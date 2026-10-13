Frosinone karşısında ligde aldığı iyi bir galibiyetin ardından Napoli, Villarreal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçına odaklandı. Şampiyonlar Ligi'nde ivme yakalamak isteyen Napoli'de Allegri, McTominay hakkında umut verici bir açıklama yaptı. Eski Manchester United oyuncusu tam olarak hazır hâle gelmek için çalışmalarını sürdürürken Allegri, artık ilk 11'de başlama ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti.

“Olabilir ama sahaya çıkacak 11'e henüz tam olarak karar vermedim. Cumartesi günü uzun süre oynamamış oyuncular forma giydi. Yarın sabah durumlarına bakıp maçın nasıl geçeceğini öngörmeye çalışacağım,” diyen Allegri, McTominay'nin durumuyla ilgili soruyu Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda yanıtladı.