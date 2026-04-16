Mateus Mane 50 milyon sterline mi? Manchester United ile adı anılan Wolves'un genç yıldızı için istenen fiyat çok yüksek; Everton'daki başarısızlık ise transfer konusunda bir uyarı olarak gösteriliyor

Mane'nin, henüz cilalanmaya ihtiyaç duyan bir ham elmas olduğu göz önüne alındığında, sonunda 50 milyon sterlin değerine ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, eski Wolves forveti Goodman – GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: "Bence bunu ancak zaman gösterecek. Bence örneklem büyüklüğü çok küçük. Şu anda bir Premier League kulübü ya da dünyadaki herhangi bir kulüp olsaydım, 50 milyon sterlinlik bir oyuncu görmezdim.

“Gördüğüm şey, muazzam bir potansiyele sahip biri. İçeriden aldığım bilgilere göre, ayakları yere basıyor. Harika bir tavrı var. Sıkı çalışmak istiyor. Öğrenmek istiyor. Ve futbolda mümkün olduğunca uzağa gitmek istiyor. Bunlar, genç bir oyuncu için sahip olunması gereken harika özellikler.

“Şimdi, tabii ki, bu sezon Premier Lig deneyimi kazandı. Wolves'ta kalırsa, Championship'te oynayacak. Bu yaz büyük bir transfer yapabileceğini söyleyen bir menajeri olacağından hiç şüphem yok. Ancak, tüm genç oyuncular gibi, her hafta oynayabileceği bir yere gitmedikçe, Wolves'ta kalıp Championship'te bir sezon geçirmesinin, büyük olasılıkla daha da başarılı olabileceği için onun için daha iyi olacağına hiç şüphem yok.

“Çok heyecan verici bir gelecek, 50 milyon sterlinlik bir oyuncu, henüz değil. Potansiyeli olduğu kesin.”