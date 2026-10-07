Mateo Kovacic ve Kristijan Jakic, Hırvatistan'ın İspanya'ya 2-1 yenilgisini değerlendirdi

Hırvat orta saha oyuncuları Mateo Kovacic ile Kristijan Jakic, Mikel Merino'nun 88. dakikadaki vole golünün ev sahibini 2-1'lik yenilgiye mahkûm etmesinin ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi. Ivan Perisic'in 79. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Hırvatistan, İspanya'nın maçın son bölümündeki baskısından önce farkı ikiye çıkaracak birkaç fırsat yaratmıştı.

Jakic, bu kadar geç bir anda gol yemenin tüm soyunma odası için acı verici olduğunu kabul etti.

Jakic, "Hepimiz için gerçekten yazık" dedi. "Zor bir maçtı, özellikle de bundan önce iki iyi fırsat yakalamışken 90. dakikada skoru 2-1'e getiren golü yediğinizde."