Massimo Mauro, Juventus, Napoli ve Udinese'nin eski kanat oyuncusu olarak Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, başka konuların yanı sıra Juventus ve Milan hakkında konuştu.
"Bence Amorim ile Spalletti'nin sorunları biraz aynı. Takımları, kapanan savunmalara karşı oynamak zorunda kaldıklarında oldukça kötü bir görüntü sergiliyor. Sorunlar, hiç orta yapmayan ve santrfora hiç pas vermeyen kanat oyuncuları üzerinden oyunu kurmaya devam etme isteğinden kaynaklanıyor. Yaptıkları tek şey içeri kat edip şut çekmek. Ama sonunda her biri yılda 4 gol atıyorsa bununla bir yere varılamaz. Juventus ile Milan'ın tek oyun alternatifi kanat oyuncuları: Onlar bir şey yapmazsa hücumda çıkış yolu kalmıyor. Öyle ki örneğin, Juventus, Cagliari'de ancak Alajbegovic oyuna girip gerektiği gibi iki orta yaptıktan sonra iki-üç gol pozisyonu yarattı. Genel olarak hepsi iyi oyuncular ama takımın hücum oyununun merkezindeki isimler olamazlar."