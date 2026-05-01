Mateus Mane: Neden hem Manchester United hem de Liverpool, Wolves'un çok yönlü genç yeteneğiyle anılıyor?

Wolves gelecek sezon Premier Lig'de olmayacak – ama Matheus Mane kesinlikle olmalı. 18 yaşındaki oyuncu, Noel'den bu yana küme düşmeye mahkum sayılan takımı saran kasvetin ortasında, tartışmasız tek umut ışığı oldu. Hatta, Wolves'un 2025-26 sezonuna gelince, Mane öncesi ve Mane sonrası dönemler olduğunu söylemek hiç de abartı olmaz.

27 Aralık'ta ilk 11'e girmesinden bu yana, bu çok yönlü hücum orta saha oyuncusu Molineux'daki atmosferi tamamen değiştirdi. Taraftarlara Wolves'u izlemeye devam etmeleri için bir neden verdi; üstelik takımın ilk denemede gerçekten toparlanabileceğine dair bir umut da aşıladı.

Tabii ki bu, kulübün Mane'yi Championship'te bir sezon geçirmeye ikna etmesine bağlı. Bu sezonun ikinci yarısında Premier League'deki performansları İngiltere'nin seçkin kulüplerinin dikkatini çektiği için bu kolay olmayacak.

Peki, Mane kimdir? Nereden gelmiştir? Ve futbolda ne kadar ileri gidebilir?...


  • Wolverhampton Wanderers v Celta Vigo - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Her şeyin başladığı yer

    Mane, Gine-Bissau kökenli ebeveynlerin çocuğu olarak Portekiz'de dünyaya geldi; çocukluğunun en sevdiği anıları arasında, yerel kütüphanenin önündeki "küçük sahada" ağabeyi Marcos ve arkadaşlarıyla futbol oynamak yer alıyor.

    Eve her tarafı çürük ve morluklarla dolu olarak geldiğini, ancak kendinden büyük çocuklarla mücadele etmenin sadece dayanıklılığını artırmakla kalmayıp, becerilerini de geliştirmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Nitekim, 2015 yılında annesiyle birlikte Manchester'ın Moston semtine geldiği andan itibaren, sekiz yaşındaki Mane'nin ciddi anlamda yetenekli bir çocuk olduğu belliydi.

    O zamanlar tek kelime İngilizce bilmiyordu, ancak futbolu onun adına konuştu ve City Select (Manchester City tarafından yürütülen bir program), Manchester Cobras, Moston Brook ve Bee Inspired Football Academy'de bir süre geçirdikten sonra, 2023'te kulüple yeni sözleşme imzalamış bir arkadaşı tarafından Rochdale'e önerildi.

    "Arkadaşım menajere benim deneme antrenmanına katılmam gerektiğini söyledi ve Tony Ellis ilk antrenmanımdan sonra beni transfer etmek istediğini söyledi!" diye açıkladı Mane. "Bir akademide olmak istiyordum, bu yüzden sözleşme imzaladım ve 18 yaş altı takımda düzenli olarak oynamaya başladım."

    Altı aydan kısa bir süre sonra, A takımın Dagenham & Redbridge ile oynadığı National League maçında yedek kulübesinde yer aldı. O zamanlar henüz 16 yaşındaydı.

    "Akademideki farkı görebiliyordunuz, bazıları teknik olarak çok iyiydi ve ben de amatör liglerden gelmiştim, bu yüzden bu benim için büyük bir adımdı," diye açıkladı Mane. "Ama sahaya çıkmak istiyordum. Maalesef bu gerçekleşmedi, ama bu beni daha fazlasını istemeye itti. Her zaman kendime inandım, oynamak için doğduğuma inandım."

  • Büyük fırsat

    2023 yılının Haziran ayında Wolves, Ellis'i kuzey akademisi oyuncu seçme bölümünün yeni başkanı olarak atadı. Bundan altı aydan biraz fazla bir süre sonra kulüp, başarılı geçen deneme süresinin ardından Mane ile sözleşme imzaladı.

    Mane, Sky Sports'a "Wolves'a geldiğimde 'Evet, burası tam aradığım yer' diye düşündüm" dedi. "Annem ve babamla konuştum ve oyuncularla ve personel ile kendimi evimde gibi hissettim. Geldiğim ilk gün, oyuncular beni sıcak karşıladı, sanki hayatım boyunca burada yaşamışım gibi benimle konuştular. Personel de beni sıcak karşıladı ve sürekli bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu."

