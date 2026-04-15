Ryan Tolmich

Matt Crocker’ın ABD Futbol Federasyonu’ndaki önemli anları: Mauricio Pochettino ve Emma Hayes’in göreve getirilmesi, oyuncu kariyer yollarının yeniden şekillendirilmesi

GOAL, spor direktörünün federasyonda geçirdiği üç yıl boyunca başarmayı hedeflediği şeylere geri dönüp bakıyor

Sonuçta Matt Crocker, tüm bu sürecin doruk noktasında orada olmayacak. 2023 yılında, ABD Erkek Milli Takımı’nı takım tarihinin en önemli anına, en azından kısmen de olsa, ulaştırmak üzere göreve getirilmişti. Şimdi, o ana sadece birkaç hafta kala, artık eski spor direktörü olan Crocker ayrılmak üzere. Gelecekteki Dünya Kupası ev sahibi Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve Crocker, yeni bir döneme doğru ilerleyen başka bir ülkenin gelişimine katkıda bulunmak üzere yola çıktı.

Ancak Crocker, ayrılırken ABD Futbol Federasyonu'ndan nispeten eksik bir miras bırakıyor. USMNT'yi yönetmesi için yaptığı teknik direktör ataması, henüz kendisinden beklenen görevi yerine getirmedi. Onun büyük katkıda bulunduğu antrenman tesisi henüz resmi olarak açılmadı. Hakkında çok konuştuğu oyuncu kariyer yolları hâlâ oluşturulma aşamasında. Genel olarak, Crocker'ın ABD Futbol Federasyonu spor direktörü olarak görev süresini değerlendirmek zor, çünkü gerçekte değerlendirilecek çok az şey var.

Ancak önemli anlar da oldu. Galli teknik direktörün ABD'de geçirdiği süre boyunca gösterdiği hırs yadsınamaz ve bu hırs, hem ABD Erkek Milli Takımı hem de ABD Kadın Milli Takımı'na kesinlikle fayda sağladı. Şimdi soru, bu hırsın somut bir sonuca yol açıp açmayacağı, özellikle de Crocker'ın her şeyi tam olarak tamamlamadan ayrılmasıyla birlikte.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, Crocker'ın görev süresindeki en önemli anları ve onun ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılırken bunların ne anlama geldiğini ele alıyor...

    Berhalter'ın göreve getirilmesi

    Bu, gündemin ilk maddesi idi ve kaçınılmaz bir gelişmeydi. Crocker, Nisan 2023’te göreve getirildi. O yılın Haziran ayında, ABD Erkek Milli Takımı’nın yeni teknik direktörünü açıkladı; bu kişi, tesadüfen eski teknik direktörün ta kendisiydi.

    Crocker ve U.S. Soccer'a göre, arama süreci titiz bir şekilde yürütüldü. Yetkinlik ve uygunluğu belirlemek için çok sayıda görüşme, kapsamlı veriler ve çeşitli testleri içeren dünya çapında bir arama süreci gerçekleştirildi. Ayrıca, kişinin kendi sözlerine inanılacak olursa, işe alım sürecinin nasıl yürüdüğü konusunda hâlâ kızgın olan Jesse Marsch'a verilen bir sözün tutulmamış olması da söz konusu olabilir.

    Ancak sonuçta süreç Berhalter'da sonuçlandı ve ilk dönemdeki USMNT'nin en iyi oyuncularıyla kurduğu yakın bağın ardından kendisine ikinci bir şans verildi.

    Crocker o dönemde, “Bu arayışa başladığımda odak noktam, 2026’da bu programı yeni zirvelere taşıyacak doğru vizyona sahip birini bulmaktı,” demişti. “Gregg bu vizyona sahip; ayrıca bu takımı ileriye taşıyacak saha içi ve saha dışı deneyime ve gelişim odaklı zihniyete de sahip.

