Mateus Mane: Neden hem Manchester United hem de Liverpool, Wolves'un çok yönlü genç yeteneğiyle anılıyor?

Mane, Gine-Bissau kökenli ebeveynlerin çocuğu olarak Portekiz'de dünyaya geldi; çocukluğunun en sevdiği anıları arasında, yerel kütüphanenin önündeki "küçük sahada" ağabeyi Marcos ve arkadaşlarıyla futbol oynamak yer alıyor.

Eve her tarafı çürük ve morluklarla dolu olarak geldiğini, ancak kendinden büyük çocuklarla mücadele etmenin sadece dayanıklılığını artırmakla kalmayıp, becerilerini de geliştirmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Nitekim, 2015 yılında annesiyle birlikte Manchester'ın Moston semtine geldiği andan itibaren, sekiz yaşındaki Mane'nin ciddi anlamda yetenekli bir çocuk olduğu belliydi.

O zamanlar tek kelime İngilizce bilmiyordu, ancak futbolu onun adına konuştu ve City Select (Manchester City tarafından yürütülen bir program), Manchester Cobras, Moston Brook ve Bee Inspired Football Academy'de bir süre geçirdikten sonra, 2023'te kulüple yeni sözleşme imzalamış bir arkadaşı tarafından Rochdale'e önerildi.

"Arkadaşım menajere benim deneme antrenmanına katılmam gerektiğini söyledi ve Tony Ellis ilk antrenmanımdan sonra beni transfer etmek istediğini söyledi!" diye açıkladı Mane. "Bir akademide olmak istiyordum, bu yüzden sözleşme imzaladım ve 18 yaş altı takımda düzenli olarak oynamaya başladım."

Altı aydan kısa bir süre sonra, A takımın Dagenham & Redbridge ile oynadığı National League maçında yedek kulübesinde yer aldı. O zamanlar henüz 16 yaşındaydı.

"Akademideki farkı görebiliyordunuz, bazıları teknik olarak çok iyiydi ve ben de amatör liglerden gelmiştim, bu yüzden bu benim için büyük bir adımdı," diye açıkladı Mane. "Ama sahaya çıkmak istiyordum. Maalesef bu gerçekleşmedi, ama bu beni daha fazlasını istemeye itti. Her zaman kendime inandım, oynamak için doğduğuma inandım."