Masum bir kurban… Ravinia, Ancelotti ve Vinícius yüzünden eleştirilerin odağında

Brezilya milli takımının imajı, Dünya Kupası’ndaki ilk maçının ardından büyük ölçüde zedelendi ve teknik direktör Carlo Ancelotti, Haiti karşısında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Bu gelişme, son günlerde takım arkadaşlarına göre daha az antrenman yapan kanat oyuncusu Raphinha'nın maçta yer alıp almayacağına dair şüphelerin devam etmesiyle birlikte geldi.
Grup aşamasının ilk turunda Fas ile 1-1 berabere kalan Brezilya'nın, taraftarlarının güvenini geri kazanmak için tek bir seçeneği var: Haiti'yi yüksek bir skorla yenmek.
"Sport" gazetesi, değişiklik yapma niyetini zaten açıklayan Ancelotti'nin planının, turnuva süresince zamanını değerlendirerek henüz bulamadığı ideal kadroya ulaşmaya dayandığını belirtti.
Son altı gün boyunca Ancelotti birden fazla diziliş denedi ve tüm işaretler, Brezilya ile çıktığı yolda başlangıçta kullandığı 4-2-4 düzenine geri dönebileceğini gösteriyor. Ancelotti, Haiti’yi ezici bir skorla mağlup etmek ve mümkün olan en büyük gol farkını elde etmek amacıyla hücum ağırlıklı bir kadroya güvenecek.
Brezilya taraftarları ve medyanın sert eleştirilerinin odağında yer alan Ravinia ise artık ilk 11'deki yerini garanti edemiyor.