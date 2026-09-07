LaPresse
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Massimiliano Allegri Şampiyonlar Ligi değişiklikleri planlarken Kevin De Bruyne, Arsenal karşısında Napoli formasıyla ilk 11'de başlamaya hazırlanıyor
De Bruyne ilk 11’de ilk kez başlamaya hazırlanıyor
Corriere dello Sport'a göre Napoli, çarşamba gecesi Stadio Diego Armando Maradona'da Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı için hazırlıklarına Castel Volturno'da yeniden başladı. Teknik direktör Massimiliano Allegri, San Siro'da hafta sonunda Inter'e karşı alınan can yakıcı yenilginin ardından önemli kadro değişiklikleri planlıyor.
Kevin De Bruyne, hücum hattında Antonio Vergara'nın yerine geçerek Napoli formasıyla ilk kez ilk 11'de başlamaya hazırlanıyor.
Bu karşılaşma, kariyerinde en fazla gol attığı takıma karşı sahaya çıkacak olan De Bruyne için ayrıca önem taşıyor.
- Jonathan Moscrop
Belçikalı oyun kurucu, Arsenal'a karşı ölümcül istatistiğiyle öne çıkıyor
De Bruyne'un kadroya dahil edilmesi, 83. Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadan önce Napoli orta sahasına kendini kanıtlamış üst düzey bir kalite katıyor. Belçikalı oyun kurucu, kariyerinde Arsenal'a karşı tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta sekiz gol attı.
Son yıllardaki performansı da aynı derecede etkileyici; Arsenal'a karşı son 17 ilk 11 başlangıcında 12 gole katkı yaptı, son üç karşılaşmalarında ise üç gol ve iki asist üretti.
Rasmus Hojlund'un da De Bruyne'un servisinden faydalanması bekleniyor; daha önce Sporting CP'ye karşı De Bruyne'un iki asistiyle iki gol kaydetmişti.
Allegri, kadroda daha fazla rotasyon yapmayı düşünüyor
Allegri, De Bruyne'nin kadroya girişiyle birlikte birkaç taktiksel değişikliği de değerlendiriyor. Mathias Olivera, Napoli'nin dörtlü savunmasında sol bek pozisyonu için Leonardo Spinazzola ile rekabet ediyor.
Orta sahada ise Billy Gilmour, yoğun maç temposunun ardından yorgunluk nedeniyle San Siro'da oyundan alınan Stanislav Lobotka'nın yerine geçebilir.
Bununla birlikte Napoli, UEFA'ya lig aşaması için sunulan kadro listesine dahil edilmeyen Alessandro Buongiorno, Davide Marianucci ve Gennaro Giovane'den hâlâ yoksun.
- Orange Pictures
McTominay ameliyatı ve yoğun fikstür
Napoli, orta saha oyuncusu Scott McTominay ile ilgili gelen haberle kadroda yeni bir aksama riskiyle karşı karşıya. İskoçya milli oyuncusu, iyi huylu bir aritmiyi düzeltmek için önümüzdeki saatlerde İngiltere'de ameliyat olacak, ancak Napoli'nin UEFA listesinde yer almaya devam ediyor.
Allegri, Avrupa sınavlarının hemen ardından gelecek Bologna ve Fiorentina maçlarıyla birlikte yoğun fikstürü yönetmek zorunda.
Napoli, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak için De Bruyne'ın İngiliz rakiplere karşı olağanüstü istatistiğinden yararlanmayı hedefleyecek.
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