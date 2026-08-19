Massimo Mauro: “Juventus’ta Douglas Luiz tek bir pası bile yanlış atmıyor, biraz daha fazla koşsa...”

Massimo Mauro, eski Juventus orta saha oyuncusu ve şu anda yorumculuk yapan isim, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Juventus hakkında konuştu: "Vicario ve Lucumì ile artık mozaik tamamlandı, her mevkide alternatifi olan, tüm bölgelerde yedeği bulunan bir kadro oluştu. En ideali, çok güvenilir bir oyun kurucu da gelmiş olsaydı olurdu".





Mauro sözlerini şöyle sürdürdü: "Douglas Luiz var; teknik açıdan çok iyi bir oyuncu, tek bir pası bile yanlış atmıyor. Biraz daha koşsa, biraz daha dinamik olsa, Spalletti'nin oynattığı oyun için ideal futbolcu olurdu. Daha etkili olması gerekiyor, oysa güzel paslar atan bir oyuncu ama buna her zaman gerek yok. Ancak bence bunu başarabilir, çünkü teknik açıdan bu kadar iyi olan birinin takımı eline alma kişiliğine sahip olması gerekir".



