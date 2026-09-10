Son düdüğün ardından konuşan Allegri, konuk takımı övgüye boğarken kendi oyuncularını eleştirmeyi reddetti. Napoli teknik patronu, takımının, kendi değerlendirmesine göre en üst seviyede oynayan bir rakibe karşı takdire şayan bir performans ortaya koyduğunu düşündü.

Allegri, "Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı iyi bir maç çıkardık" dedi. "İlk yarı oldukça dengeliydi, ardından ikinci yarıda tempoyu yükselttiler. Bence bu akşam olağanüstü bir rakibe karşı iyi bir performans sergiledik."

İtalyan teknik adam, takımının dağıldığı anı da net şekilde işaret ederek Arsenal'in keskin hücum bağlantılarına dikkat çekti. "Ne yazık ki, takip edemediğimiz bir verkaçta yakalandık" diye ekledi. "Bunu çok iyi yapıyorlar."



