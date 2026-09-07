De Bruyne'un kadroya dahil edilmesi, 83. Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadan önce Napoli orta sahasına kendini kanıtlamış üst düzey bir kalite katıyor. Belçikalı oyun kurucu, kariyerinde Arsenal'a karşı tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta sekiz gol attı.

Son yıllardaki performansı da aynı derecede etkileyici; Arsenal'a karşı son 17 ilk 11 başlangıcında 12 gole katkı yaptı, son üç karşılaşmalarında ise üç gol ve iki asist üretti.

Rasmus Hojlund'un da De Bruyne'un servisinden faydalanması bekleniyor; daha önce Sporting CP'ye karşı De Bruyne'un iki asistiyle iki gol kaydetmişti.