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Mateus Fernandes, Manchester United'a ne kadara mal olacak? West Ham'ın 80 milyon sterlin değer biçilen orta saha oyuncusu konusunda tavrını yumuşatmasıyla transfer ücreti tahmin ediliyor
Carrick, Anderson'ı bırakıp West Ham'ın yıldızını hedefine aldı
Football Insider'a göre, Old Trafford yetkilileri yaz transfer stratejilerini hızla revize ederek, orta saha seçeneklerini güçlendirmek için ideal aday olarak Fernandes'i belirlediler. Carrick'in transfer ekibi, talep edilen astronomik ücretlerin kalan transfer bütçelerini ciddi şekilde sarsacağını fark edince, Nottingham Forest'tan Anderson için yaşanan yoğun rekabetten çekilme kararı aldı.
Kulübün teknik kadrosu, tamamen yenilenen orta sahada Atalanta'nın yıldızı Ederson'a eşlik edecek teknik yetenekli bir orta saha oyuncusu transfer etme konusunda büyük bir kararlılık gösterdi. United yetkilileri, London Stadium ekibinin hassas sözleşme durumunun, başlangıçta teklif edilenden çok daha düşük bir maliyetle birincil hedeflerini elde etmelerini sağlayacağından emin.
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West Ham mali taleplerinden vazgeçti
21 yaşındaki yıldızın, kulübünün bu değerli oyuncusu için başlangıçta 84 milyon sterlin gibi çok yüksek bir fiyat biçmesine rağmen, yaklaşık 70 milyon sterlinlik daha düşük bir bedelle başkentten ayrılmasına izin verilebilir. West Ham’ın pazarlık gücü, Premier Lig’den yaşadığı feci küme düşüşünün ardından ciddi şekilde zayıfladı ve bu durum, kulübü üst ligdeki rakiplerin saldırılarına karşı savunmasız bıraktı.
Mali dengesini sağlamak için Londra kulübü, özellikle de oyuncunun ikinci ligde oynamaya pek istekli olmadığını belirtmesi nedeniyle, onu transfer ettikten sadece 12 ay sonra eski Southampton oyuncusunun satışına izin vermek zorunda kalabilir. Bu durum, yaz aylarında bir uzlaşma sağlanması konusunda yönetim kurulundaki tartışmaları daha da hızlandırıyor.
Elit düzeydeki rekabet, hızlı hareketliliği tetikliyor
Manchester United’ın ilgisindeki ani artış, son birkaç hafta içinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen yoğun talebin büyük ölçüde etkisiyle hız kazandı. Avrupa'nın devleri Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Premier League rakibi Arsenal'in oyuncunun temsilcileriyle resmi görüşmelere başlaması, Old Trafford'daki yetkilileri oldukça endişelendirdi. En öncelikli hedeflerinden birini kaçırmamaya kararlı olan Man U, tam ölçekli bir teklif savaşının başlamasından önce anlaşmayı sonuçlandırmak için büyük bir aceleyle hareket ediyor.
Sky Sports'a göre, United yönetimi şu anda yapısal evrak işlerini tamamlıyor ve London Stadium'a sunmak üzere resmi bir açılış teklifi hazırlıyor. Henüz West Ham'ın masasına resmi bir teklif gelmemiş olsa da, zemin hazırlığı çoktan tamamlandı. United'ın Fernandes'in kişisel şartları konusunda tam bir netlik sağladığı ve oyuncu tarafında hiçbir sözleşme sorunu yaşanmayacağını öngördüğü anlaşılıyor.
- Getty Images Sport
Fernandes, orta sahayı sağlamlaştırmak için gerekli niteliklere sahip
Böylesine büyük bir transfer bedelinin yatırılmasının gerekçesi, oyuncunun olağanüstü istatistikleri ve İngiliz futboluna kusursuz bir şekilde uyum sağlamasında yatıyor. Portekizli milli oyuncu, ülkenin diğer ucuna taşındığından beri değerini katlanarak artırdı; üst düzey pres direnci ve baskı altındaki taktiksel disipliniyle dikkatleri üzerine çekti.
Fernandes, geçen sezon tüm turnuvalarda Hammers formasıyla 39 maça çıktı, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.