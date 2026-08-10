Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, Pope'un geleceğine ilişkin önemli bir güncelleme yaptı ve tecrübeli kalecinin Tyneside'daki döneminin sona yaklaşıyor olabileceğini öne sürdü. Alman teknik adam, Mestalla Stadyumu'nda Valencia'ya karşı alınan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından gazetecilere konuşurken, eski Burnley oyuncusuyla yaptığı görüşmeler hakkında açık ifadeler kullandı. Pope, İspanya'daki maçta yer almasına rağmen maç kadrosunda dikkat çeken bir eksik oldu ve bu durum, transfer döneminin son günü öncesinde olası bir ayrılığa dair yoğun spekülasyonları hemen alevlendirdi.

34 yaşındaki oyuncunun kulüpteki durumu doğrudan sorulduğunda Jaissle, gelecek yıla yönelik beklentileri konusunda net bir diyaloğun kurulduğunu açıkladı. Jaissle, "Nick'le konuştum" dedi. "Kariyerinde şu ana kadar yaptıklarına gerçekten büyük saygı duyuyorum. Şu anda durumun tam olarak ne olduğunu biliyor ve bununla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmamız gerekiyor, ancak ben her zaman oyuncuya da arkasındaki insana da değer veririm."