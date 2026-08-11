Cash, Süper Kupa'nın geçen sezon boyunca takımın ortaya koyduğu sıkı çalışmayı ve olağanüstü başarıları taçlandırmak için ideal bir sahne olduğuna inanıyor.

Polonya Milli Takımı'nın sağ beki, kulübün resmi internet sitesine Leipzig'deki karşılaşma öncesinde Luis Enrique'nin takımına övgü dolu sözler sarf ederek şunları söyledi: "Bu çok büyük bir şey. Teknik direktör de son günlerde buna değindi; sezon bitti ama hâlâ Süper Kupa var ve bu da geçen sezon yaptığınız işi tamamlamak anlamına geliyor."

Cash, önlerindeki zorluğun büyüklüğünü kabul etse de bu maçı bir başka büyük kupa kazanmak için önemli bir fırsat olarak görüyor. Şöyle devam etti: "Harika bir takıma karşı oynuyoruz ve açıkçası şu anda çok göz önündeler. Bence şu an futbolda açık ara dünyanın en iyi takımı onlar. Umarım onlara karşı iyi bir maç çıkarabiliriz.

"Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynadığımızda gerçekten çok iyi mücadele etmiştik. O gece Villa Park harikaydı ve umarım Avusturya'ya da kalabalık bir şekilde gider, elimizden gelenin en iyisini yaparız. Bu bizim için özel bir maç. Bir kupa daha kazanmak için önümüzde bir fırsat daha var, bu yüzden umarım her şeyimizi ortaya koyar ve elimizden gelenin en iyisini yaparız."