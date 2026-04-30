Mauricio Pochettino, Bayern Münih'in forvetiyle yaptığı samimi sohbetin ayrıntılarını paylaşırken, Harry Kane'in Tottenham'da 'kötü alışkanlıkları' olduğunu açıkladı

Pochettino, Kane'in yükselişinin bir anda gerçekleşmediğini ve bunun için oyuncunun futboluna yaklaşımında önemli bir değişiklik gerektiğini açıkladı. Teknik direktör, forvetin zorlu geri bildirimleri kabul etme ve beslenme düzeni ile fiziksel hazırlıklarında gerekli değişiklikleri yapma konusundaki zekasının önemine vurgu yaptı.

Stick to Football podcast'ine konuk olan Pochettino, o ilk günleri şöyle değerlendirdi: "Tim Sherwood kulüpten ayrılıp biz geldiğimizde, Harry Kane üçüncü ya da dördüncü forvetti. Harry ile çalışmaya başladığımızda, zihniyetinin başarıya odaklı olduğunu gördük.

"En iyi alışkanlıklara sahip olmadığı doğru, ancak onunla konuştuktan sonra, çok zeki olduğunu ve bu alışkanlıkları (antrenman, beslenme vb.) hızla değiştirdiğini gördük. Gurur duyuyoruz, ancak onu başarılı kılan kendisi ve yanındaki insanlardır."