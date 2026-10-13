Takımı topa sahip olma üstünlüğü kurup toplam 19 şut çekmesine rağmen teknik direktör, oyuncularının sahanın iki ucunda da fırsatları değerlendirememesi nedeniyle saha hâkimiyetinin pek bir anlam taşımadığını kabul etti.

Takımının kritik anları değerlendirememesinin ağır bedeline dikkat çekip deplasmana gelen taraftarlardan içtenlikle özür dileyen Jaissle, BBC Sport'a şunları söyledi: “Zor. Bu ligde bunun cezası böyle oluyor. Maçın birçok bölümünü kontrol ettik ama bu yeterli değil.

“Maçlar ceza sahalarında belirleniyor ve biz iki ceza sahasında da hatasız değildik. Bunu çabuk öğrenmemiz gerekiyor. İvme bizden yanaydı. Genç bir kadromuz var ama bu bir bahane olmamalı. Genel olarak zorlu bir maçtı. Sakat oyuncular umarım daha fazla oynama fırsatı bulup daha fazla süre alır.

“Bugün bütüne bakarsanız oynadığımız en kötü maç değildi. Ama taraftarlardan özür diliyorum çünkü farklı bir sonucu hak ediyorlardı.”