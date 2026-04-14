Goal.com
Canlı
Matt CrockerGetty Images
Ryan Tolmich

Çeviri:

Matt Crocker'ın ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılmasının USMNT, USWNT ve Amerikan futboluna etkisi

Analysis
ABD
ABD
FEATURES

GOAL, spor direktörünün etkisini ve ayrılmasının gelecek için ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak ele alıyor

Matt Crocker, ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılıyor. Bu haber adeta bir bomba etkisi yarattı. Federasyon tarihindeki en büyük etkinliğin başlamasına sadece birkaç hafta kala, spor direktörü görevinden ayrılıyor.

Üç yıllık görev süresinin ardından ayrılmaya hazırlanıyor ve bu üç yıl kesinlikle olaylarla dolu geçti. Aslında, bu üç yılı yakın gelecekte değerlendirmek zor olacak. Crocker'ın ABD Futbol Federasyonu'nun spor direktörü olarak yaptığı işlerin çoğu, hem bu Dünya Kupası hem de sonrası için geleceğin temellerini atmak üzerineydi. Şimdi ise, 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan için benzer bir zemin hazırlamakla görevlendirilecek.

Ancak Crocker'ın ABD Futbol Federasyonu'ndaki etkisi Dünya Kupası hazırlıklarıyla sınırlı kalmadı. Federasyonda kilit bir karar vericiydi ve hem ABD Erkekler hem de Kadınlar Milli Takımlarının gidişatında büyük bir etki yarattı. Teknik direktör atamalarından antrenman tesislerine kadar, Crocker'ın izleri Amerikan futbolunun en üst kademelerinde her yerde görülüyor.

Peki, Crocker ayrılırken, görev süresi neyle hatırlanacak? En önemli anlar hangileriydi ve hangileri biraz eksik kaldı? GOAL, Crocker'ın ayrılışını ve bunun gelecek için ne anlama geldiğini inceliyor...

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Bu, ABD Erkek Milli Takımı için ne anlama geliyor?

    Kısa vadede pek bir değişiklik olmayacak. Dünya Kupası hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı; turnuva öncesinde her şey planlandı. Takvimler hazır, antrenman tesisi ev sahipliği yapmaya hazır ve büyük etkinlik öncesinde Batı Kıyısı’ndaki tüm rezervasyonlar yapıldı. Crocker’ın bakış açısına göre, zorlu işler çoktan halledildi.

    Uzun vadede ise büyük bir etki olabilir. ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun sözleşmesi yaz sonuna kadar devam ediyor ve kalmaya açık olduğunu söylemiş olsa da, Avrupa'dan gelen ilgiler, bu yazın ardından Atlantik'in öbür tarafına dönebileceğini gösteriyor. Eğer bu olursa, spor direktörü bir halef atamaktan sorumlu olacak.

    Bu döngüde, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ABD'nin beş farklı teknik direktörün maçları yönetmesiyle bu sürecin ertelenmesinin etkisini gördük. Teknik direktörlük durumunu çözmek, görevi devralan kişi için ilk öncelik olacaktır.

  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Bu, ABD Kadın Milli Takımı için ne anlama geliyor?

    ABD Kadın Milli Takımı, tıkır tıkır işleyen bir makine gibidir; bu da programın kısa vadede hiçbir sorun yaşamayacağı anlamına gelir.

    En azından 2027 Dünya Kupası'na kadar sözleşmesi olan Emma Hayes'ten daha yetenekli bir isim olmayabilir. 2024 Olimpiyatları'ndaki başarı da dahil olmak üzere takımın sonuçları göz önüne alındığında, Hayes'in programı geliştirmeye devam ederken geleceği konusunda pek şüphe yok.

    Spor direktörünün doğrudan yönlendirmesi olmasa bile, Hayes, takım 2027 turnuvasına hazırlanırken işleri yolunda tutacak yeteneğe fazlasıyla sahiptir.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Bu durum ABD Futbolu'nu nasıl etkiliyor?

    Crocker'ın yokluğunun en çok hissedileceği yer burası olacaktır. ABD Kadın Milli Takımı ve ABD Erkek Milli Takımı iyi bir konumdadır, ancak ABD Futbol Federasyonu çatısı altında 27 milli takım bulunmaktadır ve Crocker hepsinde rol oynamıştır.

    Görev süresi boyunca federasyon, oyuncu geliştirme stratejisine yön veren "U.S. Way"i geliştirdi. Bu strateji, Crocker'ın yoğun bir şekilde dahil olduğu kariyer yolları, altyapı ve geliştirme alanlarına odaklanıyor.

