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Masum bir kurban… Ravinia, Ancelotti ve Vinícius yüzünden eleştirilerin odağında

FEATURES
Brezilya - Haiti
Brezilya
Haiti
Dünya Kupası
Raphinha
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Brezilya

Brezilya milli takımının imajı, Dünya Kupası’ndaki ilk maçının ardından büyük ölçüde zedelendi ve teknik direktör Carlo Ancelotti, Haiti karşısında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Bu gelişme, son günlerde takım arkadaşlarına göre daha az antrenman yapan kanat oyuncusu Raphinha'nın maçta yer alıp almayacağına dair şüphelerin devam etmesiyle birlikte geldi.

Grup aşamasının ilk turunda Fas ile 1-1 berabere kalan Brezilya'nın, taraftarlarının güvenini geri kazanmak için tek bir seçeneği var: Haiti'yi yüksek bir skorla yenmek.

"Sport" gazetesi, değişiklik yapma niyetini zaten açıklayan Ancelotti'nin planının, turnuva süresince zamanını değerlendirerek henüz bulamadığı ideal kadroya ulaşmaya dayandığını belirtti.

Son altı gün boyunca Ancelotti birden fazla diziliş denedi ve tüm işaretler, Brezilya ile çıktığı yolda başlangıçta kullandığı 4-2-4 düzenine geri dönebileceğini gösteriyor. Ancelotti, Haiti’yi ezici bir skorla mağlup etmek ve mümkün olan en büyük gol farkını elde etmek amacıyla hücum ağırlıklı bir kadroya güvenecek.

Brezilya taraftarları ve medyanın sert eleştirilerinin odağında yer alan Ravinia ise artık ilk 11'deki yerini garanti edemiyor. 

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ravenia farklı bir tempoda antrenman yapıyor

    Ancelotti, Gabriel Martinelli’yi sol ofansif orta saha oyuncusu olarak, Luis Henrique’yi ise kanat oyuncusu olarak sahaya sürmeyi denedi. 

    Rafinha da bu hafta, ayağındaki kabarcıklar nedeniyle takım arkadaşlarından farklı bir tempoda antrenman yaptı.

    11 numaralı forma sahibi, eleştirenlerini susturmak için güçlü bir yanıt vermesi gerekiyor ve İtalyan teknik direktörünün sürekli yaptığı değişikliklerin bedelini ödüyor gibi görünüyor; çünkü Ancelotti onu çok yönlü bir taktik kartı olarak kullanıyor, bazen Vinícius'un hareketlerini kapatmak için sol ofansif orta saha oyuncusu olarak sahaya sürüyor, bazen de takıma ortalar kazandıran sağ kanat oyuncusu olarak sahaya sürüyor; ancak oyun kuruculuktan ve gerçek bir etki yaratmaktan uzak kalıyor.

    "Sport" gazetesi, sorunun özünün Ancelotti’nin Ravinia’ya Vinícius’a davrandığı gibi davranmaması olduğunu vurguladı. Ancelotti, Ravinia’nın takım içindeki rolünü küçülttü ve potansiyelini sınırlayan ikincil taktiksel görevler verdi; bu da onun parlamasını ve fark yaratmasını zorlaştırıyor.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brezilya kadrosunda beklenen değişiklikler

    As kadrodan çıkarılması beklenen en önemli isim ise, Fas karşısında ilk yarıda yaşanan kaosun ardından sert eleştirilere maruz kalan ve devre arasında sahayı terk etmek zorunda kalan Casemiro’dur. 

    Kasimero’nun yerine Fabinho’nun geçmesi bekleniyor; tıpkı Atlas Aslanları karşısında oynanan ikinci yarıda olduğu gibi. O maçta Brezilya’nın performansı belirgin bir şekilde iyileşmiş ve orta sahadaki hakimiyet kaybı durdurulmuştu.

    4-2-4 dizilişine geçilmesi durumunda, Lucas Paquetá yerini sağ kanadı güçlendirecek olan kanat oyuncusu Luis Henrique'ye bırakacak.

    Forvet hattında ise eleştirilere rağmen Ancelotti, Matheus Cunha yerine Igor Thiago’ya bir kez daha şans verebilir. 

    Brezilya taraftarlarının gözdesi haline gelen Real Madrid forveti Endrick ise hücumda üçüncü seçenek olmaya devam edecek.

    Savunmada ise, savunma oyuncusu Ibáñez’in bu pozisyonda denenmesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Danilo’nun sağ bek pozisyonunda görev alması bekleniyor; bu denemenin turnuva boyunca tekrarlanması olası görünmüyor.

    Sol kanatta ise, Rus takımı Zenit'te vasat bir performans sergileyen Douglas Santos, kariyerinin son aşamalarına gelen ve eskisi gibi fiziksel kondisyon ve güce sahip olmayan Alex Sandro'nun yerine ilk 11'de oynamaya devam edecek.

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