Mattia Marchesetti'nin rekoru: Chievo formasıyla Serie A'da 10 farklı kategoride gol attı: "Hayalim gerçek oldu, artık futbolu bırakıp antrenörlüğe geçebilirim"

Marchesetti, Corriere della Sera’ya verdiği röportajda şöyle anlatıyor: “Diğer üçü bunu 45 yaşlarında başarmıştı, ben ise 42 yaşımla en genciyim. Kendi kendime şu sözleri tekrarladım: ‘Şimdi ona çatal vuruş yapacağım’.” Aynı sözleri Francesco Totti, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya-Hollanda maçında söylemişti. Ama o olağanüstü bir şampiyondu, ben değilim. Bu yüzden bu fikri kafamdan attım: Kaşık vuruşu yok, eğer kaçırırsam takım arkadaşlarım beni parçalar. Sol köşeye sert bir vuruş."





"Şut çekmeden bir an önce, tribünde ailem varken, tüm kariyerim, fedakarlıklarım, antrenmanlardan sonra akşamları yaptığım çalışmalar gözümün önünden geçti. Evet, bu son maçtı, artık bırakıyorum. Belki takıma veda etmek için bir kez daha sahaya çıkarım. Sonra, bitti."