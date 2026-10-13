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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Massimo Mauro: "Juventus'ta Douglas Luiz sıradan bir oyuncu. Hiç risk almıyor, bir metrelik paslar veriyor."

Juventus
D. Luiz
Serie A

Eski Juventus kanat oyuncusu, Juventus’un Brezilyalı futbolcusunu tanımlarken sözünü sakınmıyor.

Massimo Mauro, Juventus, Napoli ve Udinese'nin eski kanat oyuncusu olarak Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, başka konuların yanı sıra Juventus ve Milan hakkında konuştu.


"Bence Amorim ile Spalletti'nin sorunları biraz aynı. Takımları, kapanan savunmalara karşı oynamak zorunda kaldıklarında oldukça kötü bir görüntü sergiliyor. Sorunlar, hiç orta yapmayan ve santrfora hiç pas vermeyen kanat oyuncuları üzerinden oyunu kurmaya devam etme isteğinden kaynaklanıyor. Yaptıkları tek şey içeri kat edip şut çekmek. Ama sonunda her biri yılda 4 gol atıyorsa bununla bir yere varılamaz. Juventus ile Milan'ın tek oyun alternatifi kanat oyuncuları: Onlar bir şey yapmazsa hücumda çıkış yolu kalmıyor. Öyle ki örneğin, Juventus, Cagliari'de ancak Alajbegovic oyuna girip gerektiği gibi iki orta yaptıktan sonra iki-üç gol pozisyonu yarattı. Genel olarak hepsi iyi oyuncular ama takımın hücum oyununun merkezindeki isimler olamazlar."


  • "Her iki takımın da hücum hattında kaliteli oyuncu eksikliği var. Bu bölge genel olarak ikisinde de vasat: Ne Amorim’in ne de Spalletti’nin takımında savunma arkasına pas atma düşüncesi var. Douglas Luiz, örneğin, kalıpların dışına çıkmayan bir oyuncu. Hiç risk almıyor, bir metrelik paslar veriyor ve kapanan takımlara karşı yaratıcı bir çözüm üretemiyor. Üstelik Juventus, Yildiz’in yokluğuyla da baş etmek zorunda. Bu bir bahane olmamalı ama Yildiz kesinlikle Juventus kadrosunun en önemli oyuncusu. Bu yüzden Roma bana Milan ve Juventus’tan çok daha donanımlı görünüyor. Kötü başlamasına rağmen Napoli’den de."


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