünyaya gelen Banks, henüz yedi haftalıkken Avrupa'ya taşındı. Daha sonra Augsburg altyapısında yükseldi, sonunda A takıma çıkmayı başardı ve tüm kulvarlarda 35 maça çıktı.
Banks daha önce 2023 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil etmişti ve başlangıçta Amerikan projesini tamamen benimsemeye hazır görünüyordu. Şubat ayında USMNT ortamından övgüyle söz etti ve Christian Pulisic ile Tim Weah gibi yıldızların geçiş sürecini son derece sıcak karşıladığını anlattı.
Bu olumlu deneyime rağmen genç oyuncu, mart ayında ABD kampı davetini geri çevirdi. Geçen hafta Pochettino, durumun tamamen açık kaldığını kabul ederek şunları söyledi: "Potansiyel çifte vatandaşların hepsiyle temas halindeyiz. Bence elbette bizim görmemiz önemli, çünkü bağlantı da bu."
- Getty
FIFA'nın resmi onayı bekleniyor
Banks, FIFA tarafından tanınan bir gençlik turnuvasında Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ettiği için, aldığı karar idari açıdan henüz tamamen tamamlanmış değil. Artık dünya futbolunun yönetim organına resmî olarak tek seferlik federasyon değişikliği başvurusunda bulunması gerekiyor.
Cuma günü itibarıyla, FIFA'nın uluslararası oyuncu milli takım değişikliklerini takip eden resmî portalı, evrak işlemlerinin henüz sonuçlanmadığını gösteriyordu. Ancak rutin başvuru onaylandığında, savunma oyuncusu Di Salvo'nun Almanya U-21 kadrosuna resmen katılma hakkı kazanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun