Juventus’un yeni yönetiminin takım çalışması şu ana kadar bazı meyveler verdi, ancak Juventus kadrosundaki eksikler, ligin başlamasına iki hafta, transfer döneminin bitmesine ise üç haftadan biraz fazla kala, hâlâ çok fazla ve önemli. Bir yanda, Giovanni Carnevali’nin titiz çalışması, Randal Kolo Muani’yi bir yılın ardından Continassa’ya geri getirmek için yürütülen transfer görüşmelerindeki düğümü çözmeyi başardı; Marco Ottolini’nin raporları ise herkesi Jeff Ekhator’a yönelmeye ikna etti. Son olarak Frederic Massara’nın gelişi, Zeki Celik ve Kerim Alajbegovic’in sürpriz transferleriyle önemli bir sarsıntı yarattı ve belirleyici unsur oldu.





Olumlu şeylerin özetini tamamladıktan sonra, şimdi olumsuzları yorumlamaya geçelim. Ve burada Juventus’un sorunlarını hâlâ çözmemiş olması hemen göze çarpıyor; bunların bazıları üstelik yıllardır sürüyor: kaleci, oyun kurabilen ve ayağı düzgün bir savunmacı, orta sahada bir oyun kurucu ve ceza sahası içinde etkili bir santrfor.