"Her iki takımın da hücum hattında kaliteli oyuncu eksikliği var. Bu bölge genel olarak ikisinde de vasat: Ne Amorim’in ne de Spalletti’nin takımında savunma arkasına pas atma düşüncesi var. Douglas Luiz, örneğin, kalıpların dışına çıkmayan bir oyuncu. Hiç risk almıyor, bir metrelik paslar veriyor ve kapanan takımlara karşı yaratıcı bir çözüm üretemiyor. Üstelik Juventus, Yildiz’in yokluğuyla da baş etmek zorunda. Bu bir bahane olmamalı ama Yildiz kesinlikle Juventus kadrosunun en önemli oyuncusu. Bu yüzden Roma bana Milan ve Juventus’tan çok daha donanımlı görünüyor. Kötü başlamasına rağmen Napoli’den de."



