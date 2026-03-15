Massara: "Roma, tarihine uygun transfer dönemlerinden asla vazgeçmeyecek; Şampiyonlar Ligi bu konuda yardımcı olabilir"

Roma'nın sportif direktörü Frederic Massara, Como'daki Sinigaglia Stadyumu'nda Fabregas'ın takımına karşı oynanacak maçtan birkaç dakika önce Sky Sport'a konuştu. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi sıralaması ve kıtanın en prestijli turnuvasının gelecek sezonuna katılma hakkı açısından belirleyici olabilir: "Şüphesiz bu çok önemli bir maç; bugünkü puan tablosunun yapısı göz önüne alındığında, bu maçtan alınacak puanlar çok büyük önem taşıyor. Ancak lig, bu maçın ötesinde de uzayacak."