Ardından, kulübün iflasının ve sonrasında Serie C’den yeniden başlamasının ardından kendisine Napoli’nin teklif edildiği dönemi anlattı. “Serie A’daki meslektaşım olan bir başkan, Güney’e yatırım yapmam ve o tarihi kulübü yeniden ayağa kaldırmam için bunun benim büyük fırsatım olduğunu söylemek üzere beni neredeyse şafakta uyandırdı. O şehri de, o taraftar grubunu da tanıyorum ve Napoli gibi bir kulübü tüm zamanını ve bütün tutkusunu adayarak yönetmeyecek bir başkanı hak edemezlerdi. Benim Inter’im vardı ve başka bir şeyle dikkatimin dağılmasına izin veremezdim”.