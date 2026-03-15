Roma'nın sportif direktörü Frederic Massara, Como'daki Sinigaglia Stadyumu'nda Fabregas'ın takımına karşı oynanacak maçtan birkaç dakika önce Sky Sport'a konuştu. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi sıralaması ve kıtanın en prestijli turnuvasının gelecek sezonuna katılma hakkı açısından belirleyici olabilir: "Şüphesiz bu çok önemli bir maç; bugünkü puan tablosunun yapısı göz önüne alındığında, bu maçtan alınacak puanlar çok büyük önem taşıyor. Ancak lig, bu maçın ötesinde de uzayacak."
Massara: "Roma, tarihine uygun transfer dönemlerinden asla vazgeçmeyecek; Şampiyonlar Ligi bu konuda yardımcı olabilir"
"Roma, futbol dünyasında tanınan bir kulüp; Şampiyonlar Ligi'nin etkisi de buna katkıda bulunuyor. Ancak Roma, kulübün prestijine yakışır transfer politikasından asla vazgeçmeyecek ve bu da kulübün sahipleri sayesinde mümkün oluyor."
FORVETLER NASIL?
"Malen'in diğer oyuncularla iyi bir uyum yakalayacağına güvenebiliriz. Forvet hattımız şu anda çok sayıda sakatlık sorunu yaşıyor, ancak kadroda başka oyuncular da var. El Shaarawy'nin geri dönüşü bizim için önemli ve umarız ki takıma katkı sağlar."
