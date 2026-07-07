Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
USMNT Five Keys GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Matt Freese'in hatası, Christian Pulisic'in performansındaki düşüş ve motivasyonu yüksek Belçika'nın ABD Milli Takımı'nı alt etmesi - Dünya Kupası'ndan elenen ABD'li oyuncular için işlerin ters gitmesinin beş nedeni

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika

Takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi tek bir anla değil, o gün kaderlerini belirleyen bir dizi faktörle sonuçlandı

SEATTLE -- Konuya girmeden önce küçük bir gerçek: ABD erkek milli takımının Belçika’ya karşı aldığı yenilgiyle ilgili bu tür bir değerlendirmeyi gereğinden fazla karmaşıklaştırmak biraz saçma. Bu, birinin trenin altında kalmasının fiziksel mekanizmasını analiz etmeye çalışmak gibi bir şey. Elbette tartışmaya değer ayrıntılar var, ancak asıl mesele oldukça açık: Lanet olası bir trenin altında kaldılar.

USMNT’nin Dünya Kupası’ndan elenmesini metaforik olarak anlatmanın en iyi yolu budur. Ani ve acı vericiydi, ama rastgele bir olay değildi. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu, ta ki birdenbire gitmemeye başlayana kadar. USMNT’nin yapı taşları tek tek eridi ve sonuçta, aslında hiç de çekişmeli olmayan bir 4-1’lik mağlubiyetle karşı karşıya kaldılar.

Birkaç küçük hatadan dolayı 4-1 yenilmezsiniz; böyle yenilirsiniz çünkü rakip takım daha iyidir. Bu basit bir gerçektir, USMNT için kabul etmesi ne kadar zor olursa olsun. Teknik direktör Mauricio Pochettino bile bunu kabul etti.

"Belçika bizden daha iyiydi, hepsi bu. Bu çok açıktı," dedi Pochettino.

İşte bu yüzden ABD Milli Takımı eve dönüyor, Belçika ise yolculuğunun bir sonraki adımı için Los Angeles’a gidiyor.

Peki, Belçika hangi yönlerden daha iyiydi? USMNT için işler nasıl bu kadar ters gitti? GOAL bu konuyu mercek altına alıyor...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Korkarak oynamak

    Herkes ABD Erkek Milli Takımı’nın neden bu kadar cansız göründüğüne dair bir açıklama getirmeye çalıştı, ancak bazen en iyi açıklama en bariz olandır: Baskı hissettiler.

    "Keşke şu anda bir cevabım olsaydı," dedi Tyler Adams, işlerin neden sarpa sardığı sorulduğunda. "Bilmiyorum."

    Evlerinde maçı izleyen 30 milyondan fazla seyirci ve bu takımın yenilgisini isteyen sayısız eleştirmen karşısında, oyuncular çöktü. Bu maçta olanları açıklamak için en kolay yol budur. Bu, hem büyük hem de küçük pek çok hatanın neden yapıldığını açıklıyor. Hatalar fizikseldi, ancak eksiklikler zihinseldi.

    Anın bir sonucu muydu? Birkaç ay önce kendilerini fena halde mağlup eden bir takımla oynamanın getirdiği gerginlik miydi? Beyaz Saray’ın müdahalesi, sosyal medyadaki tepkiler miydi, yoksa takımın sevilen bir takımdan tartışmalı bir takıma dönüştüğünün aniden farkına varılması mıydı? Aslında bunun bir önemi yok, değil mi? Sonuçta, tüm bunlar bu takımın omuzlayamayacağı kadar ağır geldi.

    Tüm bu baskılar göz önüne alındığında, bunun neden böyle olabileceğini anlayabilirsiniz, ama bu durumun acısını hafifletmiyor.

    • Reklam
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yıldızlar bir türlü ritimlerini bulamadılar

    Bu yazdan çıkarılacak bir ders varsa, o da Dünya Kupası’nı yıldızların belirlediğidir. Bu turnuvada başarılı olan takımlara bakın; onları başarıya taşıyan isimler sizi şaşırtmayacaktır. Takımınızın Dünya Kupası’nı kazanabilmesi için en iyi oyuncularınızın sadece kendi seviyelerinde oynaması yetmez; seviyelerini daha da yükseltmeleri gerekir.

    ABD Milli Takımı için durum böyle olmadı.

    Bu takımın yüzü olan Christian Pulisic, toplamda 11 kez top kaybı yaptı. Ardından, Belçika skoru 3-1'e getirdikten kısa bir süre sonra, sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Üst düzey bir yetenek olan Pulisic, bu takımı hiçbir zaman harekete geçiremedi. Aslında, hiç de büyük bir etki yaratamadı.

    "Ne olursa olsun takım arkadaşlarıma güveniyorum ve son ana kadar inancımızı kaybetmiyoruz," dedi Pulisic. "Evet, bu turnuva berbat geçti; önce bir sakatlık, şimdi de bir başkası. Evet, berbat oldu. Zordu. Bununla başa çıkmak benim için zordu."

    Elbette Pulisic yalnız değildi. Günün adamı Balogun, oyuna hiç dahil olamadı. İlk dört maçta orta sahada oyunu büyük ölçüde yöneten Weston McKennie, paslarını yanlış yerlere gönderip kendini yanlış pozisyonlarda bulurken, ritminden tamamen kopmuş görünüyordu. Hatta bu takımın savunma direği olan Chris Richards bile, maçı bitiren o yıkıcı hatayı yaptı. Bunlar, USMNT'nin en iyi dört oyuncusu olabilir. Hiçbiri iyi performans gösteremedi.

