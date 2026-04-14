Matt Crocker, Dünya Kupası öncesinde ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılıp Suudi Arabistan'daki göreve atandı
Ne oldu?
Kısa vadede, federasyon Crocker'ın halefini belirlemeye başlarken, onun görevini spor direktör yardımcısı Oguchi Onyewu, kadın futbol geliştirme sorumlusu Tracey Kevins ve COO Dan Helfrich üstlenecek.
Helfrich, CEO ve Genel Sekreter JT Batson ve Başkan Cindy Parlow Cone ile birlikte çalışarak spor faaliyetlerini yönetecek ve bir sonraki adımları değerlendirecek. Bu arada, ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino ve ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörü Emma Hayes de, Crocker federasyondan ayrılırken, bu grupla birlikte çalışarak mevcut spor yapısını geliştirmeye devam edecek.
Crocker'ın etkisi
Crocker, 2023 yılında ABD Futbol Federasyonu ile ilk kez anlaşma imzalamış ve Hayes, Pochettino ve Gregg Berhalter olmak üzere üç önemli teknik direktör atamasının bir parçası olmuştu. 2022 Dünya Kupası'nın ardından Earnie Stewart'ın yerine geçen Crocker'ın ilk görevi, ABD Erkek Milli Takımı'na bir teknik direktör atamaktı ve Katar'daki tartışmalı olaylara rağmen ikinci bir dönem için Berhalter'e geri döndü. Berhalter, 2024 Copa America'ya kadar görevde kaldı ve bu turnuvada grup aşamasında elendikten sonra federasyon, Dünya Kupası öncesinde Pochettino'yu kadroya katmak için büyük bir hamle yaptı.
Kadınlar tarafında ise Crocker, Hayes'i işe almak için büyük bir hamle yaptı ve Hayes, takımı hemen Olimpiyat altın madalyasına taşıdı. Hayes yönetiminde USWNT, kadın futbolunda yeniden bir güç merkezi haline geldi ve 2027 Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alacak.
Ayrıca, Atlanta'nın dışında U.S. Soccer'ın yeni Arthur M. Blank U.S. Soccer Ulusal Antrenman Merkezi'nin kurulmasında kilit rol oynadı ve oyuncu kariyer yolunu yeniden tanımlarken "U.S. Way" spor vizyonunun geliştirilmesine yardımcı oldu.
Gallerli teknik adam, 2034 turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Federasyonu'na katılacak.
Ne söylendi
Crocker, “Bu ülkede futbolun bu kadar önemli bir döneminde U.S. Soccer’ın bir parçası olmak benim için bir ayrıcalıktı” dedi. “Federasyon genelinde, antrenörlerimizden ve oyuncularımızdan teknik ve idari personelimize kadar birlikte çalışma fırsatı bulduğum herkese minnettarım. Birlikte inşa ettiğimiz şeylerden gurur duyuyorum ve mevcut ekibin oyunu ileriye taşımaya ve saha içinde ve dışında başarıları sürdürmeye devam edeceğinden eminim.”
Batson ise şunları ekledi: “Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, U.S. Soccer spor organizasyonumuzun her alanında önemli ölçüde büyüdü ve bu ilerlemede oynadığı rol için Matt’e teşekkür ediyoruz. Matt, spor organizasyonumuzda önemli adımların atılmasına yardımcı oldu ve katkıları için minnettarız. Stratejimize, liderlik ekibimize, antrenörlerimize ve teknik kadromuza güveniyoruz. Gelecek için doğru yapıyı oluşturmaya devam edeceğiz ve kısa, orta ve uzun vadede gerekli kararları almak için iyi bir konumdayız.”
Şimdi ne olacak?
Crocker'ın ayrılışı, yaklaşan turnuva öncesinde büyük ölçüde tamamlanmış olan ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıklarına çok az etki edecek. Takımın kadrosu, turnuva öncesinde Atlanta'daki yeni tesiste antrenmanlara başlamadan önce 26 Mayıs'ta açıklanacak.