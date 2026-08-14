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Matthias Jaissle, St James' Park'taki ilk maçı öncesinde ince bir transfer imasında bulunurken, yoğunluğun Newcastle'ın kimliği olmaya devam edeceğinin sözünü verdi
Tyneside'da yeni bir dönem
Jaissle, kulübü yepyeni bir döneme taşımaya hazırlanırken yüksek tempolu futbolun Newcastle'ın temel kimliği olarak kalacağında ısrar etti. Alman teknik direktör, yaklaşan Premier League sezonu öncesinde son hamle için takımını hazırlıyor. İç saha taraftarları, Jaissle'ın taktik anlayışına cumartesi günü St James' Park'ta ilk kez tanıklık edecek. Newcastle, sezon öncesi hazırlık maçında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Yeni patron, takımının pres açısından henüz tamamen tam hıza ulaşmadığını kabul etse de her topun peşine düşen bir ekip kurmakta kararlı.
- Getty Images Sport
Form tutmak ve yoğunluk kazanmak
Newcastle United, son hazırlık maçlarında karşılaşmaların tamamında kendine özgü yoğunluğu korumakta zorlandı. Valencia ve Everton karşısında etkili bölümler oynanmasına rağmen, takımın genel maç keskinliği teknik ekip için küçük de olsa bir endişe olmaya devam ediyor.
Jaissle, ChronicleLive'ın aktardığına göre, "Açıkçası, 90 dakika boyunca yoğunlukla oynamayı istersiniz, bu Newcastle United'a ait bir özellik. Sezon öncesinin bu aşamasında bu mümkün değil, burada yalnızca birkaç gündür bulunuyorum ama önümüzde iki hazırlık maçı daha var ve oyuncular Liverpool maçı öncesinde zamanında doğru yüklemeyi alacak" ifadelerini kullandı.
Transfer dönemindeki engeller
Newcastle, mevcut oyuncularını hazırlarken bir yandan da Benfica'dan sağ bek Amar Dedic'i transfer etmek için 30 milyon sterlinlik bir anlaşma üzerinde aktif şekilde çalışıyor. Jaissle, ideal senaryoda yeni bir savunmacı ve bir orta saha oyuncusunun çoktan takıma katılmış olmasını istediğini açıkça kabul etti.
"İlk günden itibaren hemen çalışmaya başlamaları en iyi senaryo olurdu ama futbolda bu pek yaygın değil" dedi. "Eğer transferleri, yeni transferleri transfer döneminin sonunda yaparsanız, o zaman genelde onların zamana ihtiyacı olur (Premier League'e uyum sağlamak için), dolayısıyla bunların hepsi göz önünde bulundurmamız gereken şeyler.
"Yine de hepimiz hâlâ olumlu düşünüyoruz ve doğru yönde ilerlemek istiyoruz. Basın toplantısında (salı günü) hedeflerimiz olduğunu söylemiştim. Bu yolda önümüze çok fazla engel çıkacak ve bizim de onları aşmamız gerekecek."
- Getty Images Sport
Sezon öncesi son hazırlıklar
Premier League'deki açılış maçında Liverpool ile karşılaşmadan önce Newcastle United'ın bu hafta sonunda hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Nottingham Forest'a kısa süre önce 2-1 mağlup olan Leverkusen ile karşı karşıya gelecekler.
2024 Almanya şampiyonu, hâlâ son derece zorlu bir rakip konumunda ve son günlerde kilit öneme sahip milli yıldızlar Facundo Medina ile Jarrell Quansah'ı yeniden antrenmanlara döndürdü.
Cumartesi günü Gallowgate End önündeki karşılaşmanın ardından Newcastle United, yaz programını pazar öğleden sonra Strasbourg karşısında tamamlayacak. Jaissle, görev dönemine gerçek bir ivmeyle başlamayı hedeflerken olumlu performanslar görmeyi umacak.
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