    Böyle bir oyunla kazanamazsınız. Yıldız oyuncular takımın havasını belirlemelidir ve bu hava “kötü” olduğunda, takım da bu şekilde dağılır.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Savunma hataları

    Yazın neredeyse tamamı boyunca, ABD Erkek Milli Takımı’nın savunması aslında oldukça iyiydi. Bu turnuva öncesinde bir zayıflık olarak gösterilmişti, ancak öyle olmamıştı; takım tam kadroyla oynadığı üç maçta sadece bir gol yemişti. Sonra her şey bir anda oldu. Kimse sorumluluktan kaçamaz.

    Kanat/kanat bek olarak oynayan Sergino Dest, ABD Milli Takımı kariyerinin en kötü maçını çıkardı ve Belçika’nın ilk golünde zıplayan topu uzaklaştıramaması, uzun süre aklından çıkmayacak. Takımın kaptanı olarak her zaman istikrarlı olan Tim Ream, sonunda bir değil birkaç kez sallantıya uğradı ve bu sallantılar gollerle sonuçlandı. Antonee Robinson hiçbir zaman gerçekten sakin görünmedi ve Richards, daha önce de belirtildiği gibi, daha önce hiç yapmadığı türden bir hata yaptı.

    Elbette, etraflarındaki oyuncular da onlara pek yardımcı olmadı. ABD Milli Takımı’nın orta sahası çok az katkı sağladı ve forvetlerin baskısı genellikle kolaylıkla aşıldı. ABD Milli Takımı’nın gerçekten iyi oynayan bir takımla karşılaştığı bu ilk maçta, savunma çöktü.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Bu an çok acı verici"

    Bu olay, diğerlerinden daha kötü olduğu için değil – ki zaten kötüydü – ayrı bir kategoriye giriyor. Hayır, Matt Freese’in hatası kendi başına bir kategori oluşturuyor çünkü o an, rüyanın sona erdiği andı.

    ABD Milli Takımı, Belçika’nın ilk golüne yeterince iyi tepki verdi ve Malik Tillman’ın golüyle skoru eşitledi. İkinci golün ardından bile ABD, ikinci yarıya enerjik bir başlangıç yaptı; bu durumun en azından kısmen Gio Reyna’nın oyuna girmesiyle ilgili olduğu söylenebilir. İkinci yarının ilk birkaç dakikasında ABD Milli Takımı bir gol gerideydi, ancak umutları vardı. Bu durum ne kadar uzun sürerse, ivme kazanma potansiyeli o kadar artıyordu.

    Ve sonra o umut bir anda söndü. Freese’in hatasıyla, ABD Milli Takımı’nın inşa etmeye çalıştığı her şeyin canı kesildi. Belçika skoru 3-1’e taşıdı, Pulisic sakatlığı nedeniyle yedek kulübesine çekildi ve gerçekte geri dönüş imkânı kalmamıştı. Freese’in hatasından önce durum zaten iç karartıcıydı; hatadan sonra ise maç bitmişti.

    "Üçüncü golde hataya karıştığım ve yanlış karar verdiğim için elbette hayal kırıklığına uğradım," dedi Freese maç sonrası. "Bu pozisyonun bir parçası. Önümdeki arkadaşların bugün galibiyet için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını biliyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Elbette o anın farklı olmasını ve sonucun farklı olmasını dilerdim.

    "Bu çok acı verici. Bu an çok acı verici. Bu an, hayatımdaki muhtemelen diğer tüm anlardan daha fazla acı veriyor, daha fazla canımı yakıyor."


  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gerçek (ve azimli) bir rakip

    Evet, ABD Erkek Milli Takımı bu yaz bazı iyi takımları yendi. Ancak Belçika bambaşka bir sınıftaydı. Bu turnuvada kalan en iyi takım olmayabilirler, ama ABD’den açıkça bir seviye üstteydiler.

    Bariz yeteneklerinin yanı sıra, Belçika maça girerken de adeta canlanmış görünüyordu. Son 16 turuna girerken biraz dağınık bir görüntü sergiliyorlardı. Turnuvanın bu aşamasına kadar pek iyi performans gösterememişlerdi, altın nesilleri yaşlanıyordu ve grup içinde yıllardır süren rekabetler ve gerginlikler vardı. Ancak birdenbire, birleşip karşı koyacakları bir hedef ortaya çıktı: ABD Milli Takımı ve FIFA’nın onlara gösterdiği, görünüşte ayrıcalıklı muamele.

    Belçika gibi bir takımın ekstra motivasyona ihtiyacı yoktur, ama yine de biraz motivasyon buldu. Maça kararlı, enerjik ve belki de biraz göz ardı edilmiş hissederek çıktılar.

    "Son günlerde, burada, Amerika Birleşik Devletleri’nde bize saygısızlık edildi," dedi kaleci Thibaut Courtois. "Bizi kolayca yenebilecekleri söyleniyordu, ama bence bugün iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Harika bir maç oynadık.

    "Amerika Birleşik Devletleri'nde heyecan yaratmak istediklerini anlıyorum, ancak bugün, ABD'den daha iyi bir takıma sahip olan Senegal'e karşı oynadığımız maçtan daha fazla galibiyete güveniyordum."

    Maçın ardından Belçika, soyunma odasında "YMCA" şarkısını dinleyip Donald Trump’ın meşhur dansını yaparak kutlama yaptı. Her açıdan ABD Milli Takımı’ndan daha iyi olduklarını kanıtladıkları için bu zaferin tadını çıkarma hakkını kazandılar.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Belçika crest
Belçika
BEL