AFP
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Massimiliano Allegri, Napoli'nin Frosinone'u yenmesinin ardından 'olağanüstü' Kevin De Bruyne'ün kariyerini uzatabilecek taktik değişikliği açıkladı
Allegri, De Bruyne'e daha derin bir rol önerdi
Allegri, kulübün Frosinone karşısında aldığı ikna edici galibiyetin ardından De Bruyne'un etkisini övdü. Belçikalı oyun kurucu son üçüncü bölgede belirleyici bir güç olmaya devam ederken, teknik direktörü taktiksel bir evrimin onun Serie A'daki uzun ömürlülüğünün anahtarı olabileceğine inanıyor. Allegri, orta sahanın sıra dışı teknik yeteneğinin, maç kondisyonunu geliştirmeyi sürdürürken onu daha gerideki oyun kurucu rolü için doğal bir seçenek hâline getirdiğini söyledi.
"Kevin, Milan'da oyuna girdiğinde iyi iş çıkardı. Milli takımı için oynadığında kazanıyor, gol atıyor ve olumlu yorumlar alıyor, ama o olağanüstü bir oyuncu. Eğer geriden oyun kurucu olarak oynamaya başlarsa kariyerini uzatır, ancak hâlâ daha ileride eğlenmek istiyor" dedi Allegri, Sky Sport Italia'ya.
- Getty Images Sport
De Bruyne'nin fiziksel durumunu ele almak
De Bruyne, maçın son düdüğüyle birlikte gelen son vuruşta Giovane'nin geriye çıkardığı topu gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi ve kendisinin de maçtaki ikinci golünü attı. De Bruyne'nin dönüş sürecine değinen teknik direktör, oyun kurucunun takım arkadaşları David Neres ve Frank Anguissa ile birlikte uzun bir aranın ardından hâlâ en iyi fiziksel seviyesine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Geri dönen bu oyuncuların fiziksel durumunun geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan çalıştırıcı, takımın enerjisinin düştüğü anlarda ceza sahası çevresinde savunma anlamında daha sağlam kalmaları ve etkilerini en üst düzeye çıkarmaları gerektiğini belirtti.
"Tıpkı Neres ya da geçen yıl Anguissa'da olduğu gibi, yaşadığı sorun nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bizim, uzun süre oynamayan bu oyuncuların fiziksel durumunu geliştirmemiz gerekiyor. Önemli olan şu ki biraz enerjimiz eksildiğinde ceza sahası çevresinde daha sağlam olmalı ve daha fazla etki yaratmalıyız," dedi teknik direktör.
Badiashile'i eleştirilerin ardından savunmak
De Bruyne'ün üstün performansının ötesinde Allegri, savunmacı Benoit Badiashile'i son dönemde medyanın eleştirilerinden koruma fırsatını da kullandı. Stoper, San Siro'da Inter'e karşı oynanan bir önceki maçın ardından sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı, ancak teknik direktörü tek bir münferit olayın bir oyuncunun itibarını ya da kadro içindeki kalitesini belirlememesi gerektiğinde ısrar etti. Allegri, son performansları etrafındaki gürültüye rağmen Fransız oyuncunun savunma planlarının önemli bir parçası olmaya devam ettiği konusunda nett i.
"Oyuncuları tek bir hataya göre yargılayamazsınız. Futbolda hepimiz hata yaparız ve bazen bu hatalar size maça mal olur. Milano'da hatayı yapan ben olmuş olabilirdim; belki de diğerlerini yerinden oynatmadan birini oyuna sokmak daha iyi olurdu. Bir oyuncu, kim olduğu ve sezon boyunca ne yaptığı üzerinden değerlendirilmelidir. Oyuncu tartışmaya açık değil," diyen Allegri, sözlerini net bir şekilde ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Yüksek baskı ve kaçan fırsatlar
Napoli teknik direktörü, takımının ilk düdükten itibaren ortaya koyduğu agresif yaklaşımdan genel olarak memnundu. Ancak, rakiplerin yeniden maça ortak olmasına izin vermemek için ekibin gol önünde daha bitirici olması gerektiğini kabul etti. Çok sayıda pozisyon üretilmesine rağmen, son bölgede son vuruşu yapamamak sezon kritik bir döneme girerken gelişim gösterilmesi gereken alanlardan biri olmayı sürdürüyor.
"İyi olan şey, başlangıçtaki arzumuz ve agresifliğimizdi. Teknik oyun açısından, kaleyi bulamadığımız altı ya da yedi pozisyonumuz vardı ve Frosinone'ye karşı hücumu sonuçlandırmazsanız, üzerinize gelirler. İkinci yarıda biraz daha savunmacı oynadık çünkü çok fazla enerji harcamıştık. Gol atmak için üç ya da dört fırsatımız vardı ve son tercihi kaçırmamalısınız; bir gol atılmalıydı," diye konuştu teknik adam.
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