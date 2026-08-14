Newcastle, mevcut oyuncularını hazırlarken bir yandan da Benfica'dan sağ bek Amar Dedic'i transfer etmek için 30 milyon sterlinlik bir anlaşma üzerinde aktif şekilde çalışıyor. Jaissle, ideal senaryoda yeni bir savunmacı ve bir orta saha oyuncusunun çoktan takıma katılmış olmasını istediğini açıkça kabul etti.

"İlk günden itibaren hemen çalışmaya başlamaları en iyi senaryo olurdu ama futbolda bu pek yaygın değil" dedi. "Eğer transferleri, yeni transferleri transfer döneminin sonunda yaparsanız, o zaman genelde onların zamana ihtiyacı olur (Premier League'e uyum sağlamak için), dolayısıyla bunların hepsi göz önünde bulundurmamız gereken şeyler.

"Yine de hepimiz hâlâ olumlu düşünüyoruz ve doğru yönde ilerlemek istiyoruz. Basın toplantısında (salı günü) hedeflerimiz olduğunu söylemiştim. Bu yolda önümüze çok fazla engel çıkacak ve bizim de onları aşmamız gerekecek."