Mateus Fernandes, Manchester United'a ne kadara mal olacak? West Ham'ın 80 milyon sterlin değer biçilen orta saha oyuncusu konusunda tavrını yumuşatmasıyla transfer ücreti tahmin ediliyor

21 yaşındaki yıldızın, kulübünün bu değerli oyuncusu için başlangıçta 84 milyon sterlin gibi çok yüksek bir fiyat biçmesine rağmen, yaklaşık 70 milyon sterlinlik daha düşük bir bedelle başkentten ayrılmasına izin verilebilir. West Ham’ın pazarlık gücü, Premier Lig’den yaşadığı feci küme düşüşünün ardından ciddi şekilde zayıfladı ve bu durum, kulübü üst ligdeki rakiplerin saldırılarına karşı savunmasız bıraktı.

Mali dengesini sağlamak için Londra kulübü, özellikle de oyuncunun ikinci ligde oynamaya pek istekli olmadığını belirtmesi nedeniyle, onu transfer ettikten sadece 12 ay sonra eski Southampton oyuncusunun satışına izin vermek zorunda kalabilir. Bu durum, yaz aylarında bir uzlaşma sağlanması konusunda yönetim kurulundaki tartışmaları daha da hızlandırıyor.