Mauricio Pochettino, Bayern Münih'in forvetiyle yaptığı samimi sohbetin ayrıntılarını paylaşırken, Harry Kane'in Tottenham'da 'kötü alışkanlıkları' olduğunu açıkladı
Dördüncü tercihten dünya çapına
Pochettino 2014 yılında White Hart Lane'e geldiğinde, Kane sahada etkili olamıyordu ve kadro sıralamasında diğer birçok forvetin gerisinde kalmıştı. Arjantinli teknik direktör, genç forvetin kararlı bir zihniyete sahip olduğunu, ancak saha dışı disiplini ve antrenman rutinlerinin tam potansiyeline ulaşmasını engellediğini fark etti. Teknik ekip, sıkı bir yeni antrenman programı uygulayarak ve yaşam tarzı seçimlerini ele alarak, Kane'in Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olma yolunda ilerlemesine yardımcı oldu.
Kusurları gidermek
Pochettino, Kane'in yükselişinin bir anda gerçekleşmediğini ve bunun için oyuncunun futboluna yaklaşımında önemli bir değişiklik gerektiğini açıkladı. Teknik direktör, forvetin zorlu geri bildirimleri kabul etme ve beslenme düzeni ile fiziksel hazırlıklarında gerekli değişiklikleri yapma konusundaki zekasının önemine vurgu yaptı.
Stick to Football podcast'ine konuk olan Pochettino, o ilk günleri şöyle değerlendirdi: "Tim Sherwood kulüpten ayrılıp biz geldiğimizde, Harry Kane üçüncü ya da dördüncü forvetti. Harry ile çalışmaya başladığımızda, zihniyetinin başarıya odaklı olduğunu gördük.
"En iyi alışkanlıklara sahip olmadığı doğru, ancak onunla konuştuktan sonra, çok zeki olduğunu ve bu alışkanlıkları (antrenman, beslenme vb.) hızla değiştirdiğini gördük. Gurur duyuyoruz, ancak onu başarılı kılan kendisi ve yanındaki insanlardır."
Kuzey Londra'ya olan sönmeyen sevgi
Kane’in gelişimini ele almanın ötesinde, Pochettino Premier Lig ve eski kulübüyle olan derin duygusal bağını dile getirdi. Şu anda 2026 Dünya Kupası’nda ABD milli takımını yönetmeye hazırlanan teknik direktör, felsefesinin İngiliz futbol kültürüne tam olarak uyumlu olduğunu belirtti.
Spurs projesine olan sevgisini ve bir gün bu lige geri dönme olasılığını tartışırken, şunları ekledi: "Bir gün, evet, çünkü İngiltere'yi gerçekten çok seviyorum. Kişisel profilimin ve teknik direktör profilimin Premier Lig ile, kültür, fikir, kendine özgü özellikler ve felsefe ile çok iyi uyuştuğunu düşünüyorum.
"Tottenham'ı gerçekten çok seviyorum. Burası, hem teknik direktörlük hayatımın hem de kişisel hayatımın en önemli parçalarından biri. Tottenham'daki deneyimlerimden bahsedebilirim ve size şunu söyleyebilirim ki, burası benim için dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Orada mücadele ederken, büyük isimlerle rekabet ediyorduk."
Dünya Kupası'na odaklanma ve Almanya'nın hakimiyeti
Pochettino şu anda, uluslararası teknik direktörlük mirasını şekillendirebilecek bir turnuva olan bu yazki Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeyi yönetmek gibi devasa bir göreve odaklanmış durumda. Öte yandan, eski öğrencisi Kane, Bayern ile arka arkaya iki Bundesliga şampiyonluğu kazanırken, aynı zamanda şaşırtıcı bir gol ortalamasını da sürdürerek Almanya'da başarılı performansını sürdürüyor. Teknik direktörün Premier Lig'e dönüşü gelecekteki bir hedef olarak kalmaya devam etse de, her iki isim de şu anda küresel ve Avrupa sahnelerinde büyük başarılar elde etmekle meşgul.