    Ayrıca Crocker, federasyonun yeni evi olan Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi'nin kurulmasında da önemli bir rol oynadı. Tesis tamamlanmış olsa da, Crocker, Dünya Kupası öncesinde Mayıs ayında yapılacak resmi açılışta orada olmayacak.

  • Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Crocker'ın görev süresindeki en büyük zafer

    Bu antrenman merkezi nesiller boyu Amerikalı futbolcuları etkileyecek, ancak Crocker bu süreci yöneten pek çok isimden sadece biriydi. Crocker’ın en önemli anı, aslında ikinci teknik direktör atamasıydı; Hayes’i takıma kazandırmak için yaptığı atama.

    Şimdi unutmak kolay, ancak Hayes'in geldiği dönemde ABD Kadın Milli Takımı bir nevi dönüm noktasında bulunuyordu. Diğer güçler ortaya çıkıyordu ve kadın futbolundaki Amerikan hakimiyeti sona ermiş gibi görünüyordu. 2023 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendikten sonra Crocker, Hayes'e başvurdu. Amerikan futbolu, bunu yaptığı için memnun.

    Eski Chelsea teknik direktörü, USWNT'yi 2024 Olimpiyatları'nda anında zafere taşıdı ve o noktadan itibaren takımı geliştirmeye devam etti. Ancak Hayes'in işe alınması, kısa vadeli sonuçlarla ilgili değildi. Bu, USWNT'nin kadın futboluyla ilgilenen herkes için hala en cazip hedef olabileceğini gösteren uzun vadeli bir hatırlatmaydı.

  • United States Introduce Gregg BerhalterGetty Images Sport

    En büyük hayal kırıklığı

    Sonuçta Crocker ve ABD Futbol Federasyonu doğru kararı vermiş gibi görünüyor, ancak Pochettino'ya ulaşma süreci hiç de ideal değildi.

    Geriye dönüp bakıldığında bile, Crocker'ın 2023'te Gregg Berhalter'ı yeniden işe alma kararını anlayabilirsiniz. Amaç, gelişimi sürdürmekti, ancak bu işe alım süreci nedeniyle ilerleme gecikti. Berhalter göreve geri döndüğünde, rüzgar yelkenlerden çıkmıştı ve Copa America'dan sonra görevinden ayrılana kadar bunu bir daha yakalayamadı.

    Sonuç olarak, ABD Futbol Federasyonu'nun takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıyacak teknik direktörü kadroya katması neredeyse iki yıl sürdü. Bu süre zarfında, dört farklı teknik direktör bir süreliğine görevi devraldı ve Dünya Kupası hazırlıkları için çok önemli olabilecek zaman boşa harcandı. Bu durumun sonunda bir etkisi olacak mı? Bunu zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelme sürecinin çok daha sorunsuz olabileceği inkar edilemez.

  • FBL-WOMEN-USA-COLAFP

    ABD Futbol Federasyonu onun yerini nasıl dolduracak?

    Potansiyel haleflerin değerlendirilmesi süreci henüz başlangıç aşamasında ve açıkçası, yakın gelecekte potansiyel bir halefin yapabileceği pek bir şey yok. ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası planları belirlendi ve ABD Kadın Milli Takımı da Hayes’in emin ellerinde; bu da takvimdeki bir sonraki önemli kararın, Dünya Kupası sonrası Pochettino’nun geleceği olacağı anlamına geliyor.

    Bu nedenle federasyon, tüm seçenekleri mutlaka değerlendirecektir. Şimdiye kadar iki spor direktörü görev yaptı ve her ikisi de Amerikan futboluyla farklı düzeylerde bağlantılara sahipti. Eski USMNT orta saha oyuncusu Earnie Stewart, Dünya Kupası'nın ardından federasyondan ayrılıp PSV'ye geçmeden önce bu görevi üstlenen ilk kişiydi. Bu, Crocker'ın Southampton ve İngiltere'deki görevlerinin ardından göreve gelmesine yol açtı.

    Arama sürecinin nasıl ilerleyeceği henüz belli değil, ancak kısa vadede, Operasyon Direktörü Dan Helfrich, kalıcı bir atama yapılana kadar sürekliliği sağlamak için Spor Direktör Yardımcısı Oguchi Onyewu ve Kadın Genç Milli Takımı Geliştirme Sorumlusu Tracey Kevins ile birlikte çalışacak.

Kadınlar - Hazırlık Maçları
ABD crest
ABD
USA
Japonya crest
Japonya
JPN