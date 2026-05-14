Massimiliano Allegri, Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle AC Milan'dan ayrılmayı düşünüyor

Allegri ile Ibrahimovic arasındaki mevcut gerginlik, Milan’ın Arsenal’e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından Emirates Stadyumu’nun soyunma odasında yaşanan meşhur 2012 çatışmasını yansıtıyor. İlginç bir şekilde, o çatışma da bir kaleci meselesinden kaynaklanmıştı; bu durum, Ibrahimovic’in aktif futbolculuk günlerinden beri gerginliklerle dolu olan ilişkilerini gözler önüne seriyor.

Olayı anlatan İsveçli efsane, şunları söyledi: "Arsenal'e 3-0 yenilmiştik ve Allegri çok mutluydu. Doğru, turu geçmiştik ama bu gülünecek bir durum değildi ve ben de ona bunu söyledim. Allegri şöyle cevap verdi: 'Sen, Ibra, kendini düşün, sen batırdın...' Ona onun batırdığını söyledim... korkmuştu, o yüzden yedek kulübesine iki kaleci getirmişti."