    Mane sahada da aynı rahatlığı hissetti ve eski Wolves teknik direktörü Vitor Pereira tarafından hızlı bir şekilde A takıma yükseltildi. Pereira, onu ilk olarak geçen yılın Şubat ayında Fulham'a karşı oynanan maçta yedek kulübesinde yer verdi. Tottenham ve Manchester United ile oynanan sonraki maçlarda da yedek kulübesinde yer alan Mane, 10 Mayıs 2025'te, Brighton'a karşı evinde 2-0 yenildikleri maçın son dakikalarında oyuna girerek Wolves tarihinin en genç Premier Lig oyuncusu olarak tarihe geçti.

    Pereira maçın ardından gazetecilere, "İngiltere'de, bu ligde sürpriz yaratacağından eminim" dedi. "O yetenekli bir oyuncu ve gelecek sezon kesinlikle bizimle birlikte ilk takımda yer alacak.

    "O sadece yetenekli değil, aynı zamanda çalışkan bir oyuncu. Maçın o anında ona sadece süre vermek için değil, özel bir oyuncu olduğu için bir şeyler yapabileceğini düşündüğüm için oyuna soktum."

  • Nasıl gidiyor?

    Pereira'nın övgülerine rağmen Mane, 2025-26 sezonuna tarihsel açıdan kötü bir başlangıç yapmasının ardından 2 Kasım'da Portekizli teknik direktörün görevden alınmasına kadar Wolves formasıyla aslında hiç sahaya çıkmamıştı. Genç oyuncu, sezonun ilk dakikalarını ancak geçici teknik direktör Jamie Collins yönetiminde Chelsea karşısında geçirebildi; ardından Pereira'nın kalıcı halefi Rob Edwards'ın yönetiminde düzenli bir oyuncu haline geldi ve Edwards, 27 Aralık'ta Mane'ye Anfield'da ilk kez ilk 11'de yer verdi.

    "Oynayacağımı bir gün önce yapılan toplantıda öğrendim - çok heyecanlandım," diye itiraf etti Mane. "Aileme söyledim, sonra kendime güvenim geldi. İlk başta çok gergindim, ama bir süre sonra burasının oynamak istediğin yer, olmak istediğin yer olduğunu anlıyorsun.

    "Antrenmanlarda ve her maçta sahaya çıktığımda gösterdiğim çaba sayesinde bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Sadece başımı eğip çalışmaya devam ettim, durmadan çalıştım, sonra yeni teknik direktör geldi ve bana güvendi, şimdi de hak ettiğim şeyi alıyorum: sahada süre."

    Edwards, üç gün sonra futbolun en ünlü stadyumlarından biri olan Old Trafford'da onu yine ilk 11'de sahaya sürdü ve Wolves, Manchester United'ı 1-1 berabere tutarak sezonun sadece üçüncü puanını alırken, Mane tartışmasız sahadaki en iyi oyuncuydu.

    Ertesi hafta, Molineux'da West Ham'ı 3-0 yendikleri maçta bir penaltı kazandırdı ve ardından A takımdaki ilk golünü atarak, Premier Lig'in son sırasındaki takıma sezonun ilk galibiyetini kazandırdı.

    Edwards, "Onu sık sık hatlar arasında bulduk ve o da fırsatlar yaratabildi" diyerek heyecanını dile getirdi. "Enerjisi muhteşemdi, koşuları muhteşemdi, risk aldı, şutlar çekti, top sürerek ilerledi, dönüp ileriye oynadı... tam anlamıyla parlayan bir yıldızdı."

  • En büyük güçlü yanları

    Hızı, gücü, saha görüşü ve hünerleriyle Mane, şüphesiz olağanüstü yetenekli bir futbolcu; işte bu yüzden çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyor. Vizyonu ve golcü içgüdüsü nedeniyle 10 numara pozisyonunu en iyi rolü olarak görse de, Edwards'ın Old Trafford'da sakatlık nedeniyle son dakikada yapılan kadro değişikliği nedeniyle onu 8 numara olarak sahaya sürmede hiçbir sorun yaşamamış olması dikkat çekicidir. Neden? Çünkü Edwards, Mane'nin oyuna dair derin bir anlayışa sahip olduğuna inanıyor.

    "Onun hakkında en sevdiğim şey zekası," dedi Edwards. "Ama bir de coşkusu, cesareti ve tabii ki teknik kalitesi var. Birçok kriteri karşılıyor."

    Bir de kendine güveni var. Mane, en üst seviyede oynama yeteneği konusunda hiçbir şüphesi yok ve Edwards, bu tür bir özgüvenin "bulaşıcı" olduğunu söylüyor.

