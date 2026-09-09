Getty Images Sport
Çeviri:
Massimiliano Allegri, Napoli Şampiyonlar Ligi kapışmasına hazırlanırken Arsenal'ın "en büyük gücü" konusunda temkinli
Allegri, Arsenal'ın taktiksel evrimini değerlendirdi
Napoli Teknik Direktörü, Arteta'nın son dört yılda Emirates Stadyumu'nda ortaya koyduğu "olağanüstü işi" övdü. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmeye hazırlanırken Allegri, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine yükselmesinin ve Avrupa'nın ağır toplarından biri haline gelmesinin temel nedeni olarak savunmadaki sağlamlığı gösterdi. Arsenal bu sezon üç maçta sadece tek gol yedi.
Maç öncesinde basına konuşan Allegri, Premier League şampiyonu için övgü dolu ifadeler kullandı ve şöyle dedi: "Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalisti ve Premier League'i kazandı. Mikel Arteta son dört yılda olağanüstü bir iş yaptı. Savunmalarını toparlamayı iyi başardı, çünkü Arsenal çok az gol yiyor ve takım olarak birlikte hareket ediyor. En büyük güçleri bu."
- Getty Images Sport
Napoli, Avrupa’da yeniden itibar arıyor
İtalyan devi, yeni teknik direktörü yönetiminde Serie A'da üst üste aldığı yenilgilerle iç lig sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Allegri, Şampiyonlar Ligi sahnesinin sezonlarını ateşlemek için gerekli kıvılcımı sağlayacağını umuyor, ancak kuzey Londra ekibine karşı bir şansları olacaksa takım olarak ortaya koydukları çalışma temposunu geliştirmeleri gerektiğini de kabul etti.
Allegri, zihinsel bir değişimin gerekliliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yarın, Serie A'dan farklı bir organizasyon, bir nevi mini lig; burada bir sonraki tura yükselmeyi garantilemek için 12 puana ihtiyacımız var.
"Bu maçın zorluklarını biliyoruz; bu maça gururla ve iyi bir iş çıkarma arzusuyla çıkmalıyız. Avrupa'nın en iyilerinden biriyle karşı karşıyayız, Avrupa size farklı bir motivasyon ve adrenalin verir.
"Top bizde değilken takım olarak daha iyi savunma yapmalıyız, çünkü şu ana kadar hem Como hem de Inter karşısında bu konuda beklentilerin altında kaldık.
"Adım adım ilerlemeliyiz ama aynı zamanda inancımız da olmalı, çünkü Şampiyonlar Ligi hepimizin sahip olması gereken bir hedef. Bu bizi ileriye taşıyacak."
Di Lorenzo kusursuz bir performans talep ediyor
Kaptan Giovanni Di Lorenzo da teknik direktörünün görüşlerini yineledi ve Partenopei'nin son dönemde kendilerine sorun yaratan konsantrasyon kayıplarını kaldıramayacağını kabul etti. Geçen yıl turnuvada 36 takım arasında 30. sırada yer alan İtalyan milli oyuncu, Arteta'nın iyi organize olmuş ekibine karşı kendilerini test ederek Napoli'nin bu seviyeye ait olduğunu kanıtlamaya kararlı.
Di Lorenzo, "Bu maç doğru zamanda geliyor, çünkü bir yenilginin ardından hemen yeniden sahaya çıkmak iyi oluyor" dedi. "Şampiyonlar Ligi'ne güçlü başlamak istiyoruz, iyi bir maça hazırız ve geçen hafta yaptığımız hataları analiz ettik. Yapılan hataların üzerinden tekrar geçtik.
"Bir devrede üç gol yemenin bizi mutlu eden bir şey olmadığını biliyorum, bu açıkça hata yaptığımız anlamına geliyor ve yarından itibaren daha iyisini yapmalıyız."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyonlar Ligi'nde seviye o kadar yüksek ki en küçük hatada bile cezalandırılıyorsunuz, bu yüzden sonuç almak için kusursuz bir performansa ihtiyacımız var.
"Maçın bazı anlarını daha iyi kontrol etmek ve neler olduğunu anlamak için takım halinde savunma yapmayı denemeliyiz. Topla birlikte de savunma yapmalıyız.
"Onlar güçlü bir takım, seviyemizi görmek için önemli bir test. Daha iyisini yapmak istediğimiz büyük bir organizasyondayız."
- Getty Images Sport
Arsenal, İtalya yolculuğunda ulaşım aksaklığıyla karşı karşıya
Birleşik Krallık'taki hava trafiği sorunları, Arsenal'ın hazırlıklarını bir miktar aksattı ve takımın İtalya'ya uçuşunda ciddi bir gecikmeye yol açtı. Lojistik sıkıntıya ve Cristhian Mosquera'nın yokluğuna rağmen Arsenal, Jurrien Timber'ın maç kadrosuna dönüşüyle moral bulurken, Napoli ise Scott McTominay'nin geçirdiği son ameliyatın ardından onsuz bir düzene göre plan yapmak zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun