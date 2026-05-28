Massimiliano Allegri, Antonio Conte'nin yerine geçmek üzere Napoli ile iki yıllık sözleşme imzaladı
De Laurentiis, Conte sonrası dönem için Allegri'yi seçti
Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalyan teknik direktör Conte’nin sezon sonunda karşılıklı anlaşma ile kulüpten ayrılmasının ardından, halefini belirlemek için kararlı adımlar attı ve deneyimli Allegri’yi tercih etti. Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, iki taraf arasındaki görüşmeler son 24 saat içinde önemli ölçüde hızlandı ve Allegri’nin iki yıllık bir sözleşmeyle Napoli’nin başına geçmesi konusunda tam bir sözlü anlaşmaya varıldı.
Toskanalı teknik adam, görevinden ayrılan Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano da dahil olmak üzere diğer adayları geride bırakarak seçim sürecinin ardından en iyi seçenek olarak ortaya çıktı. Sözlü anlaşma sağlandıktan sonra, Partenopei, modern Serie A tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birinin yönetiminde yeni bir sayfa açmaya hazır.
Hukuk ekipleri sözleşme formaliteleri üzerinde çalışmaya başladı
Sözlü bir el sıkışmasından resmi bir atamaya geçiş süreci, perde arkasında çoktan başlamış durumda. Haberlere göre Napoli’nin hukuk ve idari ekipleri, Allegri ile yapılacak anlaşmayı resmileştirmek için gerekli evrakları hazırlamaya çoktan başladı. Hem avukatlar hem de transfer yetkilileri, belgelerin kesin imzalar için sunulabilmesi öncesinde sözleşmenin son ayrıntılarını gözden geçiriyor.
İki yıllık sözleşmenin şartlarının kararlaştırıldığı anlaşılsa da, kulüp tüm idari engellerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için titiz davranıyor. Bu hamle, De Laurentiis'in hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde hırslı kalan kadroya istikrar ve seçkin bir liderlik sağlamak istediğini gösteriyor.
Milan ile son engeli aşmak
Napoli ile yürütülen görüşmelerin oldukça ilerlemiş olmasına rağmen, Allegri’nin Partenopei’nin yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtılabilmesi için aşılması gereken son bir engel daha var. Allegri, kulüp tarafından görevden alınmasının ardından öncelikle Milan ile olan mevcut sözleşme durumunu çözüme kavuşturmak zorunda. Eski işinden ayrılma sürecini tamamlamak, geleceğini şu anki Güney İtalya devi ile yasal olarak bağlayabilmesi için standart ancak zorunlu bir adımdır.
Scudetto hedefiyle görevlendirilmiş, başarısı kanıtlanmış bir şampiyon
Bu atama, parlak bir özgeçmişe sahip bir teknik direktörü kadrosuna katan Napoli'nin önemli bir niyet beyanı niteliğinde. Allegri, hem Milan hem de Juventus ile lig şampiyonluğu kazanmış bir isim ve İtalya'nın önde gelen kulüplerinde baskı altında çalışmış olması, Napoli yönetimi için belirleyici bir faktör oldu. 2025-26 sezonunda Milan'a dönüşünde geçirdiği kötü bir sezona rağmen, Napoli, Allegri'nin başarı geçmişi ve taktiksel zekasının onu ideal aday haline getirdiğine inanıyor. Beklendiği gibi anlaşma kesinleşirse, Allegri, bir sonraki sezon Scudetto'ya meydan okumaya çalışırken, bir başka Şampiyonlar Ligi kampanyasına hazırlanan bir kadroyu devralacak.