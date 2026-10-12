Messi, futbolda mükemmelliğin en önemli ölçütü olmaya devam ediyor. Son projesinde ise bayrağı özenle seçilmiş bir grup genç futbolcuya devrediyor. Arjantinli ikon, “futbolun geleceğini yeniden yazmak” için gereken özgün niteliklere sahip olduğuna inandığı on oyuncu belirledi. Uzun süredir iş birliği yaptığı Adidas’la yürüttüğü büyük bir kampanya kapsamında başlatılan bu girişim, yalnızca Avrupa’nın köklü devlerine değil, dünyanın farklı bölgelerinden yeteneklere odaklanıyor.

Messi sık sık Arjantin futbolunun romantizmiyle ilişkilendirilse de listesi şaşırtıcı derecede geniş bir uluslararası bakış açısı ortaya koyuyor. Sporun yeni dönemini temsil eden on “bölüm” seçen Messi, genç yaşlarına rağmen profesyonel düzeyde şimdiden dikkat çeken oyunculara odaklanıyor.