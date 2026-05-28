Massimiliano Allegri, Antonio Conte'nin yerine geçmek üzere Napoli ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalyan teknik direktör Conte’nin sezon sonunda karşılıklı anlaşma ile kulüpten ayrılmasının ardından, halefini belirlemek için kararlı adımlar attı ve deneyimli Allegri’yi tercih etti. Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, iki taraf arasındaki görüşmeler son 24 saat içinde önemli ölçüde hızlandı ve Allegri’nin iki yıllık bir sözleşmeyle Napoli’nin başına geçmesi konusunda tam bir sözlü anlaşmaya varıldı.

Toskanalı teknik adam, görevinden ayrılan Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano da dahil olmak üzere diğer adayları geride bırakarak seçim sürecinin ardından en iyi seçenek olarak ortaya çıktı. Sözlü anlaşma sağlandıktan sonra, Partenopei, modern Serie A tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birinin yönetiminde yeni bir sayfa açmaya hazır.