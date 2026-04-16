Mateus Mane 50 milyon sterline mi? Manchester United ile adı anılan Wolves'un genç yıldızı için istenen fiyat çok yüksek; Everton'daki başarısızlık ise transfer konusunda bir uyarı olarak gösteriliyor
Wolves'un talepleri: Yüksek potansiyelli Mane için fiyat belirlendi
Mane, 2024-25 sezonunun sonunda Wolves formasıyla ilk kez A takımda sahaya çıktı. Bu sezonun Aralık ayında ilk kez ilk 11’de yer aldı ve 2026’ya girerken West Ham ve Everton’a karşı arka arkaya oynanan maçlarda gol atarak gol hesabını açtı.
Yetenekli genç oyuncu o dönemde büyük ilgi görüyordu ve İngiltere'deki ve yurt dışındaki büyük kulüplerin ona ilgi duyduğu söylentileri yayılmaya başlamıştı. Portekiz U21 milli takımı oyuncusu Mane, oyununda henüz ortaya çıkmamış büyük bir potansiyele sahip, en çok umut vaat eden genç oyuncular arasında gösteriliyor.
Wolves'un, en azından şimdilik, bu yetenekten faydalanan taraf olmak istemesi anlaşılabilir bir durum. Kulüp, Premier Lig'den düşme ihtimali yüksek olsa bile, Mane'nin satışına izin vermek istemiyor ve Mane'ye yönelen istenmeyen ilgiden kurtulmak için abartılı taleplerde bulunduğu söyleniyor.
Manchester United ile adı anılan Mané, 50 milyon sterlinlik bir oyuncu olacak mı?
Mane'nin, henüz cilalanmaya ihtiyaç duyan bir ham elmas olduğu göz önüne alındığında, sonunda 50 milyon sterlin değerine ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, eski Wolves forveti Goodman – GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: "Bence bunu ancak zaman gösterecek. Bence örneklem büyüklüğü çok küçük. Şu anda bir Premier League kulübü ya da dünyadaki herhangi bir kulüp olsaydım, 50 milyon sterlinlik bir oyuncu görmezdim.
“Gördüğüm şey, muazzam bir potansiyele sahip biri. İçeriden aldığım bilgilere göre, ayakları yere basıyor. Harika bir tavrı var. Sıkı çalışmak istiyor. Öğrenmek istiyor. Ve futbolda mümkün olduğunca uzağa gitmek istiyor. Bunlar, genç bir oyuncu için sahip olunması gereken harika özellikler.
“Şimdi, tabii ki, bu sezon Premier Lig deneyimi kazandı. Wolves'ta kalırsa, Championship'te oynayacak. Bu yaz büyük bir transfer yapabileceğini söyleyen bir menajeri olacağından hiç şüphem yok. Ancak, tüm genç oyuncular gibi, her hafta oynayabileceği bir yere gitmedikçe, Wolves'ta kalıp Championship'te bir sezon geçirmesinin, büyük olasılıkla daha da başarılı olabileceği için onun için daha iyi olacağına hiç şüphem yok.
“Çok heyecan verici bir gelecek, 50 milyon sterlinlik bir oyuncu, henüz değil. Potansiyeli olduğu kesin.”
Uyarı işaretleri: Mane'nin durumu Dibling'inkine benzetiliyor
Mane’nin Premier Lig’de kalmak istemesini affetmek mümkün; zira o, bu sahneyi süsleyecek kadar yetenekli olduğu açık. Ancak, başka yerlerdeki çimlerin her zaman daha yeşil olmadığını acı bir şekilde öğrenen genç oyuncuların sayısız örneği var.
Goodman'a, geçen sezon Southampton'ın küme düşerken dikkatleri üzerine çeken ve Everton'a 35 milyon sterlin (48 milyon dolar) karşılığında transfer olan, ancak Toffees'te yedek kulübesinde kalan Tyler Dibling'in Mane için bir uyarı işareti olabileceği sorulduğunda, eski Molineux forveti şunları ekledi: “Bu mükemmel bir karşılaştırma. Bu gerçekten, gerçekten mükemmel bir karşılaştırma çünkü ikisi birbirine çok, çok benziyor.
“Genç, sanırım 18 yaşındaki delikanlılar, ya da Tyler Southampton'da oynuyordu. İkisi de, açıkçası, her hafta galibiyet almak için mücadele eden zayıf Premier Lig takımlarında oynuyor. Yine de ikisi de zayıf takımlarda parladı.
“Bu yüzden beklenti, onları daha iyi oyuncularla çevrili daha iyi bir takıma transfer etmek ve onların daha iyi hale gelmelerini sağlamaktır. Ve bu, Tyler Dibling için zor oldu. Aslında bu konuda ona biraz acıyorum, belki de tüm bunlar onun için biraz erken oldu.
“Bu, Mateus Mane transfer olursa tam olarak aynı sonucu alacağınız anlamına gelmez, çünkü tarihe bakarsanız, transfer olup başarılı olmuş ve parlak kariyerler yapmış genç oyuncular olduğunu görebilirsiniz.
“Ancak şu anda, Tyler Dibling, Mateus Mane ile gerçekten iyi bir karşılaştırma olabilir ve kariyerinizin bu aşaması için doğru olmayan, yanlış bir kulübe giderseniz neler olabileceğini gösterebilir.”
Mane'nin sözleşmesi: Molineux'daki sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
Mane, 2025 yazında Wolves ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı; bu sözleşmenin dört yıl süreli olduğu bildiriliyor. Söz konusu anlaşma, transfer bedelini yüksek tutmaya yardımcı olacak ve yakın zamanda bir satışın kararlaştırılmasına gerek kalmamasını sağlayacaktır.
O, ister eski altın rengi ister farklı renkli bir forma giyse de, şüphesiz bir aşamada düzenli olarak Premier Lig'i süsleyecek ve önünde umut vaat eden bir kariyerin büyük bir kısmı hâlâ beklediği için bu süreci aceleye getirmesine gerek yok.