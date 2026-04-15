Matt Crocker’ın ABD Futbol Federasyonu’ndaki önemli anları: Mauricio Pochettino ve Emma Hayes’in göreve getirilmesi, oyuncu kariyer yollarının yeniden şekillendirilmesi

Sonuçta Matt Crocker, tüm bu sürecin doruk noktasında orada olmayacak. 2023 yılında, ABD Erkek Milli Takımı’nı takım tarihinin en önemli anına, en azından kısmen de olsa, ulaştırmak üzere göreve getirilmişti. Şimdi, o ana sadece birkaç hafta kala, artık eski spor direktörü olan Crocker ayrılmak üzere. Gelecekteki Dünya Kupası ev sahibi Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve Crocker, yeni bir döneme doğru ilerleyen başka bir ülkenin gelişimine katkıda bulunmak üzere yola çıktı.

Ancak Crocker, ayrılırken ABD Futbol Federasyonu'ndan nispeten eksik bir miras bırakıyor. USMNT'yi yönetmesi için yaptığı teknik direktör ataması, henüz kendisinden beklenen görevi yerine getirmedi. Onun büyük katkıda bulunduğu antrenman tesisi henüz resmi olarak açılmadı. Hakkında çok konuştuğu oyuncu kariyer yolları hâlâ oluşturulma aşamasında. Genel olarak, Crocker'ın ABD Futbol Federasyonu spor direktörü olarak görev süresini değerlendirmek zor, çünkü gerçekte değerlendirilecek çok az şey var.

Ancak önemli anlar da oldu. Galli teknik direktörün ABD'de geçirdiği süre boyunca gösterdiği hırs yadsınamaz ve bu hırs, hem ABD Erkek Milli Takımı hem de ABD Kadın Milli Takımı'na kesinlikle fayda sağladı. Şimdi soru, bu hırsın somut bir sonuca yol açıp açmayacağı, özellikle de Crocker'ın her şeyi tam olarak tamamlamadan ayrılmasıyla birlikte.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, Crocker'ın görev süresindeki en önemli anları ve onun ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılırken bunların ne anlama geldiğini ele alıyor...