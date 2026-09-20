United ilk yarı öncesinde daha tehditkâr taraf gibi görünse de, Fulham da kendi fırsatlarını yakaladı. United kalesinde görev yapan Senne Lammens, skoru dengede tutmak için etkileyici kurtarışlara imza attı. Önce Alex Iwobi'nin ortasında Josh King'in yakın mesafeden yaptığı volede gole izin vermedi, ardından bir kez daha bacağını uzatarak forveti durdurdu. Gonzalo Garcia'nın ıskaladığı volenin ardından Sander Berge'nin vuruşunda da çabuk refleks gösteren Lammens gole izin vermezken, Oscar Bobb da ev sahibi ekip adına yakaladığı bir diğer önemli fırsatı auta gönderdi.

Ancak hikâye, oyunun dağınık bir bölümünde 63. dakikada dramatik şekilde değişti. Calvin Bassey, Cunha'yı fizik gücüyle geçerek kaleye doğru alçak bir şut gönderdi. Lammens ilk vuruşu çelmeyi başardı, ancak top geri koşan Martinez'e çarpıp komik bir kendi kalesine golle çizgiyi geçti.