SEATTLE -- Konuya girmeden önce küçük bir gerçek: ABD erkek milli takımının Belçika’ya karşı aldığı yenilgiyle ilgili bu tür bir değerlendirmeyi gereğinden fazla karmaşıklaştırmak biraz saçma. Bu, birinin trenin altında kalmasının fiziksel mekanizmasını analiz etmeye çalışmak gibi bir şey. Elbette tartışmaya değer ayrıntılar var, ancak asıl mesele oldukça açık: Lanet olası bir trenin altında kaldılar.

USMNT’nin Dünya Kupası’ndan elenmesini metaforik olarak anlatmanın en iyi yolu budur. Ani ve acı vericiydi, ama rastgele bir olay değildi. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu, ta ki birdenbire gitmemeye başlayana kadar. USMNT’nin yapı taşları tek tek eridi ve sonuçta, aslında hiç de çekişmeli olmayan bir 4-1’lik mağlubiyetle karşı karşıya kaldılar.

Birkaç küçük hatadan dolayı 4-1 yenilmezsiniz; böyle yenilirsiniz çünkü rakip takım daha iyidir. Bu basit bir gerçektir, USMNT için kabul etmesi ne kadar zor olursa olsun. Teknik direktör Mauricio Pochettino bile bunu kabul etti.

"Belçika bizden daha iyiydi, hepsi bu. Bu çok açıktı," dedi Pochettino.

İşte bu yüzden ABD Milli Takımı eve dönüyor, Belçika ise yolculuğunun bir sonraki adımı için Los Angeles’a gidiyor.

Peki, Belçika hangi yönlerden daha iyiydi? USMNT için işler nasıl bu kadar ters gitti? GOAL bu konuyu mercek altına alıyor...