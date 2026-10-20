Getty Images Sport
Çeviri:
Massimiliano Allegri, zorlu başlangıç sürerken Bodo/Glimt maçı öncesinde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'le kritik görüşmeler yaptığını açıkladı
Zorlu başlangıcın ardından Allegri üzerindeki baskı artıyor
Üst üste alınan kötü sonuçların Napoli taraftarlarını huzursuz etmesiyle Allegri üzerindeki baskı arttı. Venezia karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0'lık yenilginin ardından görevdeki geleceğine ilişkin söylentiler yoğunlaştı. Allegri ile Napoli yönetimi arasındaki ilişki hakkında da çok sayıda spekülasyon yapıldı. Teknik direktör, basın toplantısının yapıldığı sabah da görüştüğü De Laurentiis ile düzenli olarak iletişimde olduğunu doğruladı.
Allegri, görevine ilişkin tartışmaları geride bırakmak istedi. Teknik direktör, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Bu sabah da onunla konuştum. Sözlerin pek işe yaramadığına inanıyorum; sahaya çıkıp sonuç almamız gerekiyor. Gerisi boş laf" dedi.
- AFP
Allegri, Avrupa'da derhal reaksiyon istiyor
Baskıya rağmen Allegri, görevindeki geleceğe ilişkin kamuoyu önünde tartışmaya girmek yerine takımının sahadaki performansıyla yanıt vermekte kararlı görünüyor. Napoli'nin, rakibinin ileri çıktığı tek ciddi atakta gol yediği Venezia yenilgisinin ardından teknik direktör, oyuncularından daha yüksek konsantrasyon istiyor. Şampiyonlar Ligi, Roma ile oynanacak önemli lig maçı öncesinde gidişatı tersine çevirmek ve ivme kazanmak için kritik bir fırsat sunuyor.
Allegri, "Yarın akşamki maça odaklanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç bizi bekliyor, özellikle de puan tablosunda yükselmek açısından. Galibiyet bize özgüven kazandırır. Ardından cumartesi günü, ligde şu anda çok iyi giden Roma ile karşılaşacağız" dedi.
Taktiksel esneklik ve kadro rotasyonu
Son dönemdeki form düşüşüne rağmen Allegri, paniğe kapılmayı veya kadro derinliğine ilişkin ilkelerinden vazgeçmeyi reddediyor. Sıkışık bir maç takvimi yaklaşırken Juventus'un eski teknik direktörü, takımdaki her oyuncunun katkı vermeye hazır olması gerektiğini vurguluyor. Tek bir kötü performansın bir oyuncunun kulüpteki geleceğini belirlememesi gerektiğini söyleyen Allegri, sürekli taktik denemeler yapmak yerine takım olarak gelişmenin önemine dikkat çekti.
“Bir oyuncunun tek bir maçta iyi oynamaması, kalitesini kaybettiği anlamına gelmez. Bir de önümüzde duran başka bir sorun var: Bir ayda dokuz maçımız var, sonraki ay da dokuz maç daha oynayacağız. Bütün oyuncuların kendi özellikleri ve kaliteleriyle katkı verebileceğine inanıyorum. Şu anda bazıları o kadar iyi performans göstermiyor ama belki yeniden toparlanacaklar. Herkese güveniyoruz çünkü bir sezonu sadece 11 oyuncuyla geçirebileceğinizi düşünemezsiniz,” diye açıkladı.
- AFP
Avrupa'daki savunma zaaflarını gidermek
Napoli'nin Bodo/Glimt maçı öncesindeki en büyük endişesi, gol yemeden maç tamamlamakta zorlanan savunması olmaya devam ediyor. Allegri, genel olarak sergilenen oyunun kabul edilebilir düzeyde olduğunu ancak rakiplerin kolayca gol bulmasının önemli bir sorun teşkil ettiğini kabul etti.
Allegri, “Performanslara bakarsak iyi oynadığımız maçlar da oldu. Sorun, çok kolay gol yememiz. Oyuncular da bunun farkında, bu yüzden daha fazlasını yapmamız gerekiyor,” dedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun