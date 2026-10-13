Getty Images Sport
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Matthias Jaissle, Coventry City karşısındaki 4-1'lik şok yenilginin ardından Newcastle taraftarlarından özür diledi
Küçük düşürücü çöküş samimi bir özrü beraberinde getirdi
Teknik direktör, takımının deplasmanda dağılmasını izledikten sonra deplasmana giden taraftarlardan koşulsuz özür diledi. Bu ağır yenilgi, milli maç arasından önce Leeds United deplasmanında aynı skorla aldıkları yenilgiyi hatırlattı. Bu kötü seri, Tyneside ekibinin Aralık 2012'den bu yana ilk kez üst üste iki üst düzey lig deplasmanında dört veya daha fazla gol yemesi anlamına da geliyor.
- Getty Images Sport
“En kötü maç değildi”
Takımı topa sahip olma üstünlüğü kurup toplam 19 şut çekmesine rağmen teknik direktör, oyuncularının sahanın iki ucunda da fırsatları değerlendirememesi nedeniyle saha hâkimiyetinin pek bir anlam taşımadığını kabul etti.
Takımının kritik anları değerlendirememesinin ağır bedeline dikkat çekip deplasmana gelen taraftarlardan içtenlikle özür dileyen Jaissle, BBC Sport'a şunları söyledi: “Zor. Bu ligde bunun cezası böyle oluyor. Maçın birçok bölümünü kontrol ettik ama bu yeterli değil.
“Maçlar ceza sahalarında belirleniyor ve biz iki ceza sahasında da hatasız değildik. Bunu çabuk öğrenmemiz gerekiyor. İvme bizden yanaydı. Genç bir kadromuz var ama bu bir bahane olmamalı. Genel olarak zorlu bir maçtı. Sakat oyuncular umarım daha fazla oynama fırsatı bulup daha fazla süre alır.
“Bugün bütüne bakarsanız oynadığımız en kötü maç değildi. Ama taraftarlardan özür diliyorum çünkü farklı bir sonucu hak ediyorlardı.”
Endişe verici istatistikler savunmadaki krizi gözler önüne seriyor
Frank Lampard'ın ekibi karşısında yaşanan ağır hezimet, Tyneside ekibinin bu sezon savunmada yaşadığı ciddi yapısal sorunları gözler önüne serdi. İlk altı lig maçında 13 gol yiyen Newcastle United, Chelsea ve Bournemouth ile birlikte ligin en kötü savunma performansına sahip. Ayrıca 10,48'lik beklenen yenilen gol (xGA) değeriyle bu alanda ligin en kötü üçüncü sırasını paylaşan Newcastle United'ın kalesine şimdiden 106 isabetli şut çekildi.
- IPS
Sıkıntılar yaşayan kadroyu zorlu bir fikstür bekliyor
Önlerinde zorlu bir maç serisi belirirken Newcastle, gelecek hafta sonu St James' Park'ta Aston Villa'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Jaissle'nin öğrencileri, fikstür yoğunlaşmadan önce altı maçta topladıkları ve beklentilerin altında kalan sekiz puanın üzerine koyabilmek için acilen toparlanmak zorunda. Ardından Crystal Palace deplasmanında zorlu bir maç ve Everton ile hem Premier League'de hem de Carabao Cup'ta art arda iki karşılaşma geliyor.
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