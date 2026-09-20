AFP
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Matheus Cunha, Fulham beraberliğinde Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golün ardından geç gelen eşitlik golüyle Manchester United'ı kurtardı
Sinir bozucu golsüz beraberliğin ardından Michael Carrick üzerindeki baskı artıyor
Manchester United, felaket sonuçlar serisinin ardından moral verecek bir galibiyete umutsuzca ihtiyaç duyarak Craven Cottage'a geldi. Manchester City karşısındaki can yakıcı derbi yenilgisi ve Lig Kupası'nda Brighton'a karşı iki gollü üstünlüğü kaybederek aldığı şaşırtıcı mağlubiyetin ardından Kırmızı Şeytanlar hâlâ sarsılmış durumdaydı.
İlk yarıda United birkaç net fırsat üretti, ancak zayıf bitiricilik ile Bernd Leno'nun ilham veren kaleciliğinin birleşimi karşısında durduruldu. Lisandro Martinez, ceza sahası çizgisinden üst köşeye doğru sert bir şut gönderdiğinde erken bölümde neredeyse kahraman oluyordu, ancak Leno parmaklarının ucuyla muhteşem bir kurtarış yaptı. Kısa süre sonra Matheus Cunha, David Affengruber'i geçip topu ceza sahasına çevirdi, ancak Bruno Fernandes şutunda topu uzak direkten auta gönderdi.
- Getty Images Sport
Martinez'in talihsizliği Fulham'a avantaj sağladı
United ilk yarı öncesinde daha tehditkâr taraf gibi görünse de, Fulham da kendi fırsatlarını yakaladı. United kalesinde görev yapan Senne Lammens, skoru dengede tutmak için etkileyici kurtarışlara imza attı. Önce Alex Iwobi'nin ortasında Josh King'in yakın mesafeden yaptığı volede gole izin vermedi, ardından bir kez daha bacağını uzatarak forveti durdurdu. Gonzalo Garcia'nın ıskaladığı volenin ardından Sander Berge'nin vuruşunda da çabuk refleks gösteren Lammens gole izin vermezken, Oscar Bobb da ev sahibi ekip adına yakaladığı bir diğer önemli fırsatı auta gönderdi.
Ancak hikâye, oyunun dağınık bir bölümünde 63. dakikada dramatik şekilde değişti. Calvin Bassey, Cunha'yı fizik gücüyle geçerek kaleye doğru alçak bir şut gönderdi. Lammens ilk vuruşu çelmeyi başardı, ancak top geri koşan Martinez'e çarpıp komik bir kendi kalesine golle çizgiyi geçti.
Geç gelen itirazlar ve umutsuz United baskısı
United beraberlik golünü bulmak için tüm hatlarıyla yüklendi, ancak karşılarında adeta devleşen bir Leno vardı. Alman kaleci, kısa süre içinde peş peşe iki dünya klasında kurtarış yaptı; önce Bryan Mbeumo'nun falsolu şutunda tam uzanarak gole izin vermedi, ardından da Cunha'nın yerden vuruşunu harika bir refleksle çıkardı.
86. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı ve Unitedlı oyuncular penaltı itirazıyla hakemin etrafını sardı. Daha önceki hatasını telafi etmeye çalışan Martinez, yakın mesafeden topu Bassey'e çarptırdı ve top Fulham savunmacısının koluna temas etmiş gibi göründü. Ancak maçın hakemleri etkilenmedi ve Bassey'nin kollarının doğal bir pozisyonda, vücuduna sıkıca bitişik olduğunu doğru şekilde tespit etti.
- Getty Images Sport
Cunha son anda kilidi açtı
Tam umutlar tükeniyor gibi görünürken, United 89. dakikada sonunda ağları buldu. Maç boyunca konuk ekibin en çalışkan oyuncusu olan Cunha, ceza sahasının çizgisinde topu aldı ve çaresizce bir şut çıkardı. Top, bir Fulham savunmacısına ciddi şekilde çarparak yön değiştirdi, Leno'yu ters ayakta bıraktı ve ağların köşesine gitti.
1-1'lik beraberlik, Premier League puan durumunda iki tarafın da kısa vadeli görünümünü pek iyileştirmiyor. Carrick'in ekibi en azından zorlu geçen haftada üçüncü yenilgisinden kaçındı, ancak milli araya 12. sıraya sıkışmış şekilde giriyor; ilk beş maçından sadece beş puan çıkararak 2014-15'te görülen Premier League tarihindeki en kötü başlangıcını tekrarladı. Fulham açısından ise bu puan, takımı iki puanla tabloda 19. sırada tutuyor; sondan ikinci sırada kalmaya devam ediyor ve sadece averajla Tottenham'ın önünde yer alıyor.
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