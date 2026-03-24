Mattia Marchesetti'nin rekoru: Chievo formasıyla Serie A'da 10 farklı kategoride gol attı: "Hayalim gerçek oldu, artık futbolu bırakıp antrenörlüğe geçebilirim"

"Cremonese'nin altyapısında tüm aşamaları geçtim, ardından Chievo, Sampdoria, Triestina ve Vicenza'da oynadım: Serie A'da 25, Serie B'de 100, Serie C1'de 120 maça çıktım. Büyük stadyumlara gitmeyi bırakıp Pizzighettone, Olginatese ve Rivoltana'nın sahalarında oynamaya başladım."
"Toplamda 100'den fazla gol attım. Serie A'daki tek golüm 2005'teki Chievo-Parma maçındaydı, Zanchetta orta sahadan asist yaptı, ben savunmacıların arkasına kesip girdim, top Frey'in önünde sekti, sağ ayağımla ağlara gönderdim: bir rüya gibiydi. En önemli golüm ise 2004'te Cremonese formasıyla Sudtirol'e karşı oynadığımız rövanş finalinde attığım ve C1'e yükselmemizi sağlayan gol oldu."
"Bu son sezonda, yaz kampına katılıp haftada iki kez antrenman yaparak 14 maçta forma giydim. Hakem penaltı düdüğünü çaldığında, benden çok daha genç olan takım arkadaşlarım bana 'Sıra sende' dediler, bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Hatta Sabbioni'deki rakiplerim bile bana sarıldı."