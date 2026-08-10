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Matthias Jaissle, Celtic'in ilgisi sürerken Newcastle United'ın düşük bonservis talebi belirlemesi sonrası Nick Pope'un geleceği hakkında konuştu
Jaissle, Nick Pope durumuna açıklık getirdi
Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, Pope'un geleceğine ilişkin önemli bir güncelleme yaptı ve tecrübeli kalecinin Tyneside'daki döneminin sona yaklaşıyor olabileceğini öne sürdü. Alman teknik adam, Mestalla Stadyumu'nda Valencia'ya karşı alınan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından gazetecilere konuşurken, eski Burnley oyuncusuyla yaptığı görüşmeler hakkında açık ifadeler kullandı. Pope, İspanya'daki maçta yer almasına rağmen maç kadrosunda dikkat çeken bir eksik oldu ve bu durum, transfer döneminin son günü öncesinde olası bir ayrılığa dair yoğun spekülasyonları hemen alevlendirdi.
34 yaşındaki oyuncunun kulüpteki durumu doğrudan sorulduğunda Jaissle, gelecek yıla yönelik beklentileri konusunda net bir diyaloğun kurulduğunu açıkladı. Jaissle, "Nick'le konuştum" dedi. "Kariyerinde şu ana kadar yaptıklarına gerçekten büyük saygı duyuyorum. Şu anda durumun tam olarak ne olduğunu biliyor ve bununla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmamız gerekiyor, ancak ben her zaman oyuncuya da arkasındaki insana da değer veririm."
- Getty Images Sport
Celtic, Pope için önde gelen adaylardan biri olarak öne çıkıyor
Newcastle'ın teklifleri dinlemeye hazır olmasıyla birlikte, İskoç devi Celtic, tecrübeli kaleci için sürpriz bir adres olarak ortaya çıktı. Celtic, efsanevi Danimarkalı file bekçisi Kasper Schmeichel'in emekliliğinin ardından şu anda kaleye yeni bir isim arıyor. Vil Sinisalo mart ayında birinci kaleci rolünü devralmış olsa da, Martin O'Neill'ın özellikle Celtic'in Avrupa kupalarında rekabetçi bir performans sergilerken yurt içindeki üstünlüğünü de sürdürmeyi hedeflediği bir dönemde, kadrosuna daha fazla tecrübe katmak istediğine inanılıyor.
Olası bir anlaşmanın mali boyutu da Pope'u Celtic için cazip bir seçenek hâline getiriyor. Newcastle'ın, yüksek maaş alan oyuncuyu ücret yükünden çıkarmak için yaklaşık 5 milyon £'luk bir bedeli kabul etmeye hazır olduğu anlaşılıyor; bu rakam da onun kalibresindeki bir oyuncu için oldukça önemli bir fırsatı temsil ediyor.
St James Park'ta gençlerin gelişiyle yeni dönem
Pope'un transfer listesine konulması yönündeki karar, mevcut yönetim altında Newcastle'ın uzun vadeli planlamasında kesin bir değişime işaret ediyor. Birkaç sezon boyunca Pope, tartışmasız birinci kaleci olarak görülüyordu; kulübün Şampiyonlar Ligi'ne aday bir takıma dönüşümünde ve Carabao Cup finaline uzanan yolculuğunda kilit rol oynadı. Ancak son 12 ayda yaptığı dikkat çeken bir dizi hata, buna eklenen fiziksel durumuna ilişkin endişelerle birlikte, scouting ekibinin bu mevkide yeni isimlere öncelik vermesine yol açtı.
Bu revizyon, Jaissle'ın taktik yaklaşımına uygun daha iyi pas dağıtımı ve modern kalecilik özelliklerini sağlarken kadronun yaş ortalamasını düşürmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası.
- Getty Images Sport
Newcastle'ın değişmez isminin mirasını değerlendirmek
Pope önümüzdeki haftalarda Celtic'e ya da başka bir talibe gitmek için ayrılırsa, Newcastle'da hızlı büyümenin yaşandığı bir dönemde geride büyük bir istikrar mirası bırakacak. 2022'deki gelişinden bu yana, iki ilk dört derecesi alınmasına yardımcı olan ve Avrupa futbolunu yeniden Tyneside'a getiren savunmanın temel parçalarından biri oldu. Özellikle çekişmeli karşılaşmalarda performansları çoğu zaman belirleyici oldu ve deneyimi, kulübün daha genç savunmacılarına yüksek baskı altındaki maçlarda rehberlik etmede hayati önem taşıdı.
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