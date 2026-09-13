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SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Massimiliano Allegri, Napoli'nin Bologna'yı yenmesinin ardından Kevin De Bruyne'nin sakatlığına ilişkin endişeleri küçümsedi

M. Allegri
K. De Bruyne
SSC Napoli
SSC Napoli - Bologna
Bologna
Serie A

Massimiliano Allegri, bugün Serie A'da Bologna karşısında alınan dar farkla galibiyetin ardından Kevin De Bruyne ile ilgili yaşanan geç sakatlık korkusunun yalnızca kramp olduğunu doğruladı. Napoli teknik direktörü, yıldız orta sahasıyla ilgili endişeleri yatıştırırken, mevcut iç lig sezonundaki ilk iç saha galibiyetini almak için ortaya koydukları öfke ve kararlılık nedeniyle takımını da övdü.

  • De Bruyne ciddi bir sakatlıktan kurtuldu

    Napoli, bugün Bologna karşısında 66. dakikada Stanislav Lobotka'nın attığı belirleyici golle kritik bir 1-0'lık galibiyet aldı. Bu zafer kulübü Serie A puan durumunda altı puanla dokuzuncu sıraya taşıdı, ancak oyunun son bölümünde kenara alınmasının ardından dikkatler hızla De Bruyne'ün durumuna çevrildi.

    Ancak Massimiliano Allegri, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada değişikliğin tamamen önlem amaçlı olduğunu söyleyerek endişeleri hızla giderdi. Allegri, "Çok fazla enerji harcadı, kramp girdi" diyerek oyuncunun ciddi bir sorun yaşamadığını doğruladı.

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    Allegri, tutumu ve taktikleri övdü

    Teknik direktör, oyuncularının ortaya koyduğu kararlılıktan memnun kaldı ve önceki maçlarla kıyaslandığında tutumlarında belirgin bir değişim olduğunu vurguladı. Allegri, "Bugün maç, öfkeyle istendi ve kazanıldı; Como ile Inter arasında eksik olan da buydu. Orada bazı iyi şeyler yapmış olsak da fazla yüzeyseldik" dedi. Ayrıca De Bruyne'nin forvete yakın, daha ileri bir rolde oynamasına da destek verdi.

    "Bence Kevin tüm hayatı boyunca orada oynadı. Kendine alan yaratma konusunda, ne zaman daha derine gelmesi gerektiğini anlama konusunda o kadar iyi ki bunun üzerine tartışmak neredeyse imkânsız. Topu kontrol etme şekline ve pas verme biçimine bakınca tamamen farklı olduğu görülüyor. Yaşı gereği dikkatli yönetilmesi gerekiyor" diye ekledi.

  • Lorenzo Lucca için kritik tavsiye

    Allegri, özellikle Lorenzo Lucca başta olmak üzere oyuna sonradan giren oyuncularının kritik etkisine de dikkat çekti; genç forvet, kırılgan üstünlüğün korunmasına yardımcı olmak için maçın ilerleyen bölümünde oyuna alındı. Teknik direktör, sahaya çıkmadan önce genç hücumcuya verdiği basit talimatı da açıkladı.

    "Oyuna girecekti ve ona şunu söyledim: omuzlarını aç. İyi girdi, Arsenal maçında da öyle yapmıştı. Bunlar gelişebilecek iyi çocuklar. Mental olarak özgüvene ihtiyaçları var," diye açıkladı Allegri. Bologna'nın daha önce Arthur Theate'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti ve bu sonuçla takım 1 puanla 16. sırada kaldı.

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  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Erken ivmenin üzerine koyarak

    Napoli, yaklaşan milli ara öncesinde pazar günü Fiorentina ile karşılaşmaya hazırlanırken şimdi bu ivmenin üzerine koymaya çalışacak. Ana oyun kurucusunun ciddi bir sorun yaşamamasının yarattığı rahatlamayla Allegri, daha iyi maç yönetimine ihtiyaç duyduklarını vurguladı ve bu zorlu iç saha galibiyetinin kulüp için sağlam bir temel oluşturmasını umduğunu belirtti.

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