Maç öncesi hazırlık sürecinde Shiogai’nin Brezilya’nın uluslararası futboldaki mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleri gündemi meşgul etti. Shiogai, Selecao’nun artık eskisi kadar saygı görmediğini iddia etti ve Neymar’ın “artık eskisi gibi olmadığını” söyledi. Bu yorumları daha sonra Ancelotti tarafından “psikolojik savaş” olarak nitelendirildi, ancak Brezilya kadrosuna ekstra motivasyon sağladığı görülüyordu.

Shiogai şöyle konuştu: “Son günlerde Brezilya hakkında pek bir şey duymuyorum. Brezilya eskiden bir futbol deviydi, ama artık sadece Fransa ve Arjantin güçlü.”

Brezilya'nın galibiyetinin ardından Cunha, Brezilya'nın beş Dünya Kupası şampiyonluğuna atıfta bulunarak beş parmağını havaya kaldırdı ve ardından Shiogai'ye beş kelimelik bir alaycı söz yöneltti: "Beş Dünya Kupası... seni ufaklık!"







