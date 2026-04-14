Matt Crocker'ın ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılmasının USMNT, USWNT ve Amerikan futboluna etkisi

Matt Crocker, ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılıyor. Bu haber adeta bir bomba etkisi yarattı. Federasyon tarihindeki en büyük etkinliğin başlamasına sadece birkaç hafta kala, spor direktörü görevinden ayrılıyor.

Üç yıllık görev süresinin ardından ayrılmaya hazırlanıyor ve bu üç yıl kesinlikle olaylarla dolu geçti. Aslında, bu üç yılı yakın gelecekte değerlendirmek zor olacak. Crocker'ın ABD Futbol Federasyonu'nun spor direktörü olarak yaptığı işlerin çoğu, hem bu Dünya Kupası hem de sonrası için geleceğin temellerini atmak üzerineydi. Şimdi ise, 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan için benzer bir zemin hazırlamakla görevlendirilecek.

Ancak Crocker'ın ABD Futbol Federasyonu'ndaki etkisi Dünya Kupası hazırlıklarıyla sınırlı kalmadı. Federasyonda kilit bir karar vericiydi ve hem ABD Erkekler hem de Kadınlar Milli Takımlarının gidişatında büyük bir etki yarattı. Teknik direktör atamalarından antrenman tesislerine kadar, Crocker'ın izleri Amerikan futbolunun en üst kademelerinde her yerde görülüyor.

Peki, Crocker ayrılırken, görev süresi neyle hatırlanacak? En önemli anlar hangileriydi ve hangileri biraz eksik kaldı? GOAL, Crocker'ın ayrılışını ve bunun gelecek için ne anlama geldiğini inceliyor...