Eberl'in görev süresiyle ilgili memnuniyetsizliğin merkezinde, kilit oyuncuların ayrılışlarının yönetilişi yer alıyor; bunların başında da Tel'in Tottenham Hotspur'a transferi geliyor. Haberlere göre Bavyera'daki kulüp içi eleştirmenler, Eberl'in hem bu genç Fransız yıldızdan hem de Kingsley Coman'dan maksimum değeri elde edemediğini düşünüyor; bu durum, kulübün karar vericileri arasında yüksek profilli ayrılışların mali getirisi konusunda bir hayal kırıklığı yaratıyor.

Abendzeitung, Eberl ile sportif direktör Christoph Freund arasındaki günlük ilişkilerin profesyonel bir şekilde devam ettiğini bildirirken, Kicker'in bir başka haberi ise daha karanlık bir tablo çiziyor. Dergi, aylardır rekor şampiyonun "artık bir bütün olmadığını" ve liderlik yapısının, transfer ve satış stratejileri konusundaki iç anlaşmazlıklar nedeniyle parçalandığını iddia ediyor.