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Matthias Jaissle, Bruno Guimaraes'in ayrılığının ardından Newcastle kaptanlığını devralan Dan Burn'ü "doğal bir lider" olarak nitelendirdi
Arsenal'ın yolunu tutan bir yıldızın yerini doldurmak
Burn, son iki sezonda takım kaptanlığını yapan ancak bu ayın başlarında Newcastle'dan Arsenal'a ayrılan Bruno Guimaraes'in yerini aldı. Brezilyalı orta sahanın ayrılığı, kulübün takımın iç kültürünü anlayan bir figürle doldurmayı gerekli gördüğü bir liderlik boşluğu yarattı. Burn, mevcut kadroda en çok maça çıkan dördüncü oyuncu konumunda bulunuyor ve bu yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası'ndaki üçü de dahil olmak üzere İngiltere formasıyla 11 maça çıktı. Karar alma sürecinde onun uluslararası deneyimi ve tecrübeli statüsü kilit faktörler olarak gösterildi.
Guimaraes sahada tılsımlı bir figür olsa da Burn, sesli iletişime ve savunmadaki sağlamlığa dayalı farklı bir liderlik tarzı sunuyor. Kulüp yönetimi, dümenin başında yerel bir oyuncunun bulunmasının, Premier League'de ve ötesinde zorlu geçmesi beklenen bir sezonda taraftarlarla oyuncular arasındaki bağı korumaya yardımcı olacağına inanıyor.
- Getty Images Sport
Jaissle, doğuştan bir lideri övüyor
Burn, Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Matthias Jaissle tarafından, "doğal bir lider" olarak tanımlanarak göreve getirildi. Bu atama, Jaissle'in göreve gelmesinden bu yana aldığı ilk büyük kararlardan biri olurken, kendi taktik vizyonunu hayata geçirirken tecrübeli isimlere yaslanma niyetinin de işareti oldu. Jaissle, sezon öncesi dönemde savunmacının çalışma disiplini ve etkisinden etkilendi.
Jaissle, "Sahaya her çıktığında takımın çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutuyor ve yaptığı her işte her zaman en üst düzey bağlılık gösteriyor. Saha dışında da davranışlarıyla örnek olarak liderlik ediyor. Bu kulübün şehir için ne ifade ettiğini Dan'den daha iyi anlayan çok fazla insan yok ve bu tecrübe, genç oyuncularımıza bu değişim ve uyum sürecinde rehberlik edilmesine yardımcı olma açısından hayati önem taşıyacak" dedi.
Yerel bir kahraman kaptanlık pazubandını takıyor
İngiltere milli takım oyuncusu olan ve Newcastle United'ın çocukluğundan beri taraftarı olan 34 yaşındaki futbolcu, yeni görevini "mutlak bir onur" olarak tanımladı. Bu karar, Brighton'dan gelişinden bu yana kulübün kimliğinin bir simgesi haline gelen Blyth doğumlu savunmacı için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Kaptanlığa yükseltilmesi, soyunma odasındaki konumunu ve Tyneside topluluğuyla köklü bağını yansıtıyor.
Burn, "Bu futbol kulübünü temsil etmek her zaman büyük bir ayrıcalık, özellikle de daha önce bazı zamanlarda pazubantla bana güvenilmişken. Ancak takıma kalıcı olarak liderlik edecek olmak gerçekten çok özel olacak. Dört buçuk yıl önce kulübe katıldığımdan bu yana inanılmaz bir yolculuktu. Birlikte harika şeyler başardık ve unutulmaz anlar yaşadık. Hâlâ önümüzde daha fazlasının olduğuna inanıyorum ve bunun gerçekleşmesini sağlamak için herkesi her gün zorlamanın sorumluluğunu büyük bir heyecanla üstleniyorum" dedi.
- Getty
2026-27 sezonu için yapılanma
Newcastle yeni sezonun ilk maçlarına hazırlanırken, Burn'ün önceliği bu yaz kadroda önemli hareketlilik yaşayan ekip içinde birlik duygusunu güçlendirmek olacak. Guimaraes'in doğrudan bir Premier League rakibine gitmesi taraftarlar için bir darbe oldu, ancak onun yerine sevilen yerel bir ismin hızla göreve getirilmesi, moralleri yüksek tutmaya yönelik stratejik bir hamle niteliği taşıyor. 2026-27 sezonu, eski Brezilyalı tılsımından ve yaz transfer döneminde ayrılan diğer bazı önemli oyuncularından yoksun şekilde rekabetçi bir ortamda yol alacak Newcastle için zorlu geçmeye aday.
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