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Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Massara’nın sürprizleri ve sayısız soru işareti: Kiralık bir kaleci Juventus’a yakışan bir şey değil

Juventus
FEATURES
Opinion

Juventus’un yeniden kazanmaya dönmek isteyen bir takım kurabilmesi için transferde hâlâ dört temel parçaya ihtiyacı var.

Juventus’un yeni yönetiminin takım çalışması şu ana kadar bazı meyveler verdi, ancak Juventus kadrosundaki eksikler, ligin başlamasına iki hafta, transfer döneminin bitmesine ise üç haftadan biraz fazla kala, hâlâ çok fazla ve önemli. Bir yanda, Giovanni Carnevali’nin titiz çalışması, Randal Kolo Muani’yi bir yılın ardından Continassa’ya geri getirmek için yürütülen transfer görüşmelerindeki düğümü çözmeyi başardı; Marco Ottolini’nin raporları ise herkesi Jeff Ekhator’a yönelmeye ikna etti. Son olarak Frederic Massara’nın gelişi, Zeki Celik ve Kerim Alajbegovic’in sürpriz transferleriyle önemli bir sarsıntı yarattı ve belirleyici unsur oldu.


Olumlu şeylerin özetini tamamladıktan sonra, şimdi olumsuzları yorumlamaya geçelim. Ve burada Juventus’un sorunlarını hâlâ çözmemiş olması hemen göze çarpıyor; bunların bazıları üstelik yıllardır sürüyor: kaleci, oyun kurabilen ve ayağı düzgün bir savunmacı, orta sahada bir oyun kurucu ve ceza sahası içinde etkili bir santrfor.

  • Juventus kiralık bir kaleciyi karşılayabilir mi?

    Kalede Juventus hâlâ Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio’da takılı kalmış durumda. Sorun şu ki ikinci ve üçüncü kalecilerin (Perin ve Pinsoglio) sözleşmesi bir yıl sonra bitiyor; as kaleci Di Gregorio’nun ise 2029’da sona erecek sözleşmesine rağmen ne Spalletti’yi ne de kulübü memnun ediyor ve temmuz ayında menajerinin başrolde olduğu sansasyonel olay da göz önüne alındığında neredeyse kulüpte dışlanmış bir isim haline gelmiş durumda. Juventus şu ana kadar ne Di Gregorio’ya bir çözüm bulabildi ne de yeni bir birinci kaleci bulabildi. Ana hedefler Alisson ve Dibu Martinez artık gündemden çıktı, diğer çözümler de (Vicario gibi) tam anlamıyla ikna edici değil. Son fikir ise, Fransız kulübünün Japon kaleciyi Parma’dan transfer etmesi halinde, Suzuki’yi Paris Saint Germain’den kiralamak. Ancak Juventus gibi bir kulüp, geçen sezon yaşananlar düşünüldüğünde en kritik mevkilerden biri olan kalede, gerçekten kiralık bir oyuncuyla mı kazanan bir takımı yeniden inşa etmek istiyor?

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  • Lucumi ile birlikte alçak blok dönemi sona erdi

    Savunmada, dörtlü bir arka hat için sağdan sola eşleşmeler şöyle: Kalulu ve Celik, Bremer ve Gatti, Kelly ve Rugani, Cambiaso ve Cabal. Ancak burada da, kalecilerde olduğu gibi, bazı oyuncuların kalitesi Spalletti’yi ikna etmiyor. Toskana ekolünden teknik adamın takımı için düşündüğü oyun tarzında, örneğin Lucumì gibi bir oyuncu Gatti’ye kıyasla daha işlevsel olurdu: Bologna’nın savunmacısı, eski Frosinone oyuncusuna göre yaklaşık on metre daha ileride oynamaya alışkın ve oyun kurulumunda daha becerikli; buna karşılık Gatti en iyi performansını alçak blokta ve adam adama savunmada veriyor. Son söylentiler, Juventus ile Bologna arasındaki Kolombiyalı oyuncu için farkın azaldığını söylüyor; onun gelişi Gatti, Rugani ve Kelly’den birinin ayrılığına işaret edebilir.

  • Locatelli yetmedi

    Orta sahada, başlangıç dizilişi olarak 4-2-3-1 dikkate alındığında, mevcut Juventus'un kadrosunda gereğinden de fazla merkez orta saha var, tam yedi tane: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz ve Arthur. İlk üçü neredeyse dokunulmaz durumda; Koopmeiners ve Miretti içinse Juventus teklifleri dinlemeye hazır. Son olarak, iki Brezilyalı bir soru işareti oluşturuyor: teoride ayrılmaya en yakın iki isim onlar gibi görünse de, sürpriz biçimde ikisinden biri sonunda takımda kalabilir. Ancak kafa karıştıran nokta şu ki, yıllar ve çok sayıda yönetim değişikliğinin ardından hâlâ gerçek anlamda bir oyun kurucu eksik; öyle bir isim ki, önce Pirlo'nun, ardından da Pjanic'in yaptıklarını tekrarlamayı deneyebilsin. Locatelli'nin son bir yılda önemli ilerleme kaydettiği doğru, ama gerçekten kazanan bir Juventus'un oyun kurucusu olabilir mi? Burada da, önceki bölgelerde olduğu gibi aynı nakarat tekrarlanabilir: oyuncu çok, kalite ise çok yüksek değil.

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  • Peki Vlahovic'in yerine kim geçecek?

    Hücum hattında da sayısal olarak büyük bir bolluk var: 4-2-3-1’in hücumdaki dört pozisyonu için bugün elde tam 10 oyuncu bulunuyor: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz ve Zhegrova. Ancak burada da, tekrar için kusura bakmayın, soru işaretleri çok fazla: Nico Gonzalez gönderilecek, geriye sadece gideceği takım ile bonservis bedelinin belirlenmesi kalıyor; aynı şekilde David, Milik ve Zhegrova da satış listesinde yer alıyor, Chelsea’ye attığı gole rağmen. Bir de yıllardır süren santrfor sorunu var: Kolo Muani iyi bir geri dönüş, ancak o hareketli bir forvet ve Spalletti’nin sahip olmayı çok isteyeceği, fizik gücü yüksek klasik merkez santrfor değil. Özetle, kadroda on hücum oyuncusu olmasına rağmen Vlajovic’in yerine geçecek isim hâlâ yok.


    Kaleci, oyunu geriden kurabilen bir savunmacı, oyun kurucu ve santrfor: Juventus’un ilk hamleleri bunlar olmalıydı, ancak kulüp şu ana kadar bunun yerine transferin başka yönlerine odaklandı.

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