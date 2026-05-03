Matheus Cunha, Sir Alex Ferguson ile karşılaştırmalar yaparken, Manchester United oyuncuları "sihirli" Michael Carrick'ten "çok şey öğreniyor"

Manchester United, Old Trafford’da Liverpool’u 3-2 mağlup ederek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantiledi. Maçın henüz 6. dakikasında skoru açan Cunha, Ocak ayında Ruben Amorim’in yerine geçtikten sonra kulübün üst düzey zihniyetini yeniden tesis eden Carrick’i övdü. “Michael [Carrick] geldiğinde, sihirle geldi! [Sir] Alex Ferguson'un havası var," dedi forvet, Daily Mail'e göre. "Takımı, galip gelen takım hakkında çok konuşuyor. Bu his bize de bulaşıyor. Bu bilgilerden çok mutluyuz, hedefe ulaşmak için çok yoğun bir şekilde odaklanıyoruz. Sonuçta, bu sadece güzel bir başlangıcın başlangıcı!"