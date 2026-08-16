Burn, son iki sezonda takım kaptanlığını yapan ancak bu ayın başlarında Newcastle'dan Arsenal'a ayrılan Bruno Guimaraes'in yerini aldı. Brezilyalı orta sahanın ayrılığı, kulübün takımın iç kültürünü anlayan bir figürle doldurmayı gerekli gördüğü bir liderlik boşluğu yarattı. Burn, mevcut kadroda en çok maça çıkan dördüncü oyuncu konumunda bulunuyor ve bu yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası'ndaki üçü de dahil olmak üzere İngiltere formasıyla 11 maça çıktı. Karar alma sürecinde onun uluslararası deneyimi ve tecrübeli statüsü kilit faktörler olarak gösterildi.

Guimaraes sahada tılsımlı bir figür olsa da Burn, sesli iletişime ve savunmadaki sağlamlığa dayalı farklı bir liderlik tarzı sunuyor. Kulüp yönetimi, dümenin başında yerel bir oyuncunun bulunmasının, Premier League'de ve ötesinde zorlu geçmesi beklenen bir sezonda taraftarlarla oyuncular arasındaki bağı korumaya yardımcı olacağına inanıyor.