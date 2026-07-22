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Mateus Fernandes muhteşem bir başlangıç yaptı! Tottenham’ın yeni transferi, Premier Lig kulübü adına ilk maçında nefes kesici bir gol attı
Rekor bedelle transfer edilen oyuncunun rüya gibi başlangıcı
Fernandes, Londra’da büyük yankı uyandıran transferinin ardından hiç vakit kaybetmeden iz bırakmayı başardı. Hotspur Way’de MK Dons ile oynanan ve seyircisiz gerçekleştirilen dostluk maçında Tottenham formasıyla ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan eski West Ham oyuncusu, Spurs taraftarları arasında şimdiden viral olan muhteşem bir bireysel hareket sergiledi. Ceza sahası dışından topu alan Portekizli milli oyuncu, direğe çarparak ağlara giden müthiş bir vole vuruşu yaptı ve kaleciye kurtarma şansı bırakmadı.
Bu gol, League One ekibine karşı alınan 1-0'lık galibiyetin belirleyici anı oldu ve vuruşun olağanüstü kalitesi, Fernandes'in yeni takım arkadaşları tarafından anında kuşatılmasına neden oldu. Bu, kulübün antrenman tesislerinde gözlerden uzak bir şekilde geçirdiği ilk günlerinde kendini tanıtmak için mükemmel bir yoldu ve onu kadroya katmak için yapılan önemli yatırımı haklı çıkardı.
- Getty Images Sport
Fernandes, ilk maçındaki kahramanlıklarını değerlendiriyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından kulüp medyasına konuşan günün kahramanı, kulüpteki ilk golünün niteliği karşısında duyduğu sevinci gizleyemedi. Fernandes, bu golün kendisi için ne kadar önemli olduğunu açıkça dile getirerek, bunun kişisel en iyi anlar listesinin en üst sıralarında yer aldığını kabul etti. “Harikaydı, değil mi? Kariyerimin en sevdiğim golüydü, hem de açık ara. İkincisi ise geçen sezondan.” Bunu daha sık yapmalıyım, ceza sahası dışından şut atmalıyım. Yapabileceğimi biliyorum," diyen 22 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra'daki yeni başlangıcının tadını açıkça çıkarırken gülümsedi.
Topa sahipken gösterdiği özgüven ve uzak mesafeden şut çekmeye olan istekliliği, West Ham'daki oyun stilinin temel bileşenleriydi ve Spurs taraftarları, bu özelliklerin yeni ortamına da sorunsuz bir şekilde yansıdığını görmekten büyük heyecan duyacaklar. Bu gol, Portekizli orta saha oyuncusunun kalitesini net bir şekilde hatırlattı ve Manchester United’ın 85 milyon sterlinlik peşin bedel talebini reddetmesinin ardından tutumunu yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Kırmızı Şeytanlar sadece 70 milyon sterlin peşin ödeme ve 15 milyon sterlin ek ödeme yapmaya hazırken, Tottenham ise tam tutarı peşin olarak ödemekten çekinmedi; bu karar, oyuncunun etkileyici ilk performansları göz önüne alındığında şimdiden karşılığını veriyor.
Kuzey Londra’da yeni bir dönem
Tottenham, Fernandes’in transferinin yanı sıra yaz aylarında yürütülen iddialı transfer hamlesinin de takımın yeniden yükselişine öncülük etmesini umuyor. Kulüp, transfer piyasasında son derece aktif bir dönem geçirerek Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Martin Dúbravka, Marcos Senesi ve Sandro Tonali gibi dikkat çeken isimleri kadrosuna katarak takımın çekirdek kadrosunu baştan aşağı yeniledi.
Bu agresif yeniden yapılanma, Spurs’un 17. sırada bitirerek küme düşmekten kıl payı kurtulduğu geçen sezonun zorlu ve çetin mücadelesinin ardından geldi. Sezonun son haftalarında kulübü küme düşmekten kurtarmak üzere Roberto De Zerbi’nin göreve getirilmesinin ardından Tottenham, artık bu zorlu günleri geride bırakmayı hedefliyor. Bu önemli takviyelerle takım, yeni sezona ligin üst sıralarına tırmanma ve Avrupa kupalarına dönüşü garantileme kararlılığıyla giriyor.
- Getty Images Sport
Premier Lig’deki zorlukların üstesinden gelmek
Tottenham’a transferiyle Fernandes, nihayet Premier Lig’deki şanssızlık döngüsünü kırmaya kararlı. Futbolcunun İngiliz futboluna ilk adımını 2024 yazında Southampton’a katılmasıyla atmıştı; burada 46 maçta dört gol attı ve yedi asist yaptı. Hem Southampton hem de West Ham'da arka arkaya iki kez küme düşme deneyimi yaşayan ve bu iki takımda toplam 38 maçta 4 gol ve 4 asist kaydeden Portekizli orta saha oyuncusu, şimdi kaderinde dramatik bir dönüş hedefliyor ve gelecek sezon Tottenham ile ligi ilk beş içinde bitirmeyi amaçlıyor.
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