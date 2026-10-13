AFP
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Massimiliano Allegri, Scott McTominay hakkında önemli bir açıklama yaptı ve Napoli'de Kevin De Bruyne ile rüya gibi bir ortaklığın sinyalini verdi
Allegri, McTominay'i kadroya almayı değerlendiriyor
Frosinone karşısında ligde aldığı iyi bir galibiyetin ardından Napoli, Villarreal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçına odaklandı. Şampiyonlar Ligi'nde ivme yakalamak isteyen Napoli'de Allegri, McTominay hakkında umut verici bir açıklama yaptı. Eski Manchester United oyuncusu tam olarak hazır hâle gelmek için çalışmalarını sürdürürken Allegri, artık ilk 11'de başlama ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti.
“Olabilir ama sahaya çıkacak 11'e henüz tam olarak karar vermedim. Cumartesi günü uzun süre oynamamış oyuncular forma giydi. Yarın sabah durumlarına bakıp maçın nasıl geçeceğini öngörmeye çalışacağım,” diyen Allegri, McTominay'nin durumuyla ilgili soruyu Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda yanıtladı.
- Getty Images Sport
Taktiksel esneklik ve De Bruyne faktörü
İlk 11 tercihinin ötesinde, Napoli gündemindeki konuların başında McTominay ile Kevin De Bruyne'ün olası iş birliği geliyor. Allegri iki oyuncuyu överken mevcut fiziksel durumları konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Takımı için değişmez bir formül olduğu fikrini reddeden teknik direktör, kadrosunu her rakibin gerektirdiklerine ve yıldız oyuncularının fiziksel durumuna göre belirlemeyi tercih ettiğini söyledi.
Teknik direktör, "İyi oyuncuların birlikte oynaması gerektiğine inanıyorum ama bu, içinde bulunulan döneme de bağlı. McTominay iki aydır oynamıyor. De Bruyne 5 Ağustos'ta geldi ve iyi bir fiziksel duruma ulaşmaya çalışıyor. Ancak 'her zaman' diye bir şey yok; böyle düşünmek meseleyi fazla basite indirgemek olur" dedi.
Sistemi ve rotasyonu ele almak
İtalyan teknik direktör, özellikle üçlü ve dörtlü savunma arasındaki tartışma üzerinden diziliş değişikliklerine fazlasıyla odaklanan eleştirmenlere de yanıt verdi. Allegri’ye göre takımın taktik kimliğini katı rakamlar değil, oyuncuların özellikleri belirliyor. Kadrosunun sunduğu çeşitlilikten memnun olduğunu vurgulayan Allegri, herkesin en iyi fiziksel durumuna ulaşmasını sağlamak için rotasyona devam edeceğini söyledi.
“Bu konuda genel kanının tam tersini düşünüyorum: Dizilişlerden söz etmek meseleyi basite indirgemek oluyor. Bunlar saha içinden çok bar sohbetlerine konu olan tartışmalar ama herkesin aynı fikirde olması gerekmiyor. Çok iyi oyunculardan oluşan bir kadrom olduğunu söylüyorum. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da var. Biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Oyuncuları yönetirken ve değiştirirken şanslı olmamız da gerekecek; her şeyden önce onlara yeniden en iyi durumlarına ulaşma fırsatı vermeliyiz. Çarşambadan itibaren Anguissa, Olivera ve Alisson yeniden takımda olacak. Biraz sabırla, yavaş yavaş yeniden düzene gireceğiz,” dedi.
- Getty Images Sport
İlk 11’deki kesin isimler ve forvet hattındaki ikilemler
Villarreal maçı öncesinde Allegri, kalede Vanja Milinkovic-Savic'in başlayacağını, orta sahadaki tercih sıralamasında ise Billy Gilmour'un şu anda Stanislav Lobotka'nın önünde olduğunu doğruladı. Teknik direktör, son dönemde gol bulmakta zorlanan Lorenzo Lucca'nın formuna da değindi. Genç forvetin çalışma isteğinin yüksek olduğunu belirten Allegri, İtalya millî takım oyuncusundan sakin kalmasını istedi ve gollerin zamanla geleceğini söyledi.
“Şu anda herkesin toparlanması önemli. Böylece kadroyu ‘doğru tahmin etme’ şansım olur. Gilmour, millî takımda çok sayıda maç oynadığı için cumartesi günü yedek kulübesindeydi. Villarreal karşısında Lobotka'ya göre daha avantajlı. Milinkovic-Savic mi, Meret mi? Milinkovic-Savic oynayacak. Millî takımdan döndü, Meret ise sakatlıktan dönüyor. Lucca zor bir dönemden geçiyor ama çalışma isteği iyi. Sabırlı olmalı, çünkü goller gelecektir. Santrfor seçenekleri o ve Hojlund; sakin kalmalı,” diyerek sözlerini tamamladı.
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