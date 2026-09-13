Getty Images Sport
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Massimiliano Allegri, Napoli'nin Bologna'yı yenmesinin ardından Kevin De Bruyne'nin sakatlığına ilişkin endişeleri küçümsedi
De Bruyne ciddi bir sakatlıktan kurtuldu
Napoli, bugün Bologna karşısında 66. dakikada Stanislav Lobotka'nın attığı belirleyici golle kritik bir 1-0'lık galibiyet aldı. Bu zafer kulübü Serie A puan durumunda altı puanla dokuzuncu sıraya taşıdı, ancak oyunun son bölümünde kenara alınmasının ardından dikkatler hızla De Bruyne'ün durumuna çevrildi.
Ancak Massimiliano Allegri, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada değişikliğin tamamen önlem amaçlı olduğunu söyleyerek endişeleri hızla giderdi. Allegri, "Çok fazla enerji harcadı, kramp girdi" diyerek oyuncunun ciddi bir sorun yaşamadığını doğruladı.
- AFP
Allegri, tutumu ve taktikleri övdü
Teknik direktör, oyuncularının ortaya koyduğu kararlılıktan memnun kaldı ve önceki maçlarla kıyaslandığında tutumlarında belirgin bir değişim olduğunu vurguladı. Allegri, "Bugün maç, öfkeyle istendi ve kazanıldı; Como ile Inter arasında eksik olan da buydu. Orada bazı iyi şeyler yapmış olsak da fazla yüzeyseldik" dedi. Ayrıca De Bruyne'nin forvete yakın, daha ileri bir rolde oynamasına da destek verdi.
"Bence Kevin tüm hayatı boyunca orada oynadı. Kendine alan yaratma konusunda, ne zaman daha derine gelmesi gerektiğini anlama konusunda o kadar iyi ki bunun üzerine tartışmak neredeyse imkânsız. Topu kontrol etme şekline ve pas verme biçimine bakınca tamamen farklı olduğu görülüyor. Yaşı gereği dikkatli yönetilmesi gerekiyor" diye ekledi.
Lorenzo Lucca için kritik tavsiye
Allegri, özellikle Lorenzo Lucca başta olmak üzere oyuna sonradan giren oyuncularının kritik etkisine de dikkat çekti; genç forvet, kırılgan üstünlüğün korunmasına yardımcı olmak için maçın ilerleyen bölümünde oyuna alındı. Teknik direktör, sahaya çıkmadan önce genç hücumcuya verdiği basit talimatı da açıkladı.
"Oyuna girecekti ve ona şunu söyledim: omuzlarını aç. İyi girdi, Arsenal maçında da öyle yapmıştı. Bunlar gelişebilecek iyi çocuklar. Mental olarak özgüvene ihtiyaçları var," diye açıkladı Allegri. Bologna'nın daha önce Arthur Theate'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti ve bu sonuçla takım 1 puanla 16. sırada kaldı.
- Getty Images Sport
Erken ivmenin üzerine koyarak
Napoli, yaklaşan milli ara öncesinde pazar günü Fiorentina ile karşılaşmaya hazırlanırken şimdi bu ivmenin üzerine koymaya çalışacak. Ana oyun kurucusunun ciddi bir sorun yaşamamasının yarattığı rahatlamayla Allegri, daha iyi maç yönetimine ihtiyaç duyduklarını vurguladı ve bu zorlu iç saha galibiyetinin kulüp için sağlam bir temel oluşturmasını umduğunu belirtti.
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