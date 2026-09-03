Inter'in eski başkanı Massimo Moratti, aile şirketi Saras'ın Cagliari'yi devralan iş insanları grubuna nasıl katıldığını ve Sardinya ekibini 1970'te Serie A şampiyonluğuna nasıl taşıdığını anlatırken, bunun Gigi Riva'nın Juventus'a gitmesini engellemek için yapıldığını söyledi: "Babam, Juventus'un neredeyse satın aldığı Gigi Riva'yı almasını istemiyordu" dedi Il Mattino'ya verdiği röportajda. "Bizim de Sardinya'ya gönülden bir bağlılığımız vardı. Bu yüzden birkaç gün içinde kulübü gizlice satın aldık. Böylece Riva da Juventus'a gitmedi."
Getty Images Sport
Çeviri:
Massimo Moratti: “Gigi Riva’nın Juventus’a gitmesini engellemek için Cagliari’yi gizlice satın aldım. Geçmişte bana Napoli’yi teklif ettiler, Inter’e sahip olduğum için vazgeçtim”
Napoli’nin satın alınmasına hayır
Ardından, kulübün iflasının ve sonrasında Serie C’den yeniden başlamasının ardından kendisine Napoli’nin teklif edildiği dönemi anlattı. “Serie A’daki meslektaşım olan bir başkan, Güney’e yatırım yapmam ve o tarihi kulübü yeniden ayağa kaldırmam için bunun benim büyük fırsatım olduğunu söylemek üzere beni neredeyse şafakta uyandırdı. O şehri de, o taraftar grubunu da tanıyorum ve Napoli gibi bir kulübü tüm zamanını ve bütün tutkusunu adayarak yönetmeyecek bir başkanı hak edemezlerdi. Benim Inter’im vardı ve başka bir şeyle dikkatimin dağılmasına izin veremezdim”.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun