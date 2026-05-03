Getty Images Sport
Çeviri:
Matheus Cunha, Sir Alex Ferguson ile karşılaştırmalar yaparken, Manchester United oyuncuları "sihirli" Michael Carrick'ten "çok şey öğreniyor"
Fergie ile karşılaştırma
Manchester United, Old Trafford’da Liverpool’u 3-2 mağlup ederek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantiledi. Maçın henüz 6. dakikasında skoru açan Cunha, Ocak ayında Ruben Amorim’in yerine geçtikten sonra kulübün üst düzey zihniyetini yeniden tesis eden Carrick’i övdü. “Michael [Carrick] geldiğinde, sihirle geldi! [Sir] Alex Ferguson'un havası var," dedi forvet, Daily Mail'e göre. "Takımı, galip gelen takım hakkında çok konuşuyor. Bu his bize de bulaşıyor. Bu bilgilerden çok mutluyuz, hedefe ulaşmak için çok yoğun bir şekilde odaklanıyoruz. Sonuçta, bu sadece güzel bir başlangıcın başlangıcı!"
- AFP
Teknik direktörün tarihi iç saha rekoru
Bu galibiyet, Old Trafford'da oynadığı dokuz Premier Lig iç saha maçının sekizini kazanan Carrick için tarihi bir dönüm noktası oldu. O, lig tarihinde aynı sayıda iç saha maçında bu başarıya ulaşan ilk İngiliz teknik direktör oldu. Bu taktiksel disiplin, Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo'nun golleriyle skorun kısa süreliğine eşitlendiği ikinci yarıdaki sarsıntıdan United'ın toparlanmasında hayati öneme sahipti. Sonucu değerlendiren Cunha, takımın her zaman bu sonuca inandığını vurgulayarak, "Bence bu, beklediğimiz bir yolculuktu. İnanılmaz bir şey." dedi.
Soyunma odası şakaları ve şansın yüzüne gülmesi
United’ın yeniden yükselişinde sahne arkasında yaşanan takım ruhu da en az o kadar önemli bir rol oynadı. Sesko maçın başında skoru ikiye katladı, ancak on yıl sonra ilk kez Liverpool’a karşı ligde çift galibiyet elde etmeyi garantileyen gol Mainoo’nun son dakikalarda attığı gol oldu. Sezonun dokuzuncu golünü kutlayan Cunha, gol vuruşları konusunda takım arkadaşlarının kendisine uyguladığı baskı hakkında şaka yaptı. "Takım arkadaşlarım soyunma odasında bana gelip çok şaka yapıyorlar. Orada golü atabildiğim için şanslıydım!" dedi. "Golü attığım ve şanslı olduğum için mutluyum. Top ağlarda, bu önemli."
- Getty Images Sport
Premier Lig sezonunu güçlü bir şekilde tamamlamak
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantileyen United, artık sezonun son üç maçına odaklanıyor. Takım, önümüzdeki hafta sonu Sunderland deplasmanına çıkacak; ardından Nottingham Forest ile evinde karşılaşacak ve sezonun son gününde Brighton deplasmanına gidecek. Carrick'in oyuncuları, bu ivmeyi sürdürmeyi ve gelecek sezon için yükselen bir güç olarak konumlarını sağlamlaştırmayı hedefliyor.