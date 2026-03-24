Sebastien Frey of Parma

Mattia Marchesetti'nin rekoru: Chievo formasıyla Serie A'da 10 farklı kategoride gol attı: "Hayalim gerçek oldu, artık futbolu bırakıp antrenörlüğe geçebilirim"

Zanchetta'nın asistiyle Frey'e atılan, birinci ligdeki tek gol.

Mattia Marchesetti, Denis Godeas, Antonio Martorella ve Marcello Diomedi'nin rekoruna ulaştı: Serie A'dan Terza'ya kadar, B, C1 ve C2 (artık birleştirilmiş), D, Eccellenza, Promozione, Prima ve Seconda Categoria'yı da kapsayan İtalyan futbolunun 10 kategorisinin tamamında gol atan tek futbolcular.


1983 doğumlu kanat oyuncusu, Seconda Categoria'da Trescore Cremasco formasıyla Oratorio Sabbioni'ye karşı penaltıdan gol attı.

  • Marchesetti, Corriere della Sera’ya verdiği röportajda şöyle anlatıyor: “Diğer üçü bunu 45 yaşlarında başarmıştı, ben ise 42 yaşımla en genciyim. Kendi kendime şu sözleri tekrarladım: ‘Şimdi ona çatal vuruş yapacağım’.” Aynı sözleri Francesco Totti, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya-Hollanda maçında söylemişti. Ama o olağanüstü bir şampiyondu, ben değilim. Bu yüzden bu fikri kafamdan attım: Kaşık vuruşu yok, eğer kaçırırsam takım arkadaşlarım beni parçalar. Sol köşeye sert bir vuruş."


    "Şut çekmeden bir an önce, tribünde ailem varken, tüm kariyerim, fedakarlıklarım, antrenmanlardan sonra akşamları yaptığım çalışmalar gözümün önünden geçti. Evet, bu son maçtı, artık bırakıyorum. Belki takıma veda etmek için bir kez daha sahaya çıkarım. Sonra, bitti."

  • "Cremonese'nin altyapısında tüm aşamaları geçtim, ardından Chievo, Sampdoria, Triestina ve Vicenza'da oynadım: Serie A'da 25, Serie B'de 100, Serie C1'de 120 maça çıktım. Büyük stadyumlara gitmeyi bırakıp Pizzighettone, Olginatese ve Rivoltana'nın sahalarında oynamaya başladım."


    "Toplamda 100'den fazla gol attım. Serie A'daki tek golüm 2005'teki Chievo-Parma maçındaydı, Zanchetta orta sahadan asist yaptı, ben savunmacıların arkasına kesip girdim, top Frey'in önünde sekti, sağ ayağımla ağlara gönderdim: bir rüya gibiydi. En önemli golüm ise 2004'te Cremonese formasıyla Sudtirol'e karşı oynadığımız rövanş finalinde attığım ve C1'e yükselmemizi sağlayan gol oldu."


    "Bu son sezonda, yaz kampına katılıp haftada iki kez antrenman yaparak 14 maçta forma giydim. Hakem penaltı düdüğünü çaldığında, benden çok daha genç olan takım arkadaşlarım bana 'Sıra sende' dediler, bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Hatta Sabbioni'deki rakiplerim bile bana sarıldı."


  • "Oğlum Riccardo 12 yaşında ve Cremonese'nin genç takımında orta saha oyuncusu olarak oynuyor; onu sahada görmek ne kadar heyecan verici. İtalya'yı hiç Dünya Kupası'nda izlemedi, umarım bu yıl şansımız yaver gider. Biz Marchesetti ailesi olarak doğuştan futbolla iç içeyiz: Emekli işçi olan babam Domenico da D liginde oynamıştı ve ben 12 yaş altı takımındayken ilk teknik direktörümdü."


    "Gelecekte kendimi bir takımın yedek kulübesinde görüyorum: geçen yıla kadar yaptığım gibi, özellikle çocuklara futbol öğretmeyi ve antrenörlük yapmayı seviyorum. Çocuklar sünger gibidir, her şeyi emerler: onlara sadece eğlenmeleri gerektiğini anlatırım, onları asla azarlamam ve hata yaptıklarını da söylemem, aksine kendilerini geliştirmeleri için ne yapmaları gerektiğini gösteririm. Sonra, tam da anlattığım gibi bir hareket yaptıklarını gördüğümde çok mutlu olurum."


