Masum bir kurban… Ravinia, Ancelotti ve Vinícius yüzünden eleştirilerin odağında

Ancelotti, Gabriel Martinelli’yi sol ofansif orta saha oyuncusu olarak, Luis Henrique’yi ise kanat oyuncusu olarak sahaya sürmeyi denedi.

Rafinha da bu hafta, ayağındaki kabarcıklar nedeniyle takım arkadaşlarından farklı bir tempoda antrenman yaptı.

11 numaralı forma sahibi, eleştirenlerini susturmak için güçlü bir yanıt vermesi gerekiyor ve İtalyan teknik direktörünün sürekli yaptığı değişikliklerin bedelini ödüyor gibi görünüyor; çünkü Ancelotti onu çok yönlü bir taktik kartı olarak kullanıyor, bazen Vinícius'un hareketlerini kapatmak için sol ofansif orta saha oyuncusu olarak sahaya sürüyor, bazen de takıma ortalar kazandıran sağ kanat oyuncusu olarak sahaya sürüyor; ancak oyun kuruculuktan ve gerçek bir etki yaratmaktan uzak kalıyor.

"Sport" gazetesi, sorunun özünün Ancelotti’nin Ravinia’ya Vinícius’a davrandığı gibi davranmaması olduğunu vurguladı. Ancelotti, Ravinia’nın takım içindeki rolünü küçülttü ve potansiyelini sınırlayan ikincil taktiksel görevler verdi; bu da onun parlamasını ve fark yaratmasını zorlaştırıyor.