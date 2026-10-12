Getty Images Sport
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Mastantuono'ya yer yok! Messi, aralarında sürpriz isimlerin de bulunduğu geleceğin 10 futbol yıldızını seçti
Gelecek nesil için seçilen az sayıda isim
Messi, futbolda mükemmelliğin en önemli ölçütü olmaya devam ediyor. Son projesinde ise bayrağı özenle seçilmiş bir grup genç futbolcuya devrediyor. Arjantinli ikon, “futbolun geleceğini yeniden yazmak” için gereken özgün niteliklere sahip olduğuna inandığı on oyuncu belirledi. Uzun süredir iş birliği yaptığı Adidas’la yürüttüğü büyük bir kampanya kapsamında başlatılan bu girişim, yalnızca Avrupa’nın köklü devlerine değil, dünyanın farklı bölgelerinden yeteneklere odaklanıyor.
Messi sık sık Arjantin futbolunun romantizmiyle ilişkilendirilse de listesi şaşırtıcı derecede geniş bir uluslararası bakış açısı ortaya koyuyor. Sporun yeni dönemini temsil eden on “bölüm” seçen Messi, genç yaşlarına rağmen profesyonel düzeyde şimdiden dikkat çeken oyunculara odaklanıyor.
- Getty Images Sport
Arjantin'in en parlak isimleri göz ardı edildi
Messi'nin seçiminde belki de en şaşırtıcı nokta, tanınmış birçok Arjantinli yurttaşına yer vermemesi. Şu anda Fiorentina'da kiralık oynayan Real Madrid'in gözde ismi Franco Mastantuono'ya yönelik büyük beklentilere ve Nico Paz'ın Como'daki son dönemdeki yükselişine rağmen iki oyuncu da son listeye giremedi.
Listeye giren tek Arjantinli Tomas Aranda oldu. A millî takımda ilk maçına çıkarak şimdiden takdir toplayan Boca Juniors'ın genç yeteneği, Messi'nin bu özel ilk 10 listesinde yer almayı hak ettiğini düşündüğü tek yurttaşı.
Dünyanın dört bir yanından sürpriz isimler
Erkekler listesindeki bazı isimler henüz geniş kitlelerce tanınmasa da gözlemciler tarafından çok beğeniliyor. Arsenal'den Max Dowman İngiliz isimler arasında yer alırken, Tijuana'nın Meksikalı yeteneği Gilberto Mora da listeye girdi. Eintracht Frankfurt'un Türk orta saha oyuncusu Can Uzun, Crystal Palace'ın gelecek vadeden oyuncusu Zavier Gozo, Como'dan Jesus Rodriguez ve AZ Alkmaar'dan Kees Smit, Avrupa'nın seçkin altyapılarından Kuzey Amerika'nın yükselen pazarlarına uzanan listeyi tamamlıyor.
İlk listesinin üzerinden altı yıl geçen Inter Miami'nin süper yıldızı, zirveye çıkmasını beklediği genç yıldızları üçüncü kez seçiyor. Daha önce Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Jadon Sancho ve Mason Mount gibi isimleri en gözde genç yetenekleri arasında göstermişti.
- Getty Images Sport
Kadın futbolunun dahil edilmesi
Messi, ileri görüşlü bir adımla listesini erkek futboluyla sınırlı tutmadı ve geleceğin yıldızları olarak gördüğü üç kadın futbolcuyu da seçti. Arjantinli efsanenin listesinde Nordsjaelland'dan Chloe Sarwie, Lyon'un Brezilyalı yeteneği Giovanna Waksman ve Hamburg'dan genç Alman futbolcu Lotta Wrede yer aldı. Bu kapsayıcı yaklaşım, Messi'nin profesyonel kadın futbolundaki hızlı gelişimin ve mevcut yetenek düzeyinin farkında olduğunu gösteriyor.
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