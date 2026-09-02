21. yüzyılın başlarında Brighton, kulübün varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda büyük endişe yaşıyordu. Bu tehdit sonunda savuşturuldu, ancak Goldstone Ground'dan ayrıldıktan sonra futbolda adeta göçebe bir dönem geçirildi; kısa süreliğine Gillingham'a gidildi ve sonunda, atletizm için özel olarak inşa edilmiş pek de ideal olmayan Withdean Stadium'un koşullarına geçildi.

Kulübün ömür boyu taraftarı olan Bloom, 2009'da sahneye çıktı. Bugün etkileyici Amex Stadium olarak bilinen stat için planların hayata geçirilmesine yardımcı olurken, yedi sezon boyunca League One'dan Premier League'e yükselişi de yönetti. Son dokuz yıl ise en üst ligde geçen bir dönem oldu.

Brighton Conference League'e katılma hakkı kazanarak yeniden Avrupa'ya dönüyor ve biraz daha fazlasını yirmi yıl önce transfer bütçesi ve stat planlama izni bulmakta zorlanırken bu seviyelere çıkılabileceğini çok az kişi öngörebilirdi.