Massimiliano Allegri, Napoli'nin Frosinone'u yenmesinin ardından 'olağanüstü' Kevin De Bruyne'ün kariyerini uzatabilecek taktik değişikliği açıkladı

Allegri, kulübün Frosinone karşısında aldığı ikna edici galibiyetin ardından De Bruyne'un etkisini övdü. Belçikalı oyun kurucu son üçüncü bölgede belirleyici bir güç olmaya devam ederken, teknik direktörü taktiksel bir evrimin onun Serie A'daki uzun ömürlülüğünün anahtarı olabileceğine inanıyor. Allegri, orta sahanın sıra dışı teknik yeteneğinin, maç kondisyonunu geliştirmeyi sürdürürken onu daha gerideki oyun kurucu rolü için doğal bir seçenek hâline getirdiğini söyledi.

"Kevin, Milan'da oyuna girdiğinde iyi iş çıkardı. Milli takımı için oynadığında kazanıyor, gol atıyor ve olumlu yorumlar alıyor, ama o olağanüstü bir oyuncu. Eğer geriden oyun kurucu olarak oynamaya başlarsa kariyerini uzatır, ancak hâlâ daha ileride eğlenmek istiyor" dedi Allegri, Sky Sport Italia'ya.