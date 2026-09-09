Massimiliano Allegri, Napoli Şampiyonlar Ligi kapışmasına hazırlanırken Arsenal'ın "en büyük gücü" konusunda temkinli

İtalyan devi, yeni teknik direktörü yönetiminde Serie A'da üst üste aldığı yenilgilerle iç lig sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Allegri, Şampiyonlar Ligi sahnesinin sezonlarını ateşlemek için gerekli kıvılcımı sağlayacağını umuyor, ancak kuzey Londra ekibine karşı bir şansları olacaksa takım olarak ortaya koydukları çalışma temposunu geliştirmeleri gerektiğini de kabul etti.

Allegri, zihinsel bir değişimin gerekliliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yarın, Serie A'dan farklı bir organizasyon, bir nevi mini lig; burada bir sonraki tura yükselmeyi garantilemek için 12 puana ihtiyacımız var.

"Bu maçın zorluklarını biliyoruz; bu maça gururla ve iyi bir iş çıkarma arzusuyla çıkmalıyız. Avrupa'nın en iyilerinden biriyle karşı karşıyayız, Avrupa size farklı bir motivasyon ve adrenalin verir.

"Top bizde değilken takım olarak daha iyi savunma yapmalıyız, çünkü şu ana kadar hem Como hem de Inter karşısında bu konuda beklentilerin altında kaldık.

"Adım adım ilerlemeliyiz ama aynı zamanda inancımız da olmalı, çünkü Şampiyonlar Ligi hepimizin sahip olması gereken bir hedef. Bu bizi ileriye taşıyacak."