Matthijs de Ligt, 'karmaşık' sırt sakatlığının iyileşmesiyle sezon bitmeden Manchester United'a dönmeyi hedefliyor
Manchester United yıldızı geri dönüş yapıyor
Hollanda milli takım oyuncusu, 30 Kasım'daki Crystal Palace galibiyetinden bu yana sahalardan uzak kaldığı için Kırmızı Şeytanlar için büyük bir eksiklik oldu. Sakatlığı öncesinde De Ligt, ilk 13 lig maçının hepsinde forma giyerek ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmuştu. İyileşme süreci, sağlık ekibinin ilk tahminlerinden çok daha zorlu geçti. Başlangıçta sadece bir hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, 26 yaşındaki oyuncu dört aydır rekabetçi futboldan uzak kaldı. Şu anda Carrington'da yoğun bir tedavi görüyor, ancak henüz çim sahada antrenmanlara dönmedi.
Carrick, sahalara dönüş tarihi konusunda temkinli
Manchester United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, yıldız stoperi için kesin bir dönüş tarihi vaat etmekten kaçındı. BBC'nin aktardığına göre, "Bu kadar uzun sürdüğü için bir şey söylemek zor" dedi.
"Defans oyuncularında bazen her şey yolunda gibi görünür, ama birdenbire durum değişebilir. Sabırlı davranıp bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ona zaman tanıyıp mümkün olduğunca çabuk geri dönmesini sağlayacağız, ama bunu söylemek gerçekten zor."
İyileşme belirtileri
The Sun'a göre, "karmaşık" sırt sorunu giderek düzelmeye başlayan De Ligt, sezon bitmeden Manchester United formasıyla sahalara dönme umudunu koruyor. Sezonun bitmesine yedi maç kala De Ligt, sezonun son haftalarında takıma katkı sağlayabilmek için zamanında sahalara dönmeyi hedefliyor ve 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımında yer alabilmek için bir mucize bekliyor.
Şimdi ne olacak?
De Ligt sakatlığından kurtulmaya çalışırken, Kırmızı Şeytanlar milli maç arası sonrasında Premier Lig'de Leeds United ile oynayacakları maça hazırlanacak. Takım şu anda ligde üçüncü sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın sadece bir puan önünde bulunuyor.