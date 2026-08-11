Getty Images Sport
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Matty Cash, Aston Villa, "dünyanın en iyi takımı" Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanırken UEFA Süper Kupa zaferini hedefliyor
Avrupa şampiyonları kupa için karşı karşıya geliyor
Villa, çarşamba günü Red Bull Arena'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelirken UEFA Süper Kupa'daki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Aston Villa, Avrupa Ligi'ni Freiburg'u 3-0 yenerek kazanıp kulübün 44 yıl sonraki ilk Avrupa kupasını alarak bu mücadelede yer alma hakkı elde etti. Öte yandan PSG, mayıs ayındaki finalde Arsenal'i penaltılarda mağlup ettikten sonra üst üste iki sezonda hem yerel lig şampiyonluğunu hem de Avrupa Kupası'nı başarıyla korudu.
- Getty Images Sport
"Dünyanın en iyi takımı onlar"
Cash, Süper Kupa'nın geçen sezon boyunca takımın ortaya koyduğu sıkı çalışmayı ve olağanüstü başarıları taçlandırmak için ideal bir sahne olduğuna inanıyor.
Polonya Milli Takımı'nın sağ beki, kulübün resmi internet sitesine Leipzig'deki karşılaşma öncesinde Luis Enrique'nin takımına övgü dolu sözler sarf ederek şunları söyledi: "Bu çok büyük bir şey. Teknik direktör de son günlerde buna değindi; sezon bitti ama hâlâ Süper Kupa var ve bu da geçen sezon yaptığınız işi tamamlamak anlamına geliyor."
Cash, önlerindeki zorluğun büyüklüğünü kabul etse de bu maçı bir başka büyük kupa kazanmak için önemli bir fırsat olarak görüyor. Şöyle devam etti: "Harika bir takıma karşı oynuyoruz ve açıkçası şu anda çok göz önündeler. Bence şu an futbolda açık ara dünyanın en iyi takımı onlar. Umarım onlara karşı iyi bir maç çıkarabiliriz.
"Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynadığımızda gerçekten çok iyi mücadele etmiştik. O gece Villa Park harikaydı ve umarım Avusturya'ya da kalabalık bir şekilde gider, elimizden gelenin en iyisini yaparız. Bu bizim için özel bir maç. Bir kupa daha kazanmak için önümüzde bir fırsat daha var, bu yüzden umarım her şeyimizi ortaya koyar ve elimizden gelenin en iyisini yaparız."
Teknik direktör kazanma zihniyetini aşılıyor
Bu karşılaşma, iki takımın 2024-25 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinin ardından üçüncü buluşması olacak. Söz konusu eşleşmede PSG, toplamda 5-4'lük skorla turu geçmişti. Emery'nin Süper Kupa'daki kişisel karnesi de maç öncesinde dikkat çekiyor; İspanyol teknik adam, daha önce Sevilla ve Villarreal ile çıktığı üç organizasyonda da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Cash, Emery'nin Villa kadrosuna başarıyla aşıladığı kazanma zihniyetine dikkat çekti: "Menajer geldiğinden beri, kazanmanın nasıl bir şey olduğunu ve kazanmak için neler yapmanız gerektiğini oturttu. Geçen yıl kupayı kazanmaktan bahsediyorduk ve son yıllarda da artık üst üste üç ya da dört yıldır ilk dörtte, ilk beşte ya da ilk altıda yer alıyoruz."
Kulübün Avrupa futbolunun zirvesinde kalmaya yönelik uzun vadeli hedefini vurgulayan Cash, şöyle konuştu: "Çıtayı yükseğe koyduk; Avrupa'da mücadele etmek ve ligde iyi işler yapmak istiyoruz, bence herkesin yapmak istediği de bu. Eğer sürekli zirvede olursanız, takım ve kulüp olarak başarılı olursunuz. Bu yüzden koyduğumuz seviye ve grup olarak ortaya koyduğumuz talepler doğrultusunda orada olmanız gerekiyor. Bir kulüp olarak bir şeyler kazandığınızda ve sürekli orada olduğunuzda, orada kalmak istersiniz."
- AFP
Sezon açılışı kadroyu test ediyor
Bu fikstür, yeni Premier League sezonu öncesinde Villa için fiziksel ve taktiksel keskinliği ölçmek adına ideal bir test sunuyor. Avusturya'daki maç ayrıca, serbest kalma maddesi devreye girdikten sonra kısa süre önce PSG'ye dönüşünü tamamlayan eski sol bek Lucas Digne ile anında bir yeniden buluşmaya da zemin hazırlıyor.
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