    "Milli takım için doğru teknik direktörü atamak, ABD Futbol Federasyonu'nun kimliğini yansıtan ve önümüzdeki yıllarda ülke çapında futbolun büyümesinin temelini atan çok önemli bir karardır. Gregg'in bu görev için doğru kişi olduğuna eminim ve onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

    Bu ortaklık, USMNT'nin Copa America'dan elenmesiyle Berhalter'in görev süresinin sona ermesinden ve takımın Dünya Kupası'na sadece iki yıl kala yeni bir kimlik arayışına girmesinden önce bir yıldan biraz fazla sürdü.

    Hayes'i kadroya katmak

    Berhalter'ın göreve getirilmesi planlandığı gibi gitmemiş olsa da, Crocker'ın ikinci teknik direktör seçimi tam anlamıyla mükemmeldi.

    Emma Hayes'in Amerikan futbolu için ne kadar iyi olduğunu abartmak mümkün değil. O, geriye düşmüş olan ABD Kadın Milli Takımı'na hemen yeniden inanç kazandırdı. Futbolun inanılmaz bir elçisi olmak için doğru kişilik ve mizah anlayışını sergiledi. En önemlisi, kazanmaya başladı ve bu galibiyetler Olimpiyat altın madalyasıyla hemen başladı.

    Olimpiyatlar öncesinde, USWNT Dünya Kupası'ndan erken elenmenin şokunu yaşıyordu. Artık şokta değiller. Crocker, Hayes'i sadece parlak bir futbol zekasına sahip biri olarak değil, aynı zamanda bir kurucu olarak gördü: takımların, oyuncuların ve en önemlisi, bu takımları ve oyuncuları daha iyi hale getiren ilişkilerin kurucusu.

    “Aday listesi daraltıldıktan sonra, değerlendirmemiz gereken bir grup mükemmel antrenör ve lider vardı, ancak Emma'nın ABD Kadın Milli Takımı'nı ileriye taşıyacak en iyi kişi ve antrenör olduğuna kuvvetle inanıyorduk,” dedi Crocker, Hayes'in 2023 sonbaharında işe alındığı sırada.

    “Futbola olan tutkusu, antrenörlük zekası, oyuncuları ve personeli harekete geçirme yeteneği, bir antrenör olarak gelişmeye devam etme adanmışlığı ve kişilik özellikleri inanılmaz derecede etkileyici. Bu programın mirasına büyük bir saygı duyuyor ve önündeki büyük zorlukları kucaklıyor.”

    Zorluklar devam ediyor, ancak Hayes'in bunlarla başa çıkacak doğru kişi olduğu inkar edilemez. O duyurudan iki buçuk yıl sonra, Crocker ve ABD Futbol Federasyonu'nun daha iyi bir seçim yapamayacağı artık açık.

    Eğitim tesisinin açılışı

    Yeni Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi’nin yapımında emeği geçen pek çok kişi var. Yakın zamanda basına düzenlenen bir gezi sırasında, ABD Futbol Federasyonu yetkilileri, inşaat işçilerinden çim uzmanlarına, milli takım efsanelerine ve tabii ki bir spor direktörüne kadar yaklaşık 1.600 kişinin bu projede yer aldığını tahmin etti.

    Crocker, Mayıs ayında açılması planlanan yeni antrenman tesisine birçok katkı sağladı. Tesisin görünümünü ve atmosferini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Crocker ve ABD Futbol Federasyonu'nun diğer üyeleri, ilham almak için dünyanın dört bir yanındaki seçkin tesisleri gezdi ve bu geziler, ABD Futbol Federasyonu'nun tüm milli takımlarını tek bir çatı altında birleştiren kendi tesislerini inşa etmelerine yol açtı.

    Crocker bu zihniyeti şu sözlerle özetledi: "Her dakikanın bir ustalık dersi olmasını nasıl sağlarız?"

    Bir ustalık dersini hazırlamak için bir köyün tümünün çabası gerekir, ancak bu köyde Crocker'ın rolünü göz ardı etmek mümkün değildir. O, bunun meyvelerini toplayamayacak, ancak antrenman merkezinde, en azından kısmen onun vizyonu sayesinde var olacak pek çok ayrıntı bulunmaktadır.

