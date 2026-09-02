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‘Matematik sihirbazı’ Tony Bloom, Brighton’da beklentileri nasıl aştı: Kupa peşindeki taraftar-yönetici, sadece ‘cömert bir hayırsever’ olmanın ötesinde
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Brighton için Withdean'dan Konferans Ligi'ne
21. yüzyılın başlarında Brighton, kulübün varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda büyük endişe yaşıyordu. Bu tehdit sonunda savuşturuldu, ancak Goldstone Ground'dan ayrıldıktan sonra futbolda adeta göçebe bir dönem geçirildi; kısa süreliğine Gillingham'a gidildi ve sonunda, atletizm için özel olarak inşa edilmiş pek de ideal olmayan Withdean Stadium'un koşullarına geçildi.
Kulübün ömür boyu taraftarı olan Bloom, 2009'da sahneye çıktı. Bugün etkileyici Amex Stadium olarak bilinen stat için planların hayata geçirilmesine yardımcı olurken, yedi sezon boyunca League One'dan Premier League'e yükselişi de yönetti. Son dokuz yıl ise en üst ligde geçen bir dönem oldu.
Brighton Conference League'e katılma hakkı kazanarak yeniden Avrupa'ya dönüyor ve biraz daha fazlasını yirmi yıl önce transfer bütçesi ve stat planlama izni bulmakta zorlanırken bu seviyelere çıkılabileceğini çok az kişi öngörebilirdi.
Bloom, Amex Stadı'nın inşasının finansmanına yardımcı oldu
McGhee, İskoç teknik adamın kulübün 125 yıllık tarihi kutlanırken ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ galerisinin açılışını da görmüş olmasıyla, o sürecin bir bölümünde yer aldı ve ilk yapı taşlarının nasıl döşendiğini GOAL'e şöyle anlattı: “İzni aldık, Dick Knight ve onun kampanyasıyla sahil boyunca yürüyüşler yapılıyordu, ben de konuşmalarda söz alıyor ve bir stadyumumuz olması gerektiğini, bunun için bize izin verilmesi gerektiğini savunuyordum.
“İzni aldık ama sonra onu inşa etme konusunda hiçbir imkânımız yoktu. Ardından elbette Tony devreye girdi. Ama o noktada bence insanlar sadece, sadece diyorum, Tony'nin yalnızca bir stadyumun inşasını finanse edeceğini düşünüyordu.
“Onun beraberinde ne getirdiğini, hırsı ve vizyonu açısından, bunun yeni bir stadyumun ötesinde olduğunu; antrenman tesisini, altyapıyı ve kulübü bugün taşıdığı seviyeyi fark etmediler. Yani Tony devreye girdiğinde bile ne elde ettiklerini tam olarak anlamadılar.”
- Getty
Bloom, Brighton taraftarı olarak yönetim kurulunda söz sahibi oluyor
Bloom, Brighton taraftarlarının kendisinin de paylaştığı hayali yaşamasına yardımcı oldu; McGhee ise eski spor bahisçisi ve poker oyuncusunun etkisi hakkında şunları ekledi: “Ben düzenli olarak Ray Bloom'u görüyorum. Kendisi, benim teknik direktör olduğum dönemde yöneticiydi ve cuma günleri Brighton'daki Topolino'sta Dick Knight ile benimle öğle yemeğinde düzenli olarak buluşurdu. Bana her zaman matematik dehası olan genç yeğeninden söz ederdi. Bu yüzden Tony'yi daha çocukken duymuştum, neye dönüşeceğini anlamamdan çok önce. Yani, aralarında harika bir bağ var.
“Villa maçında bir salonda öğle yemeğindeydim; orası Harry Bloom Salonu. Yani ailesinin kulüple geçmişi çok eskilere dayanıyor; hem yönetici hem de taraftar olarak. Dolayısıyla eminim ki bunu Brighton halkı için yaptığı kadar ailesi için de yaptı.”
Brighton gözünü büyük kupalara dikti
Brighton, üçüncü ve dördüncü lig şampiyonluklarının yanı sıra Community Shield'i kazandı ve 1983 FA Cup finalinde ikincilik elde etti. Kulüp, mümkün olan en kısa sürede önemli bir kupa kazanmakta kararlı.
Bu hedef doğrultusunda konuşan McGhee, şöyle dedi: “Bence Tony bu işin içinde cömert bir hayırsever olmak için değil. Bence bir şeyler kazanmak istiyor ve bunu başarabilecek bir takım oluşturmak için gerekli adımları atıyor. Bu yıl Avrupa'da şansları var, artık her yıl da yurt içindeki kupalardan birinde şansları oluyor.
“Premier League'i kazanma şansları olduğunu düşünmüyorum ama bence uygun şartlar ve iyi bir kura ile kendilerini rahatlıkla FA Cup finalinde bulabilirler. Buna yaklaştılar. Ya da League Cup'ta. Bence bu, kaçınılmaz ilerleyiş.”
- Michael Cheetham
Brighton, yıldönümü kutlanırken Avrupa'ya yükseldi
Martıların 125 yıllık tarihini anlatan yeni kalıcı galeri, 15 Ağustos'ta Brighton Museum & Art Gallery'de açıldı. İnteraktif sergi, İngiliz futbolunun en dirençli kulüplerinden birinin hikâyesini anlatmak için ikonik objeleri, değerli hatıra eşyalarını, arşiv materyallerini, film görüntülerini ve kişisel hikâyeleri bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, BHAFC'yi ve kulübün bir asırdan uzun süredir şehrin kalbindeki yerini şekillendiren zaferleri, aksilikleri ve belirleyici anları keşfedecek.
Brighton, Carabao Cup üçüncü turunda Manchester United ile karşılaşacak ve bu, burada erken dönemde ciddi bir sınav anlamına geliyor. Ayrıca Konferans Ligi'nde Panathinaikos ve Getafe gibi takımlarla eşleşti; West Ham, Chelsea ve ezeli rakip Crystal Palace'ın son dönemde gösterdiği gibi, bu organizasyonda Avrupa zaferi yaşanabiliyor.
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