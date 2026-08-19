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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Massimo Mauro: “Juventus’ta Douglas Luiz tek bir pası bile yanlış atmıyor, biraz daha fazla koşsa...”

Juventus
D. Luiz

Juventus’un eski oyuncusu, Juventus’un transfer gündemini değerlendirdi

Massimo Mauro, eski Juventus orta saha oyuncusu ve şu anda yorumculuk yapan isim, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Juventus hakkında konuştu: "Vicario ve Lucumì ile artık mozaik tamamlandı, her mevkide alternatifi olan, tüm bölgelerde yedeği bulunan bir kadro oluştu. En ideali, çok güvenilir bir oyun kurucu da gelmiş olsaydı olurdu".


Mauro sözlerini şöyle sürdürdü: "Douglas Luiz var; teknik açıdan çok iyi bir oyuncu, tek bir pası bile yanlış atmıyor. Biraz daha koşsa, biraz daha dinamik olsa, Spalletti'nin oynattığı oyun için ideal futbolcu olurdu. Daha etkili olması gerekiyor, oysa güzel paslar atan bir oyuncu ama buna her zaman gerek yok. Ancak bence bunu başarabilir, çünkü teknik açıdan bu kadar iyi olan birinin takımı eline alma kişiliğine sahip olması gerekir".


  • Son olarak, Vicario hakkında: "Kendini ikinci planda kalmış hissedebileceği gibi bir risk var mı? Sanmıyorum çünkü transfer edilen bir oyuncunun, şu ya da bu isim gelmedi diye bunu düşünmesi gerektiğine inanmıyorum. Artık Perin'le birlikte forma için mücadele edecek ve güzel olan da bu: Spalletti'nin tüm oyuncular arasında büyük bir rekabet yaratabileceğine eminim. Bu unsur ne kadar fazla olursa, futbolcular o kadar form tutar ve bunu korur. Juventus oyuncularının hepsi tetikte olmak zorunda, çünkü Yildiz dışında sanırım hiçbirinin yeri garanti değil".

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