    Amerikan Tarzı

    Gerçekçi olmak gerekirse, bir sportif direktörün uluslararası düzeyde yapabileceği şeyler sınırlıdır. Kulüp düzeyinden farklı olarak, sportif direktör oyuncu transferi yapamaz veya bir takımın yapısını yeniden şekillendiremez. Genel olarak, gördüğünüz neyse o vardır; bu da, sportif direktörün görevinin, gençlik yapısı aracılığıyla bu durumu gerçekten ortaya çıkmadan önce değiştirmek olduğu anlamına gelir.

    Sonuç olarak, Crocker, genç takımlardan A milli takıma kadar olan yolu sağlamlaştırmaya çalışırken, oyuncu geliştirme işinin önemli bir parçasıydı. Antrenörleri sonuçlara odaklanırken, Crocker öncelikle geleceğe ve daha güçlü milli takımlar ve genel olarak daha iyi bir futbol için bunu nasıl uyumlu bir şekilde inşa edebileceğine odaklanmıştı.

    İşte burada devreye "U.S. Way", yani U.S. Soccer'ın geleceği inşa etmeye yönelik devam eden vizyonu giriyor. Bu vizyon, üç düzeyde iyileştirmeleri içeriyor: yollar, altyapı ve oyuncu gelişimi. Crocker, bu üç alanın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Yetenek Keşif kamplarına yönelik vizyonu, genç milli takım oyuncu havuzlarını ve oyuncu keşif süreçlerini önemli ölçüde iyileştirdi. Antrenör eğitimi daha fazla öncelik kazandı. Federasyon ile Amerikan futbolundaki diğer paydaşlar arasında ilişkiler kuruldu. Bu ilişkiler neredeyse kesin olarak devam edecek, ancak Crocker'ın görev süresindeki temel odak noktası, daha uyumlu bir geleceğe giden yolu açmak için bu ilişkilerin kurulmasını sağlamaktı.

    Pochettino'nun gelişi

    Haklı ya da haksız, Crocker en çok bu karar üzerinden değerlendirilecek. Yukarıda bahsedilen tüm hususlar göz önüne alındığında bu adil olmayabilir, ancak bir ülke Dünya Kupası’na ev sahipliği yaparken, takımı bu turnuvaya taşıyacak teknik direktörü seçmek hayati önem taşır.

    Bu yüzden Crocker bunu iki kez yapmak zorunda kaldı. Berhalter, Copa America sonrası bu görev için doğru kişi değildi, bu yüzden Crocker, teknik direktörlük dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Pochettino'ya yöneldi. Bu, öncesinde bile akıl almaz görünen devasa bir hamleydi, ancak ABD Futbol Federasyonu aradığı adamı buldu ve bunu en azından kısmen Crocker'ın yaptığı çalışmalar sayesinde başardı. Görünüşte, bu harika bir transferdi ve Crocker ile ABD Futbol Federasyonu'nun gerçek hırsını gösteriyordu. Sonuçlar açısından ise, her şey henüz belirsiz.

    Bu yüzden herkesin itibarı söz konusu. Geleceğe umutla bakmak için gerçek nedenler olsa da, bu programın bulunduğu konumun büyük bir kısmı şu anda ve burada kazanmayı gerektiriyor. Bunu başaramamak, süreci geriye götürecektir. Ancak iyi bir performans, Amerikan futbolunu yeni bir döneme hazırlayacak; belki de Crocker'ın görevde olduğu süre boyunca bahsettiği birçok zirveye ulaşabilecek bir döneme.

    Ancak şimdilik, Pochettino'nun işe alınmasını değerlendirmek için beklememiz gerekecek. Crocker, her ne kadar bu süreci sonuna kadar göremeyecek olsa da, bu değerlendirmenin bir parçası olacak.

