Fernandes, Londra’da büyük yankı uyandıran transferinin ardından hiç vakit kaybetmeden iz bırakmayı başardı. Hotspur Way’de MK Dons ile oynanan ve seyircisiz gerçekleştirilen dostluk maçında Tottenham formasıyla ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan eski West Ham oyuncusu, Spurs taraftarları arasında şimdiden viral olan muhteşem bir bireysel hareket sergiledi. Ceza sahası dışından topu alan Portekizli milli oyuncu, direğe çarparak ağlara giden müthiş bir vole vuruşu yaptı ve kaleciye kurtarma şansı bırakmadı.

Bu gol, League One ekibine karşı alınan 1-0'lık galibiyetin belirleyici anı oldu ve vuruşun olağanüstü kalitesi, Fernandes'in yeni takım arkadaşları tarafından anında kuşatılmasına neden oldu. Bu, kulübün antrenman tesislerinde gözlerden uzak bir şekilde geçirdiği ilk günlerinde kendini tanıtmak için mükemmel bir yoldu ve onu kadroya katmak için yapılan önemli yatırımı haklı çıkardı.