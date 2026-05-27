Mathys Tel'in Tottenham'a transferi, kulübün Vincent Kompany yönetimindeki başarıya rağmen teknik direktörün görevden alınmasını değerlendirmesi nedeniyle Bayern yöneticisinin başına bela olabilir
Kompany'nin başarısına rağmen Eberl üzerindeki baskı artıyor
Kompany yönetimindeki Bayern’in çifte kupa zaferiyle başlayan balayı dönemi, kulüp yönetimi içinde ciddi bir huzursuzluğa dair yeni haberlerin ortaya çıkmasıyla sona erdi. Takım sahada başarılı performans sergilese de, kulislerdeki durumun istikrarsız olduğu belirtiliyor; spor direktörü Eberl’in pozisyonu şu anda denetim kurulunun yoğun incelemesi altında.
DFB-Pokal finali öncesinde kulüpte şok dalgası yaratan Spiegel dergisine verdiği röportajda, onursal başkan Uli Hoeness, Eberl'in sözleşmesinin 2027'nin ötesine uzatılıp uzatılmayacağını açıkça sorguladı. Hoeness, yönetim kurulunun eski Borussia Mönchengladbach yöneticisi hakkında hala şüpheleri olduğunu doğruladı ve bu aşamada sözleşmenin yenilenme olasılığını sadece yüzde "60'a 40" olarak değerlendirdi.
Hesap havalesi yönetim kurulunu meşgul ediyor
Eberl'in görev süresiyle ilgili memnuniyetsizliğin merkezinde, kilit oyuncuların ayrılışlarının yönetilişi yer alıyor; bunların başında da Tel'in Tottenham Hotspur'a transferi geliyor. Haberlere göre Bavyera'daki kulüp içi eleştirmenler, Eberl'in hem bu genç Fransız yıldızdan hem de Kingsley Coman'dan maksimum değeri elde edemediğini düşünüyor; bu durum, kulübün karar vericileri arasında yüksek profilli ayrılışların mali getirisi konusunda bir hayal kırıklığı yaratıyor.
Abendzeitung, Eberl ile sportif direktör Christoph Freund arasındaki günlük ilişkilerin profesyonel bir şekilde devam ettiğini bildirirken, Kicker'in bir başka haberi ise daha karanlık bir tablo çiziyor. Dergi, aylardır rekor şampiyonun "artık bir bütün olmadığını" ve liderlik yapısının, transfer ve satış stratejileri konusundaki iç anlaşmazlıklar nedeniyle parçalandığını iddia ediyor.
Hoeness’in açıklamaları kurum içinde tepki yarattı
Hoeness’in eleştirilerini kamuoyuna açık bir şekilde dile getirmesi, kulüpteki herkes tarafından hoş karşılanmadı. Haberlere göre, yönetim kurulunun Eberl ile uzun vadeli bir anlaşma yapma konusundaki tereddütlerini açıkça ortaya koyduğu yorumları, denetim kurulundaki meslektaşları tarafından pek iyi karşılanmadı. Bu durum, Bayern’deki iktidar mücadelesinin sadece yönetim kurulu ile teknik kadro arasında değil, denetim kurulunun kendi içinde de yaşandığını gösteriyor.
Spor departmanını çevreleyen belirsizliğe rağmen, en üst kademede daha fazla istikrar olduğu görülüyor. Eberl geleceği için mücadele ederken, CEO Jan-Christian Dreesen'in pozisyonu güvenli kabul ediliyor. AZ'nin haberlerine göre, Dreesen'in sözleşmesinin uzatılması bir "formalite" olarak görülüyor ve bu durum, yönetim kurulunun kulübün mali idaresi ile spor yönetimi arasında güven konusunda net bir ayrım olduğunu vurguluyor.
Tel'in Tottenham'daki serüveni
Tel, Şubat 2025'te sezon sonuna kadar kiralık olarak Tottenham'a katıldı; ardından o yaz Spurs, 30 milyon sterlinlik bir anlaşma ile onu kalıcı olarak kadrosuna kattı ve 2031 yılına kadar kulüple bağladı. 2025-2026 sezonu boyunca genç forvet, tüm turnuvalarda 38 maça çıktı, dört gol attı ve iki asist yaptı. O ve takım arkadaşları, sezonun son gününde Championship'e düşme tehlikesini kıl payı atlattılar.