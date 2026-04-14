Matt Crocker, Dünya Kupası öncesinde ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılıp Suudi Arabistan'daki göreve atandı

Crocker, 2023 yılında ABD Futbol Federasyonu ile ilk kez anlaşma imzalamış ve Hayes, Pochettino ve Gregg Berhalter olmak üzere üç önemli teknik direktör atamasının bir parçası olmuştu. 2022 Dünya Kupası'nın ardından Earnie Stewart'ın yerine geçen Crocker'ın ilk görevi, ABD Erkek Milli Takımı'na bir teknik direktör atamaktı ve Katar'daki tartışmalı olaylara rağmen ikinci bir dönem için Berhalter'e geri döndü. Berhalter, 2024 Copa America'ya kadar görevde kaldı ve bu turnuvada grup aşamasında elendikten sonra federasyon, Dünya Kupası öncesinde Pochettino'yu kadroya katmak için büyük bir hamle yaptı.

Kadınlar tarafında ise Crocker, Hayes'i işe almak için büyük bir hamle yaptı ve Hayes, takımı hemen Olimpiyat altın madalyasına taşıdı. Hayes yönetiminde USWNT, kadın futbolunda yeniden bir güç merkezi haline geldi ve 2027 Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alacak.

Ayrıca, Atlanta'nın dışında U.S. Soccer'ın yeni Arthur M. Blank U.S. Soccer Ulusal Antrenman Merkezi'nin kurulmasında kilit rol oynadı ve oyuncu kariyer yolunu yeniden tanımlarken "U.S. Way" spor vizyonunun geliştirilmesine yardımcı oldu.

Gallerli teknik adam, 2034 turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Federasyonu'na katılacak.