    "Bence enerjisiyle insanlara da bu güveni aşılıyor," diye ekledi Wolves'un teknik direktörü. "Henüz 18 yaşında, ama şu anda sahada adeta bir lider gibi."

    Geliştirilebilecek alanlar

    Edwards, Mane'nin Premier Lig'in yoğunluğuna ve fiziksel mücadelesine henüz tam olarak alışamadığını kabul etti; bu, bu kadar genç bir oyuncu için son derece normal bir durum.

    "Mateus 18 yaşında olduğu için önünde daha uzun bir yol var," dedi. "Ama bunu zamanla göreceğiz. Gittikçe daha da güçlenecek."

    İngiltere'nin en üst liginin acımasız temposuna daha fazla maruz kaldıkça karar verme yeteneğinin de gelişeceği düşünülüyor, zira bazen yanlış seçeneği tercih ettiği veya topu bırakmak için çok uzun süre beklediği gözlemleniyor.

    Kulübün efsane ismi Andy Thompson, Mane'nin Anfield'daki maçının ardından Wolves Matchday Live'a yaptığı açıklamada, "Pozisyon alışı iyi ve topu yarı dönüşte almak ve oyununda pozitif olmak istiyor" dedi. "Onun henüz genç bir delikanlı olduğunu da biliyorum, ancak bu ligde başarılı olmak istiyorsan karar verme yeteneğini geliştirmelisin.

    "O, bir şeyler başarmaya istekli, ancak topu önündeki oyuncuya vermesi gereken pozisyonlara yarım düzine kez girdi ve bu da deneyimle kazanılan bir şey."

    Sıradaki... Matheus Nunes mi?

    Molineux'da sahneye çarpıcı bir çıkış yapan heyecan verici genç yetenek Mane, kaçınılmaz olarak Wolves'un efsanesi Robbie Keane ile karşılaştırılmaya başladı. Ancak oyun stili açısından Mane, bir forvetten çok ofansif bir orta saha oyuncusu; her ne kadar Everton'a karşı attığı muhteşem golle golcü kimliğini de kanıtlamış olsa da.

    Aslında, West Ham'a karşı attığı söz konusu gol, birçok Wolves taraftarına geçen yaz Manchester City'ye transfer olan Matheus Nunes'i hatırlattı; ancak Nunes, sosyal medyada Mane'yi Premier League'deki ilk golü için tebrik etti.

    Portekizli milli oyuncunun Mane'de kendinden bir parça gördüğünü öğrenmek kesinlikle sürpriz olmaz. İkisi de topla aynı özgüvene sahip ve daha geriden gelerek savunmacılara doğru ilerleme konusunda aynı istekli. Ancak gerçekte Mane, hem orta sahada hem de forvette aynı derecede rahat görünen, kendine özgü bir yetenek olan, tamamen kendine has bir oyuncu.

  • Şimdi ne olacak?

    Mane'nin bir sonraki hamlesini tahmin etmek oldukça zor. Bu genç oyuncu, 2024 yılında Portekiz'e karşı oynanacak maç için İngiltere U18 Milli Takımı'nın davetini kabul etmiş, ancak son dönemde doğduğu ülkenin U21 Milli Takımı'nda forma giymişti. Kariyeri ve gelişimi için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapacağı açık.

    Ancak kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Mane'nin seçenek sıkıntısı çekmeyeceği ve gelecek sezon, rekabetin çok yoğun olduğu Championship'te haftalık olarak oynamaktan, özellikle fiziksel olarak fayda göreceğini kolayca hissedebileceğidir.

    Bu kadar genç yaşta kendisine Premier League'de oynama şansı verdiği için Wolves'a açıkça çok minnettar ve The Cranberries'in klasik şarkısı "Zombie"nin melodisine uyarak adını düzenli olarak söyleyen taraftarlarla kısa sürede güçlü bir bağ kurdu.

    Ancak, hem Liverpool hem de United'ın, Mane'nin Aralık ayında kendi sahalarında sergilediği kalite ve karakterden çok etkilendikleri ve bu çok yönlü 18 yaşındaki forveti yaz transfer döneminde kadrolarına katmayı düşündükleri düşünülüyor.

    İngiltere'nin en iyi takımlarından birine yüksek profilli bir transferin şu anda gerçekten doğru karar olup olmadığı tartışmaya açık, ancak bu Mane'yi kesinlikle korkutmaz. O, futbol oynamak için doğduğuna gerçekten inanıyor ve son beş aydaki performanslarına bakıldığında, biz de ona katılıyoruz.