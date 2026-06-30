AFP
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Matheus Cunha, Dünya Kupası son 32 turu maçı öncesinde Neymar ve Brezilya’nın seviyesini sorgulayan Japon yıldızına beş kelimelik sert bir sataşmada bulundu
Brezilya, dramatik bir geri dönüşle son 16'ya yükseldi
Brezilya, maçın başlarında yaşadığı aksilikten toparlanarak Japonya'yı mağlup etti ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Kaishu Sano, ilk yarının 30. dakikasına gelmeden Japonya'yı sürpriz bir şekilde öne geçirdi ve Houston'da Carlo Ancelotti'nin takımını baskı altına aldı.
Selecao, ikinci yarıda oyununu iyileştirdi ve 56. dakikada Casemiro'nun golüyle skoru eşitledi. Gabriel Martinelli ise 96. dakikada, direkten seken topun yakın mesafeden ağlara girmesiyle 2-1'lik dramatik galibiyeti perçinledi. Maçın bitiminden sonra Cunha, karşılaşmaya gerginlik katan maç öncesi açıklamaları nedeniyle Japonya'nın forveti Shiogai'yi aradı.
Shiogai’nin açıklamaları Brezilya’nın tepkisini tetikledi
Maç öncesi hazırlık sürecinde Shiogai’nin Brezilya’nın uluslararası futboldaki mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleri gündemi meşgul etti. Shiogai, Selecao’nun artık eskisi kadar saygı görmediğini iddia etti ve Neymar’ın “artık eskisi gibi olmadığını” söyledi. Bu yorumları daha sonra Ancelotti tarafından “psikolojik savaş” olarak nitelendirildi, ancak Brezilya kadrosuna ekstra motivasyon sağladığı görülüyordu.
Shiogai şöyle konuştu: “Son günlerde Brezilya hakkında pek bir şey duymuyorum. Brezilya eskiden bir futbol deviydi, ama artık sadece Fransa ve Arjantin güçlü.”
Brezilya'nın galibiyetinin ardından Cunha, Brezilya'nın beş Dünya Kupası şampiyonluğuna atıfta bulunarak beş parmağını havaya kaldırdı ve ardından Shiogai'ye beş kelimelik bir alaycı söz yöneltti: "Beş Dünya Kupası... seni ufaklık!"
Ancelotti, Brezilya’nın mücadele ruhunu övdü
Zaferi ve maçı çevreleyen heyecanı değerlendiren Ancelotti, takımının baskıyla başa çıkma şeklini övgüyle karşıladı. İtalyan teknik direktör, Selecao’nun maçın son dakikalarında kontrolü yeniden ele geçirmesinde belirleyici rol oynayan yedek kulübesinin önemini vurguladı.
Ancelotti maçın ardından gazetecilere şunları söyledi: "Hem yedek kulübesinde hem de sahada birçok seçeneğimiz var. Japonya kolay bir rakip değil. Organize ve çok yoğun bir takım. Kazanmayı hak etmiş olmamız çok önemli."
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Brezilya, dikkatini bir sonraki aşamaya çeviriyor
Brezilya, baskı altında bir geri dönüş sergiledikten sonra artık yenilenmiş bir özgüvenle son 16 turuna ilerliyor. İkinci yarıdaki performansı umut verici olsa da, eleme turunda bir sonraki rakibi Fildişi Sahili ya da Norveç olacak ve daha zorlu bir sınav onları bekliyor.