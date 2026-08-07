Juventus’un yeni yönetiminin takım çalışması şimdiye kadar bazı meyveler verdi, ancak ligin başlamasına iki hafta, transfer döneminin kapanmasına ise üç haftadan biraz fazla süre kala Juventus kadrosundaki eksikler hâlâ çok fazla ve önemini koruyor. Bir yanda, Giovanni Carnevali’nin titiz çalışması, Randal Kolo Muani’yi bir yıl sonra yeniden Continassa’ya getirmek için yürütülen transfer görüşmelerindeki düğümü çözmeyi başardı; Marco Ottolini’nin raporları ise herkesi Jeff Ekhator üzerinde durmaya ikna etti. Son olarak Frederic Massara’nın gelişi, Zeki Celik ve Kerim Alajbegovic’in sürpriz transferleriyle önemli bir sarsıntı yarattı ve belirleyici unsur oldu.





Olumlu noktaların özetini tamamladıktan sonra, şimdi olumsuz olanları yorumlamaya geçelim. Ve burada hemen göze çarpan şey, Juventus’un en büyük sorunlarını, bazıları hatta yıllardır süren problemlerini, hâlâ çözememiş olması: kaleci, oyun kurabilen ve ayağı düzgün bir savunmacı, orta sahada bir regista ve ceza sahası santrforu.