Mateus Mane: Neden hem Manchester United hem de Liverpool, Wolves'un çok yönlü genç yeteneğiyle anılıyor?

Pereira'nın övgülerine rağmen Mane, 2025-26 sezonuna tarihsel açıdan kötü bir başlangıç yapmasının ardından 2 Kasım'da Portekizli teknik direktörün görevden alınmasına kadar Wolves formasıyla aslında hiç sahaya çıkmamıştı. Genç oyuncu, sezonun ilk dakikalarını ancak geçici teknik direktör Jamie Collins yönetiminde Chelsea karşısında geçirebildi; ardından Pereira'nın kalıcı halefi Rob Edwards'ın yönetiminde düzenli bir oyuncu haline geldi ve Edwards, 27 Aralık'ta Mane'ye Anfield'da ilk kez ilk 11'de yer verdi.
"Oynayacağımı bir gün önce yapılan toplantıda öğrendim - çok heyecanlandım," diye itiraf etti Mane. "Aileme söyledim, sonra kendime güvenim geldi. İlk başta çok gergindim, ama bir süre sonra burasının oynamak istediğin yer, olmak istediğin yer olduğunu anlıyorsun.
"Antrenmanlarda ve her maçta sahaya çıktığımda gösterdiğim çaba sayesinde bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Sadece başımı eğip çalışmaya devam ettim, durmadan çalıştım, sonra yeni teknik direktör geldi ve bana güvendi, şimdi de hak ettiğim şeyi alıyorum: sahada süre."
Edwards, üç gün sonra futbolun en ünlü stadyumlarından biri olan Old Trafford'da onu yine ilk 11'de sahaya sürdü ve Wolves, Manchester United'ı 1-1 berabere tutarak sezonun sadece üçüncü puanını alırken, Mane tartışmasız sahadaki en iyi oyuncuydu.
Ertesi hafta, Molineux'da West Ham'ı 3-0 yendikleri maçta bir penaltı kazandırdı ve ardından A takımdaki ilk golünü atarak, Premier Lig'in son sırasındaki takıma sezonun ilk galibiyetini kazandırdı.
Edwards, "Onu sık sık hatlar arasında bulduk ve o da fırsatlar yaratabildi" diyerek heyecanını dile getirdi. "Enerjisi muhteşemdi, koşuları muhteşemdi, risk aldı, şutlar çekti, top sürerek ilerledi, dönüp ileriye oynadı... tam anlamıyla parlayan bir yıldızdı."