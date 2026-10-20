Üst üste alınan kötü sonuçların Napoli taraftarlarını huzursuz etmesiyle Allegri üzerindeki baskı arttı. Venezia karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0'lık yenilginin ardından görevdeki geleceğine ilişkin söylentiler yoğunlaştı. Allegri ile Napoli yönetimi arasındaki ilişki hakkında da çok sayıda spekülasyon yapıldı. Teknik direktör, basın toplantısının yapıldığı sabah da görüştüğü De Laurentiis ile düzenli olarak iletişimde olduğunu doğruladı.

Allegri, görevine ilişkin tartışmaları geride bırakmak istedi. Teknik direktör, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Bu sabah da onunla konuştum. Sözlerin pek işe yaramadığına inanıyorum; sahaya çıkıp sonuç almamız gerekiyor. Gerisi boş laf" dedi.