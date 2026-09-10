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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Massimiliano Allegri, Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Napoli'nin Avrupa'nın "en güçlü" takımı Arsenal'i durdurmakta çaresiz kaldığını kabul etti

M. Allegri
Arsenal
SSC Napoli
Şampiyonlar Ligi
SSC Napoli - Arsenal
Premier Lig
Serie A

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Stadio Diego Armando Maradona'da Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları kıl payı yenilginin ardından Mikel Arteta'nın Arsenal'ini Avrupa'nın elit ekiplerinden biri olarak övdü. Karşılaşmanın büyük bölümünde dirençli kalmalarına rağmen İtalyan teknik adam, zorlanan takımının sonunda konuk ekibin kalitesine karşılık veremediğini kabul etti.

  • Odegaard inatçı direnci kırdı

    Arsenal, Şampiyonlar Ligi serüvenine çarşamba gecesi zorlu bir galibiyetle başladı ve İtalya’da dirençli Napoli’yi mağlup etti. Kulüp kaptanı Martin Odegaard fark yaratan isim oldu; ikinci yarıda sahneye çıkarak konuk ekibe üç puanı getirdi.

    Arteta’nın ekibi maça baştan itibaren kontrolü eline aldı ancak ilk bölümde büyük üstünlüğünü gollere çevirmekte zorlandı. Arsenal, mücadele boyunca etkileyici şekilde 26 şut çekti ve sonunda kaptanı ev sahibinin savunmasını aşarak kilidi açtı.


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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Allegri, Arteta'nın elit kadrosunu övdü

    Son düdüğün ardından konuşan Allegri, konuk takımı övgüye boğarken kendi oyuncularını eleştirmeyi reddetti. Napoli teknik patronu, takımının, kendi değerlendirmesine göre en üst seviyede oynayan bir rakibe karşı takdire şayan bir performans ortaya koyduğunu düşündü.

    Allegri, "Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı iyi bir maç çıkardık" dedi. "İlk yarı oldukça dengeliydi, ardından ikinci yarıda tempoyu yükselttiler. Bence bu akşam olağanüstü bir rakibe karşı iyi bir performans sergiledik."

    İtalyan teknik adam, takımının dağıldığı anı da net şekilde işaret ederek Arsenal'in keskin hücum bağlantılarına dikkat çekti. "Ne yazık ki, takip edemediğimiz bir verkaçta yakalandık" diye ekledi. "Bunu çok iyi yapıyorlar."


  • Napoli'nin endişe verici düşüşü sürüyor

    Allegri, üst düzey bir rakibe karşı savunmadaki sağlamlıklarından olumlu sonuçlar çıkarmaya istekli olsa da, bu sonuç Serie A ekibi için zorlu bir dönemi daha da ağırlaştırdı. Napoli, artık tüm kulvarlarda üst üste üç yenilgi almış durumda.

    Arsenal Napoli'ye gelmeden önce Como ve Inter'e karşı alınan mağlubiyetler, ligdeki kampanyalarını zaten raydan çıkarmıştı. Ancak Allegri, Avrupa'daki performanslarının toparlanma ve bundan sonra savunmada istikrar için bir yol haritası sunduğuna inanıyor.

    "İyi savunma yaptık; Como ve Inter'e karşı da böyle savunma yapsaydık muhtemelen kaybetmezdik" dedi. "Üst üste üç yenilgiden geliyoruz ama moralimizi bozamayız çünkü bugün çocuklara hiçbir konuda kusur bulamam. Böyle savunma yaptığımızda gol atmak zor oluyor."


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    Yurt içinde yeniden toparlanmak

    Napoli, endişe verici düşüşünü durdurmaya çalışırken şimdi toparlanmak zorunda. Allegri'nin ekibi, pazar günü Bologna'yı ağırlayacak; iç saha taraftarı önünde moral verecek bir galibiyet alıp kabus gibi süren mağlubiyet serisini sona erdirmeyi umuyor.

    Bu arada Arsenal, Avrupa'daki ivmesini yeniden iç sahneye taşımaya çalışacak. Premier League şampiyonu, Sunderland ile karşılaşmak üzere Stadium of Light'a gidecek; üstünlüğünü tekrarlamayı ve galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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