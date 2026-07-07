Materazzi: “Hepimiz hapse girseydik bile, 2006 Dünya Kupası’nı yine de kazanırdık”

“Bugün VAR sayesinde, dünyada provokasyon nedeniyle cezalandırılan tek isim olan Materazzi’nin pek çok maçta oyundan atılmayacağı söyleniyor. Peki, o zaman şunu sorayım: O zamanlar VAR olsaydı, Avustralya maçında topa ulaşmaya çalışırken Zambrotta’ya çarptığımda – Bresciano’ya değil – oyundan atılır mıydım? Ve Malouda’ya yapılan faul gerçekten penaltıysa, neden sarı kart bile görmedim?”





“Çek Cumhuriyeti’ne gol atmayı hiç ummazdım, ama buna hazırlıklıydım: Aramızda ilk 11’de başlayacakmış gibi oynamaya hazır olmayan tek bir kişi bile yoktu. Hücumdaki duran toplar için yaptığımız antrenmanlarda, Çeklerin uyguladığı, direklerde kimse olmadan ve sıkı markajın olmadığı bu yarım ay şeklindeki bölge savunmasını simüle etmiştik. Kendime şöyle demiştim: ‘Ah, oynasaydım: bu tam bana göre bir pozisyon olurdu.’ Zıplamaya gittiğimde de aynısını düşündüm...”.





“Calciopoli skandalı bizi daha da sıkı bir grup haline getirdi, bu bilinen bir gerçek. Tam bir sığınak haline geldiğimizi, Almanya ile oynayacağımız yarı finalin tam arifesinde Savcı Palazzi’nin taleplerinin kamuoyuna açıklanmasıyla anladık. Hepimiz böyle düşünüyorduk, bazıları da fısıldayarak şöyle diyordu: ‘Ne kadar araştırırsa araştırsın, hatta buraya gelip Dünya Kupası’ndan sonra hepimizin hapse gireceğini söylese bile. Biz bu arada Dünya Kupası’nı kazanalım’.”





“Fransa maçındaki penaltılar mı? Yüzlerce kişi bana ‘Göğüs kemiğin acımıyor muydu?’ diye sordu. Adrenalin yüzünden hiçbir şey hissetmiyordum, ama aslında hiç ağrım da olmadı, ne bileyim. Penaltı noktasına gittiğimde hakem daha çok canımı sıktı: ‘Topu daha geriye koy.’ Şöyle düşündüm: ‘Hay aksi, top zaten on kilo ağırlığında, önümde bana ıslık çalan koca bir tribün var ve sen topu mı kaydırıyorsun?’. Sonra, koşuya başlamadan önce Tor di Quinto’daki antrenörüm Lallo’nun tavsiyesini tekrar düşündüm; bunu Perugia-Torino play-off maçında da kullanmıştım: ‘Direk ile köşe direği arasına vur, asla ıskalamazsın’”.