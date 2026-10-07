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Mateo Kovacic ve Kristijan Jakic, Hırvatistan'ın İspanya'ya 2-1 yenilgisini değerlendirdi
Orta saha ikilisi, son dakika golüyle yıkıldı
Hırvat orta saha oyuncuları Mateo Kovacic ile Kristijan Jakic, Mikel Merino'nun 88. dakikadaki vole golünün ev sahibini 2-1'lik yenilgiye mahkûm etmesinin ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi. Ivan Perisic'in 79. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Hırvatistan, İspanya'nın maçın son bölümündeki baskısından önce farkı ikiye çıkaracak birkaç fırsat yaratmıştı.
Jakic, bu kadar geç bir anda gol yemenin tüm soyunma odası için acı verici olduğunu kabul etti.
Jakic, "Hepimiz için gerçekten yazık" dedi. "Zor bir maçtı, özellikle de bundan önce iki iyi fırsat yakalamışken 90. dakikada skoru 2-1'e getiren golü yediğinizde."
- AFP
Kovacic, İngiltere'nin tepkisinin ardından standart talep ediyor
Kovacic, İngiltere karşısındaki önceki maçın ardından gelen yoğun eleştiriler sonrası takımın verdiği tepkiye odaklandı. Kovacic, "Bir yenilginin ardından asla mutlu olamazsınız ama tepki gösterdik, bu da gerçekten zor geçen birkaç günün ardından bizim için önemliydi" dedi.
"Maça çok iyi başladık, golü attık ve ikinciyi de bulabilirdik. Böyle bir takıma karşı golü bulamadığınızda, onlar sizi cezalandırır."
"Daha agresif olmamız ve her top için mücadele etmemiz gerekiyordu, bunu İngiltere karşısında yapamadık. Bugün ileriye doğru atılmış bir adımdı."
Jakic, İspanyolların daha üstün kalitesini kabul etti
Jakic, özellikle sayısal üstünlüğün el değiştirmesinin ardından İspanya'nın teknik üstünlüğünün sonunda Hırvatistan'ın savunma düzenini bozduğunu kabul etti. Jakic, "Onlar dünya şampiyonu ve şu anda dünyanın en iyi takımı, ayrıca bireysel olarak da bizden daha iyiler" itirafında bulundu.
"Biraz daha fazla alan bulduklarında geriye çekilmek zorunda kalıyorsunuz ve bu da işi çok zorlaştırıyor."
İspanya, galibiyeti perçinlemek için topa sahip olma oranında yüzde 67 ile oynadı.
- Sebastian Frej
Kadro, iç saha desteğine saygı duruşunda bulundu
Her iki oyuncu da Stadion Poljud'da takımı kesintisiz şekilde destekleyen 32.000 seyirciye teşekkür etti. Jakic, "Taraftarlar bizim için çok şey ifade ediyor, özellikle de ağır bir yenilginin ardından" dedi.
"Maç boyunca bizi desteklediler ve 12. oyuncumuz olduklarını gösterdiler."
Hırvatistan, gruptaki son maçında İngiltere karşısında olumlu bir sonuç almayı hedefleyecek.
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