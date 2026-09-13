Teknik direktör, oyuncularının ortaya koyduğu kararlılıktan memnun kaldı ve önceki maçlarla kıyaslandığında tutumlarında belirgin bir değişim olduğunu vurguladı. Allegri, "Bugün maç, öfkeyle istendi ve kazanıldı; Como ile Inter arasında eksik olan da buydu. Orada bazı iyi şeyler yapmış olsak da fazla yüzeyseldik" dedi. Ayrıca De Bruyne'nin forvete yakın, daha ileri bir rolde oynamasına da destek verdi.

"Bence Kevin tüm hayatı boyunca orada oynadı. Kendine alan yaratma konusunda, ne zaman daha derine gelmesi gerektiğini anlama konusunda o kadar iyi ki bunun üzerine tartışmak neredeyse imkânsız. Topu kontrol etme şekline ve pas verme biçimine bakınca tamamen farklı olduğu görülüyor. Yaşı gereği dikkatli yönetilmesi gerekiyor" diye ekledi.