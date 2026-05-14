Massimiliano Allegri, Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle AC Milan'dan ayrılmayı düşünüyor
San Siro'da kargaşa
Milan'daki iç gerginlikler kırılma noktasına ulaştı; teknik direktör Allegri, zehirli bir "herkes herkese karşı" atmosferi içinde giderek daha fazla yalnız kalıyor. Corriere della Sera'ya göre, Nisan ayı başında Napoli'ye yenildikten sonra Allegri ile Ibrahimovic arasında gerginlik patlak verdi. Bu gerginliğin tetikleyicisi, gelecek sezon için üçüncü kaleci seçimi konusunda yaşanan anlaşmazlıktı. Bu sürtüşme, sahadaki endişe verici performansla aynı zamana denk geliyor. Rossoneri, son altı maçında sadece bir galibiyet alabildi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı ciddi tehlikeye girdi.
Tarihi gerginlik yeniden su yüzüne çıkıyor
Allegri ile Ibrahimovic arasındaki mevcut gerginlik, Milan’ın Arsenal’e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından Emirates Stadyumu’nun soyunma odasında yaşanan meşhur 2012 çatışmasını yansıtıyor. İlginç bir şekilde, o çatışma da bir kaleci meselesinden kaynaklanmıştı; bu durum, Ibrahimovic’in aktif futbolculuk günlerinden beri gerginliklerle dolu olan ilişkilerini gözler önüne seriyor.
Olayı anlatan İsveçli efsane, şunları söyledi: "Arsenal'e 3-0 yenilmiştik ve Allegri çok mutluydu. Doğru, turu geçmiştik ama bu gülünecek bir durum değildi ve ben de ona bunu söyledim. Allegri şöyle cevap verdi: 'Sen, Ibra, kendini düşün, sen batırdın...' Ona onun batırdığını söyledim... korkmuştu, o yüzden yedek kulübesine iki kaleci getirmişti."
Taktiksel engelleme ve güvensizlik
Allegri'nin, İbrahimoviç'in taktiksel tavsiyelerde bulunmak amacıyla Rafael Leao ve Youssouf Fofana gibi yıldız oyunculara doğrudan telefon ettiği algılanan müdahalesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı söyleniyor. İbrahimoviç'in kulüp tesislerinden uzak durduğu ve ikilinin artık birbirleriyle konuşmadığı belirtiliyor. Ayrıca, teknik direktör kulübün transfer stratejisindeki şeffaflık eksikliğinden de hoşnutsuz. Ocak ayında fon bulunmadığı söylenmesine rağmen, kulüp yönetimi aniden Jean-Philippe Mateta için 30 milyon avroluk bir transferi onayladı. Allegri, bu kaosa rağmen kamuoyu önünde diplomatik bir tavır sergilemeye devam ediyor ve son olarak "Hedefim mümkün olduğunca uzun süre kalmak" dedi.
Allegri için karar zamanı
Serie A'da oynanacak önümüzdeki 180 dakika, Milan'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek ve muhtemelen Allegri'nin şu anda Haziran 2027'ye kadar süren sözleşmesini erken sonlandırması için son tetikleyici unsur olacak. San Siro'dan ayrılması durumunda, 2011 Scudetto şampiyonluğunu kazanan teknik direktörün, Giovanni Malago'nun yönetimindeki İtalya milli takımına geçeceği yönünde güçlü söylentiler var. Bu arada, Ibrahimovic kulübün "güçlü adamı" olarak gücünü pekiştirmeye hazır görünüyor. Söylentilere göre, yaz aylarında yapılacak büyük çaplı yeniden yapılanmayı denetlemek üzere Fabio Paratici'yi yeni sportif direktör olarak atamayı planlıyor.