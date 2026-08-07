18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Massara'nın sürprizleri ve birçok soru işareti: Kiralık bir kaleci, Juventus'a göre bir iş değil

Juventus
FEATURES
Opinion

Juventus’un yeniden kazanmaya dönmek isteyen bir takım olabilmesi için transferde hâlâ dört temel parça eksik.

Juventus’un yeni yönetiminin takım çalışması şimdiye kadar bazı meyveler verdi, ancak ligin başlamasına iki hafta, transfer döneminin kapanmasına ise üç haftadan biraz fazla süre kala Juventus kadrosundaki eksikler hâlâ çok fazla ve önemini koruyor. Bir yanda, Giovanni Carnevali’nin titiz çalışması, Randal Kolo Muani’yi bir yıl sonra yeniden Continassa’ya getirmek için yürütülen transfer görüşmelerindeki düğümü çözmeyi başardı; Marco Ottolini’nin raporları ise herkesi Jeff Ekhator üzerinde durmaya ikna etti. Son olarak Frederic Massara’nın gelişi, Zeki Celik ve Kerim Alajbegovic’in sürpriz transferleriyle önemli bir sarsıntı yarattı ve belirleyici unsur oldu.


Olumlu noktaların özetini tamamladıktan sonra, şimdi olumsuz olanları yorumlamaya geçelim. Ve burada hemen göze çarpan şey, Juventus’un en büyük sorunlarını, bazıları hatta yıllardır süren problemlerini, hâlâ çözememiş olması: kaleci, oyun kurabilen ve ayağı düzgün bir savunmacı, orta sahada bir regista ve ceza sahası santrforu.

  • Juventus, kiralık bir kaleciyi karşılayabilir mi?

    Kalede Juventus hâlâ Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio’da takılı kalmış durumda. Sorun şu ki ikinci ve üçüncü kaleci olan Perin ile Pinsoglio’nun sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor; as kaleci Di Gregorio’nun kontratı ise 2029’da bitecek olsa da ne Spalletti’yi ne de kulübü tatmin ediyor ve temmuz ayında menajerinin başrolde olduğu sansasyonel olay da göz önüne alındığında neredeyse kulüpte istenmeyen bir isim hâline gelmiş durumda. Juventus şu ana kadar ne Di Gregorio’ya bir çıkış yolu bulabildi ne de yeni bir birinci kaleci alabildi. Ana hedefler olan Alisson ve Dibu Martinez artık gündemden çıktı, diğer çözümler de (Vicario gibi) tam anlamıyla ikna edici değil. Son fikir, Fransız kulübünün Japon kaleciyi Parma’dan satın alması hâlinde Suzuki’yi Paris Saint Germain’den kiralamak. Ama gerçekten Juventus gibi bir kulüp, geçen sezonda yaşananlar düşünüldüğünde kilit mevkilerden biri olan kalede, kiralık bir kaleciyle kazanan bir takım yeniden inşa etmek mi istiyor?

    • Reklam

  • Lucumí ile alçak blok dönemi sona eriyor

    Savunmada, dörtlü bir arka hat için sağdan sola eşleşmeler şöyle: Kalulu ve Celik, Bremer ve Gatti, Kelly ve Rugani, Cambiaso ve Cabal. Ancak burada da, kalecilerde olduğu gibi, bazı oyuncuların kalitesi Spalletti’yi ikna etmiyor. Toskana doğumlu teknik adamın takımı için kafasında kurduğu oyun anlayışı açısından, örneğin Lucumì gibi bir oyuncu Gatti’ye kıyasla daha işlevsel olurdu: Bologna’nın savunmacısı, eski Frosinone oyuncusuna göre yaklaşık on metre daha önde oynamaya alışkın ve oyun kurulumunda daha becerikli, buna karşılık Gatti en iyi performansını alçak blokta ve adam adama savunmada veriyor. Son söylentilere göre Juventus ile Bologna arasındaki Kolombiyalı oyuncu için fark azalmış durumda; onun gelişi, Gatti, Rugani ve Kelly’den birinin ayrılığının habercisi olabilir.

  • Locatelli yetmedi

    Orta sahada, başlangıç dizilişi olarak 4-2-3-1 dikkate alındığında, mevcut Juventus'un kadrosunda fazlasıyla merkez orta saha oyuncusu var; tam yedi isim: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz ve Arthur. İlk üçü neredeyse dokunulmaz durumda, buna karşılık Juventus, Koopmeiners ve Miretti için gelecek teklifleri dinlemeye hazır. Son olarak, iki Brezilyalı bir soru işareti oluşturuyor: teoride ayrılmaya en yakın iki isim onlar gibi görünse de, sürpriz şekilde ikisinden biri sonunda takımda kalabilir. Ancak kafa karıştıran nokta şu ki yıllar geçmesine ve yönetimde çok sayıda değişiklik yaşanmasına rağmen hâlâ Pirlo'nun önce, Pjanic'in ise sonra yaptıklarını tekrarlamayı deneyebilecek gerçek bir oyun kurucu eksik. Locatelli'nin son bir yılda önemli bir gelişim gösterdiği doğru, ancak gerçekten kazanan bir Juventus'un oyun kurucusu olabilir mi? Burada da, önceki hatlarda olduğu gibi aynı nakarat tekrarlanabilir: oyuncu çok, kalite ise çok yüksek değil.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • PEKİ VLAHOVIC'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

    Hücum hattında da sayısal anlamda büyük bir bolluk var: 4-2-3-1’in hücumdaki dört pozisyonu için bugün elde tam 10 oyuncu bulunuyor: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz ve Zhegrova. Ancak burada da, tekrar için kusura bakmayın, soru işaretleri çok fazla: Nico Gonzalez gönderilecek, sadece gideceği takım ve bonservis bedeli belirlenecek; Chelsea’ye attığı gole rağmen David, Milik ve Zhegrova da satış listesinde. Bir de bitmek bilmeyen santrfor sorunu var: Kolo Muani iyi bir geri dönüş, ancak o hareketli bir forvet ve Spalletti’nin görmek isteyeceği güçlü, merkezde oynayan bir birinci santrfor değil. Özetle, kadroda on hücum oyuncusu olmasına rağmen Vlajovic’in yedeği hâlâ yok.


    Kaleci, oyun kurabilen bir stoper, regista ve santrfor: Juventus’un ilk hamleleri bunlar olmalıydı, ancak şu ana kadar kulüp bunun yerine transfer piyasasının başka yönlerine odaklandı.

Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Palermo crest
Palermo
PAL